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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha büyük ekrana sahip 3DS LL, Temmuz'da Japonya'da satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pazarın ilk ve tek gözlüksüz 3D deneyimi sunan taşınabilir oyun konsolu olan Nintendo 3DS, piyasaya çıktıktan sonra bir süre satış rakamlarında düşüş yaşamış ancak Ağustos ayındaki 80$'lık indirim ile 17 milyon satış barajını geçmeyi başarmıştı. 

Nintendo, 3DS konsolunda da  DS oyun konsolunda izlediği XL stratejisine benzer bir pazarlama yöntemine gitti. Nintendo Direct canlı yayını üzerinden tepe yöneticisi Satoru Iwata, firmanın yeni 3DS LL versiyonunu tanıttı.

3DS LL versiyonu, ilk versiyondan farklı olarak üst kısımda 4.88 inçlik bir ekran, alt kısımda ise 4.18 inçlik dokunmatik bir ekran taşıyor. Yani ekranlar yaklaşık 1'er inç daha büyümüş oldu. Bunun dışında 4GB boyutunda bir SD kart, 3DS ve DSi XL ile adaptör uyumluluğu, daha iyi batarya, 5 farklı renk seçeneği şeklinde özellikler barındırıyor.

Japonya'da 3DS LL olarak 28 Temmuz'da satışa başlayacak model 235$ fiyat etiketine sahip olacak. ABD'de ise 3DS XL şeklinde adlandırılacak model kırmızı ve siyah renklerde 19 Ağustos'ta 200$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmış olacak.

Diğer ülkeler hakkında bir bilgi verilmemiş ancak tahminen bir iki ay sonrasında piyasaya sürülebilir. Iwata, artan tüketici eğilimi karşısında daha büyük ekranlı bir modele yer verdiklerini belirtmiş. Ancak mobil cihazlarda oyun imkanlarının konsol devlerini tedirgin edecek bir seviyeye gelmesi nedeniyle böyle bir hamle yapmış olabileceği düşünülüyor.
Daha büyük ekrana sahip 3DS LL, Temmuz'da Japonya'da satışa çıkıyor
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http://www.joystiq.com/2012/06/21/3ds-hardware-refresh-coming-with-4-88-inch-top-screen-4-18-inch/ Yorum Yaz
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enesemre1996 7 yıl en beğenilen
bi Allahın kulu da dememiş 2.analog nerde diye.Birşeyi de eksik çıkarma be Nintendo
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X-FI 7 yıl
işte şimdi daha güzel olmuş...
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creyk van 7 yıl
Nerede o Gameboy Colorla, Advanceyle oynadğımız günler. O zamanlar mükemmeldi Gameboy. Zaman ilerledi, ama Nintendo istediğimiz gibi ilerlemedi. Hala çocuk oyunlarıyla devam ediyor. Keşke şuan Ps Vita ve Nintendo grafikte yarışıyor olsalardı.
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Bamya Avcisi 7 yıl
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enesemre1996 7 yıl en beğenilen
bi Allahın kulu da dememiş 2.analog nerde diye.Birşeyi de eksik çıkarma be Nintendo
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# Ace # 7 yıl
Güzel hoş iyide bana batarya süresi lazım malum 3ds 2 saatte batarya bitiyor bunda bari öyle bir sorun olmasa.

Ayrıca 2. analog eklense iyi olurdu yine ek bir aparat çıkartırlar gibi.
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viving0806 7 yıl
Ben de bu yönüyle takdir ediyorum.
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napolyon94 7 yıl
wii u koluna benzedi iyice
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Nef'i 7 yıl
Nintendo farklı bir firma ve farklı şeyler yapmayı seviyor. Ben de bu yönüyle takdir ediyorum.
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ersins58 7 yıl
Güzel haber.Büyük ekranda 3boyut daha güzel olur eminim tabi gözü daha fazla yormazsa
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gamefry 7 yıl
Iste.simdi yeniden 3ds alinir. Birde su bolge kodunu kaldirsinlar artik :) ...
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