Daha büyük ekrana sahip 3DS LL, Temmuz'da Japonya'da satışa çıkıyor

Pazarın ilk ve tek gözlüksüz 3D deneyimi sunan taşınabilir oyun konsolu olan Nintendo 3DS, piyasaya çıktıktan sonra bir süre satış rakamlarında düşüş yaşamış ancak Ağustos ayındaki 80$'lık indirim ile 17 milyon satış barajını geçmeyi başarmıştı.





Nintendo, 3DS konsolunda da DS oyun konsolunda izlediği XL stratejisine benzer bir pazarlama yöntemine gitti. Nintendo Direct canlı yayını üzerinden tepe yöneticisi Satoru Iwata, firmanın yeni 3DS LL versiyonunu tanıttı.





3DS LL versiyonu, ilk versiyondan farklı olarak üst kısımda 4.88 inçlik bir ekran, alt kısımda ise 4.18 inçlik dokunmatik bir ekran taşıyor. Yani ekranlar yaklaşık 1'er inç daha büyümüş oldu. Bunun dışında 4GB boyutunda bir SD kart, 3DS ve DSi XL ile adaptör uyumluluğu, daha iyi batarya, 5 farklı renk seçeneği şeklinde özellikler barındırıyor.





Japonya'da 3DS LL olarak 28 Temmuz'da satışa başlayacak model 235$ fiyat etiketine sahip olacak. ABD'de ise 3DS XL şeklinde adlandırılacak model kırmızı ve siyah renklerde 19 Ağustos'ta 200$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmış olacak.





Diğer ülkeler hakkında bir bilgi verilmemiş ancak tahminen bir iki ay sonrasında piyasaya sürülebilir. Iwata, artan tüketici eğilimi karşısında daha büyük ekranlı bir modele yer verdiklerini belirtmiş. Ancak mobil cihazlarda oyun imkanlarının konsol devlerini tedirgin edecek bir seviyeye gelmesi nedeniyle böyle bir hamle yapmış olabileceği düşünülüyor.









http://www.joystiq.com/2012/06/21/3ds-hardware-refresh-coming-with-4-88-inch-top-screen-4-18-inch/