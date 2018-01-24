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LG G6 için Android Oreo güncellemesi yaz aylarında

LG G6 amiral gemisi için Android 8.0 Oreo güncellemesini bekleyen kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Güncelleme yaz aylarına kadar sarkacak gibi görünüyor.
1 yıl
2,3b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinin Android 8.0 güncellemesini hızlandırmak için çalışmaları sürüyor. Pek çok üretici amiral gemileri için güncellemeyi başlattı veya başlatmak üzere. LG de kendi modelleri için çalışıyor.

LG G6 için Android Oreo güncellemesi ne zaman?

Firmanın son amiral gemi modeli LG V30 kısa süre önce Güney Kore’de Android 8.0 güncellemesini almaya başlamıştı ve bahar aylarına kadar da tamamlanması bekleniyor. LG G6 ise henüz bekleme modunda.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon bataryalarında yeni rekor: Tam 13 000 mAh kapasite"

LG İtalya tarafından yapılan açıklamaya göre G6 amiral gemisi için güncellemenin Avrupa’ya ulaşması yaz aylarını bulacak. Bu da en erken Mayıs aylarında global çapta güncellemenin başlayacağı ve Avrupa’ya da yaz aylarında ulaşacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl sonlarında LG’nin G6 için Android 8.0 testlerine başladığı gündeme gelmiş ve yılın ilk aylarında güncellemenin verilebileceği tahmin edilmişti. Anlaşılan testler beklenenden uzun sürdü ve bir süre daha geçmesi gerekiyor. 

 

https://www.gsmarena.com/lg_g6_android_oreo_update_will_arrive_in_europe_by_the_end_of_june-news-29264.php Yorum Yaz
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bahtiyar64 1 yıl en beğenilen
LG önce G4 için söz verdiği 7.0 ı güncellesin...
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ByAdmin 1 yıl
Çüüüüüüşşş çüüüüşşş


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307kd 1 yıl
Güncelleme konusunda LG kadar kötü başka bir firma yoktur sanırım. Devlet dairesi gibi çalışıyor yazılım bölümü. Kaç yıl P920 kullandım ne eziyetti anlatamam.
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sunset08 1 yıl
Windows gibi tek güncelleme verseler ne güzel olur kasarsa isteyen geri sürüme dönerse güzel olur.
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Mr. Jingles 1 yıl
Ne yazı yahu bir yıl sonra mı verilir güncelleme? Android P gelecek daha adamlar tepe modeline Oreo'yu anca verecek.
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grafman09 1 yıl
Güncelleme olayı güvenlik ve özellik olarak iki ye ayrılsa, son kullanıcı bizler için iyi olur. Windows gibi düşünün bir sonraki versiyon için 3-4 yıl bekliyoruz. Bu süre zarfında 10 da 8 de güvenlik güncellemeleri almaya devam ediyor..
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gokhans19 1 yıl grafman09
grafman09
Güncelleme olayı güvenlik ve özellik olarak iki ye ayrılsa, son kullanıcı bizler için iyi olur. Windows gibi düşünün bir sonraki versiyon için 3-4 yıl bekliyoruz. Bu süre zarfında 10 da 8 de güvenlik güncellemeleri almaya devam ediyor..

Zaten öyle. Telefonlara sürüm güncellemesi gelmesede sürekli güvenlik güncellemeleri geliyor. Lgden bahsetmiyorum lgden 2 g4ten başım yandı hala thhde uğraşıyorum telefonsuz sürünüyorum para verip aldığım telefonu kullanamıyorum. Lgden don lastiği bile almam bir daha.
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lansker 1 yıl
G5 ile çıkan HTC 10 a çoğu ülkede oreo verildi. Türkiyede de verilmek üzere.
ancak HTC de artık tümüyle çöp üretiyor...
batsın bu iki firma. başka kaliteli firmalar çıkar meydana. HTC bana göre artık akıılıı telefon işinde misyonunu tamamladı.
kamera ses kasa kalitesi olarak iyi şeyler yaptı ve bitti...
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bahtiyar64 1 yıl en beğenilen
LG önce G4 için söz verdiği 7.0 ı güncellesin...
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KalemKolik 1 yıl
Lg g6 kullanıyorum. Telefon yazılımsal olarak tam çöp. 1 yıl sonra güncelleme vermek nedir.
Ondan sonra biz neden batıyoruz diyorlar.
Ayrıca android dünyasında güncelleme işi daha kötüye gitti. Bu gidişle çıktığı versiyon ile kalıp, güncelleme almayacaklar galiba
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Rachsuchtig 1 yıl
Ohooo G6'ya yazın gelecekse G5'e (gelirse) seneye bu zamanlar gelir herhalde. LG aldığıma bin pişman oldum.
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sunset08 1 yıl Rachsuchtig
Bence gelmez G4 de vermediler 7.0 halen sen ümit ediyorsan boşuna ümit ediyon.
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