DOOM baş programcısı Xbox Scorpio için 4K'yı yorumladı

Çıkışı henüz belli olmayan fakat tahminen tatil zamanında piyasaya sunulacağı düşünülen yeni Xbox konsolunun 4K performansı hakkında yeni bir iddia da DOOM baş programcısı Tiago Sousa'dan geldi.
Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri Microsoft tarafından duyurulan konsolda 6 Teraflops işlem kapasitesi sunan bir yonga tercih edilmiş. Şu ana kadar konsolun bu işlem kapasitesinin gerçek bir 4K deneyimi sunup sunmayacağı üzerine bir çok iddia ortaya atılmıştı.Ayrıca Bkz. "Jaguar’dan Tesla Model X’e rakip geldi: I-Pace" Microsoft tarafından doğal, kısıntısız 4K oyun oynatacağı vadedilen Project Scorpio'nun tanıtımına yaklaştığımız şu günlerde konsolun 4K performansı hakkında çeşitli endişeler ve eleştiriler dile getiriliyor. Konu hakkında Project Scorpio'da 4K tercih edilirse donanımın doğru kullanılmayacağını belirten Sousa, konsolun donanımının daha detaylı grafikler sunarak 1080p çözünürlükte kullanılmasından yana.
Her oyun 4K gelmeyebilir
Bununla birlikte Microsoft'un E3 yayınında ürün yönetim bölümünün üst direktörü Albert Penello'nun Xbox Scorpio'yu üretmedeki hedeflerinin herhangi bir kısmaya gitmeksizin gerçek 4K deneyimi sunan bir konsol yapmak olduğunu lakin geliştiricilerin çözünürlük, detay ve oyundaki objelerin seçiminde özgür olduğunu aktardığını da belirtelim. Dolayısıyla Xbox Scorpio üzerinde çalışan her oyun 4k olmayabilir. Öte yandan konsolun fiyatı konusunda ise net bir bilgi henüz mevcut değil.
http://wccftech.com/doom-lead-4k-xbox-scorpio-waste/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"soyulmuş kaz" sanki biraz erotik çağrışım yapıyor :)) Kuşlardaki olay soyunmak değil de yolunmak olsa gerek.
Şahsen katılıyorum 4K bir satış etiketi olarak kullanılmasın grafiksel ve içerik olarak zengin 1080p'de çalışan stabil oyunları 4K oyunlara tercih ederim