Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak

Samsung’un büyük ses getiren yeni kullanıcı arayüzü için Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 sahiplerinin meraklı bekleyişi başladı. Bu modeller haricinde de yeni arayüzü alacak telefonlar mevcut.

Hangi modeller One UI güncellemesi alacak?

Firma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre geçen yılın amiral gemileri Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri de One UI arayüzünü deneyimleyebilecek. Bunun ne zaman olacağı şimdilik bilinmiyor.

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Aslında Samsung’un yeni arayüzünü birkaç telefonla sınırlı tutmayacağı tahmin ediliyordu. Bu yılın amiral gemileri yanında geçen yılın amiral gemileri de Android 9.0 sürümüne güncelleneceği için sıkıntı olmayacaktır.

Samsung net bir açıklama yapmadığı için Android 9.0 sürümüne güncellenen tüm akıllı telefonlar yeni arayüzü alacak mı bilinmiyor. Ayrıca Galaxy S10 ile başlayan yeni yılda hangi cihazların bu arayüz ile geleceği de merak konusu.