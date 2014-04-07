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DJI Phantom 2, Vision+ modeliyle artık daha yetenekli

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI Phantom 2, Vision+ modeliyle artık daha yetenekli
Amatör ya da profesyonel kişiler tarafından kullanılan en popüler insansız hava araçlarından DJI Phantom 2, NAB fuarı kapsamında Vision+ isimli yeni versiyonuyla görücüye çıkartıldı.

Geliştirilen yeni versiyonuyla artık tek yerine üç eksenli bir sabitleme / dengeleme sistemi (Gimbal) barındıran ve bu sayede çok daha yumuşak video çekimleri yapabilen DJI Phantom 2 Vision+, eskiye oranla iki kat daha fazla Wi-Fi alanı (Ortalama 700 metre) sunuyor, %50 oranında daha hızlı uçuyor (Saniyede ortalama 15 metre) ve 90 derecelik kafasıyla direkt olarak altını kayıt altına alabiliyor. Dahili GPS birimiyle mobil cihazlardan kontrol edilebilir şekilde belirlenen ortada otomatik uçuş yapabilen insansız hava aracı, yayınlanan yazılım güncellemesiyle de hava alanlarına yakın noktalarda uyarı verebiliyor. 14MP çözünürlüğünde bir kamerayla gelen, bu şekilde de 1080p 30p, 720p 60p videolar ve tam çözünürlükte fotoğraflar çekebilen DJI Phantom 2 Vision+, 5200mAh LiPo bataryadan gücünü alıyor ve toplam 1242 gram ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor.

Piyasaya çıkış tarihi şimdilik belli olmayan DJI Phantom 2 Vision+, belirtildiği kadarıyla 1299$ fiyat etiketine sahip olacak. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2014/04/06/dji-phantom-2-vision-plus/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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chosen2007 5 yıl en beğenilen
şu aletlere "beni takip et" fonksiyonu eklendiğinde tadından yenmeyecek! ..
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hayyaatt 5 yıl
tarım sektörü,arac ve arazi takip işinde kullanacağım.
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TRaMbLeN 5 yıl
Üründen bir adet aldık bakalım, ofis işlerinde kullanacağız , inşallah kazasız belasız kullanmak nasip olur . Yarın elimizde olacak müsait olunca uçuş yapıp örnek dosya koyarım buraya.
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OverClocK1ng 5 yıl
Fiyatı özelliklerine göre bedavaymış. Şu binlece dolar istenenlerde ne gibi bir artı var ki o kadar fark ediyor...
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zaga20 5 yıl OverClocK1ng
Hocam daha pahallı olanlara DSLR ve farklı kameralar takma imkanı pan vb özellikleri oluyor
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DarthLuca 5 yıl
Gimbal ile Vision'ın kullanım kolaylığını bir araya getirmişler ve çokda güzel olmuş. Tek sorun Türkiyede çok fazla piyasası olmayan sektörde bunu almak için Vision'ı ikinci elde satabilmek...
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veteriner69 5 yıl
Param kıyarsam alacağım ilk aletlerden.
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chosen2007 5 yıl en beğenilen
şu aletlere "beni takip et" fonksiyonu eklendiğinde tadından yenmeyecek! ..
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burakesan 5 yıl
DJI'ın sadece DJ kısmını görünce ses ekipmanı falan sandım ya la...
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