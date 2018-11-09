Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak

Samsung’un büyük ses getiren yeni kullanıcı arayüzü için Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 sahiplerinin meraklı bekleyişi başladı. Bu modeller haricinde de yeni arayüzü alacak telefonlar mevcut.
Hangi modeller One UI güncellemesi alacak?
Firma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre geçen yılın amiral gemileri Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri de One UI arayüzünü deneyimleyebilecek. Bunun ne zaman olacağı şimdilik bilinmiyor.Ayrıca Bkz. "Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One"
Aslında Samsung’un yeni arayüzünü birkaç telefonla sınırlı tutmayacağı tahmin ediliyordu. Bu yılın amiral gemileri yanında geçen yılın amiral gemileri de Android 9.0 sürümüne güncelleneceği için sıkıntı olmayacaktır.
Samsung net bir açıklama yapmadığı için Android 9.0 sürümüne güncellenen tüm akıllı telefonlar yeni arayüzü alacak mı bilinmiyor. Ayrıca Galaxy S10 ile başlayan yeni yılda hangi cihazların bu arayüz ile geleceği de merak konusu.
https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S8-S8-and-Note-8-OneUI-update_id110838 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama zamzung gibi diğer markalar biraz erken veriyor diye sevinenler hep sistem hatalarına mahkum oldu ve her seferinde yeni sürüm beklemek ve bununla ilgili resmi açıklama beklemek zorunda kaldılar.
Şu an kullandığım xiaomi mi max 1 bile iki sene içinde defalarca güncelleme verdi ama bir telefona 5 bin liradan fazla para verip alması gereken güncellemeyi zamanında alamayıp üstüne muhatap bulamamak ayrı bir konu.
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