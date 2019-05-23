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DJI drone modelleri uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek

DJI bugün yaptığı paylaşımla önümüzdeki seneden itibaren 250 gramdan ağır drone modellerine ADS-B teknolojisi ekleyeceğini açıkladı. Uçakların ve helikopterlerin tespit edilmesi sağlanacak.
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havacılık
Onur Emre Karadağ
Yazar
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DJI drone modelleri uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek
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Drone pazarındaki hızlı yükseliş devam ederken güvenlik konusu da sık sık gündeme gelmeye başlıyor. Devletler, çeşitli lisanslamalar, drone kimlikleri vb. önlemlerle bu konuya gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Drone üreticisi dendiğinde ilk akla gelen firma olan DJI da uçuş güvenliği için önemli bir duyuru yaptı. Önümüzdeki seneden itibaren DJI drone modelleri, uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek.

AirSense

DJI tarafından AirSense ismi verilen yeni özellik ADS-B teknolojisinden yararlanıyor. Drone uçuş halindeyken etrafında herhangi bir uçak veya helikopter fark ettiğinde kumanda üzerinden drone pilotunu uyaracak. Böylece herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden drone güvenli bir noktaya çekilecek.

Ayrıca Bkz. "Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı"

DJI tarafından yapılan açıklamaya göre AirSense özelliği 250 gramdan ağır tüm DJI drone modelleri içerisinde dahili olarak bulunacak. Böylece güvenlik konusunda önemli bir adım atılmış oluyor.

DJI drone modelleri uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek
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ADS-B teknolojisi uçaklar ve helikopterler için de oldukça yeni. Radara kıyasla çok daha doğru sonuç veren bu teknoloji, 2020 yılında ABD ve Kanada’da bulunan tüm uçaklar için zorunlu olacak. Dronelar için böyle bir zorunluluk olmasa da DJI yöneticilerinden Brendan Schulman “Hava sahasının kullanımı için iyi bir ortak olmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Hali hazırda DJI Mavic 2 Enterprise modelinde ADS-B teknolojisi kullanılıyor. Yani firmanın, deneyimli ve bu geçiş için hazırlıklı olduğunu söyleyebiliriz.


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DH Misafiri 2 hf.
DJİ kadar kendini geliştiren başka bir drone markası yok. 2 senedir mavic kullanıyorum hala beni şaşırmaya devam ediyor güvenlik özellikleri ve sağlamlığı ile.
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DH Misafiri 2 hf.
Droneların yükselişi durdurulamaz! Bu yüzden medeni insanların bunun farkında olup emniyeti ön planda tutması medeni ülkeler için çok güzel bir gelişme. Bizim ülkemiz artık ütopik hayaller ülkesine dönmüş durumda; drone da neymiş işsizlikten kendini yakanlar var artık bu ülkede.
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