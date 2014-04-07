DJI Phantom 2, Vision+ modeliyle artık daha yetenekli

Amatör ya da profesyonel kişiler tarafından kullanılan en popüler insansız hava araçlarından DJI Phantom 2, NAB fuarı kapsamında Vision+ isimli yeni versiyonuyla görücüye çıkartıldı.





Geliştirilen yeni versiyonuyla artık tek yerine üç eksenli bir sabitleme / dengeleme sistemi (Gimbal) barındıran ve bu sayede çok daha yumuşak video çekimleri yapabilen DJI Phantom 2 Vision+, eskiye oranla iki kat daha fazla Wi-Fi alanı (Ortalama 700 metre) sunuyor, %50 oranında daha hızlı uçuyor (Saniyede ortalama 15 metre) ve 90 derecelik kafasıyla direkt olarak altını kayıt altına alabiliyor. Dahili GPS birimiyle mobil cihazlardan kontrol edilebilir şekilde belirlenen ortada otomatik uçuş yapabilen insansız hava aracı, yayınlanan yazılım güncellemesiyle de hava alanlarına yakın noktalarda uyarı verebiliyor. 14MP çözünürlüğünde bir kamerayla gelen, bu şekilde de 1080p 30p, 720p 60p videolar ve tam çözünürlükte fotoğraflar çekebilen DJI Phantom 2 Vision+, 5200mAh LiPo bataryadan gücünü alıyor ve toplam 1242 gram ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor.





Piyasaya çıkış tarihi şimdilik belli olmayan DJI Phantom 2 Vision+, belirtildiği kadarıyla 1299$ fiyat etiketine sahip olacak. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/04/06/dji-phantom-2-vision-plus/?ncid=rss_truncated