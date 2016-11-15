DOOM baş programcısı Xbox Scorpio için 4K'yı yorumladı

Çıkışı henüz belli olmayan fakat tahminen tatil zamanında piyasaya sunulacağı düşünülen yeni Xbox konsolunun 4K performansı hakkında yeni bir iddia da DOOM baş programcısı Tiago Sousa'dan geldi.

Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri Microsoft tarafından duyurulan konsolda 6 Teraflops işlem kapasitesi sunan bir yonga tercih edilmiş. Şu ana kadar konsolun bu işlem kapasitesinin gerçek bir 4K deneyimi sunup sunmayacağı üzerine bir çok iddia ortaya atılmıştı.

Her oyun 4K gelmeyebilir

Bununla birlikte Microsoft'un E3 yayınında ürün yönetim bölümünün üst direktörü Albert Penello'nun Xbox Scorpio'yu üretmedeki hedeflerinin herhangi bir kısmaya gitmeksizin gerçek 4K deneyimi sunan bir konsol yapmak olduğunu lakin geliştiricilerin çözünürlük, detay ve oyundaki objelerin seçiminde özgür olduğunu aktardığını da belirtelim. Dolayısıyla Xbox Scorpio üzerinde çalışan her oyun 4k olmayabilir. Öte yandan konsolun fiyatı konusunda ise net bir bilgi henüz mevcut değil.

http://wccftech.com/doom-lead-4k-xbox-scorpio-waste/

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