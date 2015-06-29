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DJI'dan ilk Windows Phone uygulaması geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI'dan ilk Windows Phone uygulaması geldi
 
Dünyaca ünlü drone üreticisi DJI, DJI VISION adını verdiği ilk Windows Phone uygulamasını kullanıma sundu.
PHANTOM 2 VISION+ için hazırlanan DJI VISION uygulaması, hava aracının direkt olarak Windows Phone 8.1 cihazlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyor. Bağlantı noktasında WiFi kullanan uygulama, fotoğraf ile video çekimi de gerçekleştirebiliyor ve kayıtları hızlı şekilde arkadaşlar ile paylaşabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan DJI VISION uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/dji-vision-windows-phone-app-can-control-dji-phantom-2-vision-quadcopter?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Windows10 4 yıl
3800tl imiş arkadaşlar.
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Windows10 4 yıl
Önce drone almak lazım.
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