DJI'dan ilk Windows Phone uygulaması geldi

Dünyaca ünlü drone üreticisi DJI, DJI VISION adını verdiği ilk Windows Phone uygulamasını kullanıma sundu.

PHANTOM 2 VISION+ için hazırlanan DJI VISION uygulaması, hava aracının direkt olarak Windows Phone 8.1 cihazlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyor. Bağlantı noktasında WiFi kullanan uygulama, fotoğraf ile video çekimi de gerçekleştirebiliyor ve kayıtları hızlı şekilde arkadaşlar ile paylaşabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan DJI VISION uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/dji-vision-windows-phone-app-can-control-dji-phantom-2-vision-quadcopter?utm_source=wpc&utm_medium=twitter