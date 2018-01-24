LG G6 için Android Oreo güncellemesi yaz aylarında

Akıllı telefon üreticilerinin Android 8.0 güncellemesini hızlandırmak için çalışmaları sürüyor. Pek çok üretici amiral gemileri için güncellemeyi başlattı veya başlatmak üzere. LG de kendi modelleri için çalışıyor.

LG G6 için Android Oreo güncellemesi ne zaman?

Firmanın son amiral gemi modeli LG V30 kısa süre önce Güney Kore’de Android 8.0 güncellemesini almaya başlamıştı ve bahar aylarına kadar da tamamlanması bekleniyor. LG G6 ise henüz bekleme modunda.

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LG İtalya tarafından yapılan açıklamaya göre G6 amiral gemisi için güncellemenin Avrupa’ya ulaşması yaz aylarını bulacak. Bu da en erken Mayıs aylarında global çapta güncellemenin başlayacağı ve Avrupa’ya da yaz aylarında ulaşacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl sonlarında LG’nin G6 için Android 8.0 testlerine başladığı gündeme gelmiş ve yılın ilk aylarında güncellemenin verilebileceği tahmin edilmişti. Anlaşılan testler beklenenden uzun sürdü ve bir süre daha geçmesi gerekiyor.