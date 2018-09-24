DH uygulaması, Apple’ın en beğenilenleri arasında yer aldı

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DonanımHaber’i mobil cihazların ekranına sığdıran ve daha kompakt bir deneyim sunan DH uygulaması, hem Android hem de iOS platformlarında eş zamanlı olarak yayına girmişti. Çıktığı günden bu yana kullanıcıların DonanımHaber’de daha fazla zaman geçirmesine zemin hazırlayan uygulama, komplike bir forum deneyiminin yanı sıra ana sayfa haberlerine de pratik bir şekilde erişebilme imkanı tanıyor.





Önemli haberleri anlık bildirim olarak alabildiğiniz yazılımda, ilgilendiğiniz konularla ilgili olarak yeni bir gelişme olduğunda haberdar olabileceğiniz birçok araç sunuluyor.

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Apple’ın seçtiği uygulamalar arasına girdi

Tüm platformlarda yer alan DH uygulaması, Apple’ın editörleri tarafından özel olarak seçilerek kullanıcılara öneriliyor. Apple TV mağazasında “Ne İzlemeli?” kategorisi altında listelenen uygulama, Apple Watch’ta da öne çıkanlar arasında sunuluyor. Ayrıca iPhone kullanıcıları için Türkiye AppStore’unda da “Öne Çıkan” sekmesi altında yer alıyor.





Ülkemizdeki en kapsamlı yerel sosyal ağ ve haber uygulaması olan DH’nin ilk etapta aklımıza gelen bazı özellikleri şöyle:

Yeni konu ve yeni ilan açmak için pratikleştirilmiş arayüz hazırlandı. Çektiğiniz fotoğrafları anında açacağınız konuya ekleyebiliyorsunuz.

Ana sayfada haberleri, videoları ve galerileri ayrı sekmelerde görebiliyorsunuz.

Öne çıkanlar, en yeniler ve popüler sekmeleri ile önemli haberleri özel bir algoritmada asla kaçırmayacaksınız.

Sekme özelliği sayesinde istediğiniz bir konudaki haberler için kendi akışınızı yaratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sekme ekleye gelip istediğiniz konuyu yazmak ve ekle demek.

Gelişmiş bildirimler özelliği ile forumda ve ana sayfada istediğiniz bildirimleri alabilecek, istemediklerinizi kapatabileceksiniz.

Daha sonra okumak istediğiniz tüm içerikleri daha sonra bakılacaklar listesine ekleyip müsait olduğunuz anda göz atabilmeniz mümkün.

Video ve haber indirme özellikleri ile tüm içerikleri eksiksiz bir şekilde indirip telefonunuzda saklayabilir, dilediğiniz zamanda da internetinizden harcamadan izleyebilirsiniz. Videoları SD, HD veya Full HD hatta H.265 desteği ile indirebiliyorsunuz.

Favori forumlarınızı belirleyip listeye ekleyebilir, buraya açılan yeni konuları forum sekmesinde ekranın en üstünde görebilirsiniz.

Kullanıcıların öne çıkardığı içerikler kutusu sayesinde ilgi alanınızda olamasa bile foruma atılan on binlerce mesaj arasından derlenmiş ve önemli olanlara hızlıca göz atabilecek, hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca çok fazla yorum alan konular da popüler konular kutusunda listeleniyor olacak. Bu kutuyu saatlik, dört saatlik, günlük, haftralık, aylık, yıllık popüler gibi seçenekler halinde filtrelemek de olanaklı.

Tabi popüler sıcak fırsatları da unutmadık. Kullanıcıların sıcak olarak işaretlediği konular kutu içerisinde önem sırasına göre listeleniyor.

Favoriler yönetimi altında konu, forum, yorum, cevap şeklinde sekmeler var. Buradan daha önce farklı sürümlerden beğenip saklamak istediğiniz tüm içeriklere kolayca erişmek olanaklı.