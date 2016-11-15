Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DOOM baş programcısı Xbox Scorpio için 4K'yı yorumladı

Uzun zamandır Xbox Scorpio'nun beklendiği konsol dünyasında daha konsol çıkmadan 4k performansı tartışılır oldu.Tartışmaya bu sefer DOOM baş programcısı da katıldı.
2 yıl
3,5b
1
15
Oyun Konsolları
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DOOM baş programcısı Xbox Scorpio için 4K'yı yorumladı
Çıkışı henüz belli olmayan fakat tahminen tatil zamanında piyasaya sunulacağı düşünülen yeni Xbox konsolunun 4K performansı hakkında yeni bir iddia da DOOM baş programcısı Tiago Sousa'dan geldi.
Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri Microsoft tarafından duyurulan konsolda 6 Teraflops işlem kapasitesi sunan bir yonga tercih edilmiş. Şu ana kadar konsolun bu işlem kapasitesinin gerçek bir 4K deneyimi sunup sunmayacağı üzerine bir çok iddia ortaya atılmıştı.
Ayrıca Bkz. "Jaguar’dan Tesla Model X’e rakip geldi: I-Pace" Microsoft tarafından doğal, kısıntısız 4K oyun oynatacağı vadedilen Project Scorpio'nun tanıtımına yaklaştığımız şu günlerde konsolun 4K performansı hakkında çeşitli endişeler ve eleştiriler dile getiriliyor. Konu hakkında Project Scorpio'da 4K tercih edilirse donanımın doğru kullanılmayacağını belirten Sousa, konsolun donanımının daha detaylı grafikler sunarak 1080p çözünürlükte kullanılmasından yana.


Her oyun 4K gelmeyebilir 


Bununla birlikte Microsoft'un E3 yayınında ürün yönetim bölümünün üst direktörü Albert Penello'nun Xbox Scorpio'yu üretmedeki hedeflerinin herhangi bir kısmaya gitmeksizin gerçek 4K deneyimi sunan bir konsol yapmak olduğunu lakin geliştiricilerin çözünürlük, detay ve oyundaki objelerin seçiminde özgür olduğunu aktardığını da belirtelim. Dolayısıyla Xbox Scorpio üzerinde çalışan her oyun 4k olmayabilir. Öte yandan konsolun fiyatı konusunda ise net bir bilgi henüz mevcut değil.

http://wccftech.com/doom-lead-4k-xbox-scorpio-waste/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 2 yıl en beğenilen KalemKolik
KalemKolik

Bizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu olsun.

"soyulmuş kaz" sanki biraz erotik çağrışım yapıyor :)) Kuşlardaki olay soyunmak değil de yolunmak olsa gerek.
KalemKolikBizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 2 yıl
Bizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu olsun.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
Bizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu olsun.

Şahsen katılıyorum 4K bir satış etiketi olarak kullanılmasın grafiksel ve içerik olarak zengin 1080p'de çalışan stabil oyunları 4K oyunlara tercih ederim
KalemKolikBizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu olsun....
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Oyunlara 250-400 TL fiyat koyuyordu MS, scorpio cikinca bakin 4K geldi deyip 600-700 TL koyar artik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
adamlar 4k konsol yaptı diye dövecekler. şu kutu içeriklerinden 2. kol çıksa iyi olacak, sonradan 200liraya kastırmaları iyi olmuyor. ecbur alacaksın o kolu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brotherhose@hotmail 2 yıl
Umarın xbox "patlama" geleneğini devam ettirmez ve ortaya güzel bir şey çıkar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sorceress 2 yıl
Xbox haberinde ps4 videosunun işi ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 2 yıl
Xbox One ilk modeli güya 4k çıkacaktı, Doom'un yapımcısı üstü kapalı şekilde Xbox One'a kötü çakmış, Xbox Scorpio'da bile verdiğiniz donanım sözü tutulmamış demektir bu, yazılımla aradaki fark kapanmıyor, makyajlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
HALO ile Gears Of War'ı 4K getirseler yeter zaten siz o zaman seyreyleyin gümbürtüyü :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 2 yıl
XBox 4K monitör sahibi olmayanları(yani çoğunluğu) düşünüp her oyuna hem 4K hem 1080p modu koydurtursa çok güzel olur. 1080P 60Fps ve daha yüksek grafikli oyunları rahatça oynanabilirse ilk modern konsolum XBox Scorpio olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 2 yıl
Şu an için dediklerine göre Native 4K sunan ilk konsol olacak. Fakat anlaşılan her oyun 4K olmayacak bu durumda Xbox'ın anlaştığı firmaların oyunları ve ex. oyunları 4K olacaktır. Eğer 4K kullanılması için öyle konsolun özel yazılımı dilini ya da mimarisini çözmek gerekiyorsa çoğu multi-platform oyun geliştiren firma buna uğraşmayacaktır. PS3'de çok karışık bir mimariye sahipti bir çok multiplatform oyun Xbox 360'da daha iyi görsellik sunuyordu, çünkü geliştirmesi daha kolaydı. Pro şu an çok az oyunda native, neredeyse her oyunda da özel bir teknikle upscale edilmiş 4K sunacak. 1 sene sonra geç gelecekse Scorpion'un çok daha güçlü bir şekilde gelmesi lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 2 yıl
Konsollar neden direk 2k yı atlayıp 4k ya geçme çabasında anlamadım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 2 yıl Grkwnxs
Grkwnxs

Konsollar neden direk 2k yı atlayıp 4k ya geçme çabasında anlamadım.

Çünkü 2k televizyon diye bir şey yok. Millet konsol oyunlarını televizyonda oynuyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 2 yıl
Bizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu olsun.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl KalemKolik
KalemKolik

Bizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu olsun.

"soyulmuş kaz" sanki biraz erotik çağrışım yapıyor :)) Kuşlardaki olay soyunmak değil de yolunmak olsa gerek.
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
Bizde aysını diyiyoruz. Ps4 pro içinde geçerli. 4k oyun yaparlar ama oyun soyulmuş kaz gibi olur. 1080p olsunlar ama içi dolu olsun.

Şahsen katılıyorum 4K bir satış etiketi olarak kullanılmasın grafiksel ve içerik olarak zengin 1080p'de çalışan stabil oyunları 4K oyunlara tercih ederim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, xbox ve
5 etiket daha 4k doom xbox scorpio Oyun Konsolları Ev Elektroniği
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Intel sürücüsüz araçlar için 250 milyon dolar bütçe ayırdı 2 yıl Galaxy Note 7 geri mi dönüyor? 2 yıl Vuzix, zengin gerçeklik temelli güneş gözlüğünü CES 2017 fuarına getiriyor 2 yıl TP-Link, akıllı telefondan yönetilebilen yeni VDSL modemi "Archer VR400"ü tanıttı 2 yıl Taiwan Excellence Gaming Cup: GIGABYTE ile röportaj 2 yıl İnternet devleri sahte haber yayınlayanlara savaş açtı 2 yıl Rekabette elini güçlendirmek isteyen Snapchat halka arz için başvuru yaptı 2 yıl Strato’nun Almanya’daki veri merkezini gezdik, sorular sorduk 2 yıl Google artık Türkçe’yi günlük konuşma diline uygun şekilde çevirecek 2 yıl Çin menşeli akıllı cihazların bilgi sızdırdığı iddia ediliyor 2 yıl Yeni Game of Thrones dizisi için görüşmeler sürüyor 2 yıl MSI VR uyumlu dünyanın en küçük bilgisayarını duyurdu 2 yıl iPhone 7 serisine olan ilgi azalıyor 2 yıl Twitter'daki botlar ABD seçim sonuçlarını nasıl etkiledi? 2 yıl Amerika'daki elektrikli araçlara yaya uyarıcısı zorunluluğu geliyor 2 yıl Yavru Vatan'dan yerli otomobil: 5TL maliyetle 100Km gidebilen Günsel Model 1 2 yıl ASELSAN, 5.7 milyar dolar değerinde sipariş aldı 2 yıl OnePlus 3T ile tanışın 2 yıl Dün geceki Süper Ay'dan muhteşem kareler 2 yıl 2016 yılında internette 1 dakika içerisinde neler oldu? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN DOOM baş programcısı Xbox Scorpio için 4K'yı yorumladı Sonraki Apple artırılmış gerçeklik desteğine sahip akıllı gözlük geliştiriyor 2 yıl Apple’ın görkemli tarihi 300$’lık bu kitapta 2 yıl Jaguar’dan Tesla Model X’e rakip geldi: I-Pace 2 yıl Yaprak ve Yağmur kardeşlerin pati temizleme cihazı ABD’den patent aldı 2 yıl Yolcu uçağı drone yüzünden düşme tehlikesi atlattı 2 yıl Android'in artık resmi Instagram hesabı var 2 yıl WhatsApp görüntülü görüşme özelliği herkese açılıyor 2 yıl MacOS Sierra’daki Safari’de büyük açık 2 yıl Matrix PowerWatch ile akıllı saatlerde şarj sorunu tarihe gömülüyor 2 yıl Tamamen elektrikle çalışan çöp kamyonları geliyor 2 yıl Huawei Mate 9 Pro: Asıl amiral gemisi 2 yıl Nükleer füzyonla ilgili bilmeniz gereken her şey bu 6 dakikalık muhteşem videoda 2 yıl BTK, sosyal medyada dolaşan "radyasyon" iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı 2 yıl Türk araştırmacılar 400 dolarlık bordan 4 milyon dolarlık yakıt katkısı ürettiler 2 yıl Visual Studio platformu Mac’e geliyor 2 yıl ROME: Total War iPad’e geldi çok yakında Android’de! 2 yıl Rekorlar kitabına giren yerli drone: Özel video 2 yıl Türk şirketinden Volkswagen için akıllı anahtarlık 2 yıl Intel’den hız aşırtmalı Core i3 işlemci 2 yıl Cannonlake ve 300 serisi çipsetleri bir çok yenilikle geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim