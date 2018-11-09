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Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak

Samsung’un merak uyandıran yeni kullanıcı arayüzü One UI daha fazla telefona gelecek. Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri de listede yer alıyor.
6 ay
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un büyük ses getiren yeni kullanıcı arayüzü için Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 sahiplerinin meraklı bekleyişi başladı. Bu modeller haricinde de yeni arayüzü alacak telefonlar mevcut.

Hangi modeller One UI güncellemesi alacak?

Firma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre geçen yılın amiral gemileri Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri de One UI arayüzünü deneyimleyebilecek. Bunun ne zaman olacağı şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One"

Aslında Samsung’un yeni arayüzünü birkaç telefonla sınırlı tutmayacağı tahmin ediliyordu. Bu yılın amiral gemileri yanında geçen yılın amiral gemileri de Android 9.0 sürümüne güncelleneceği için sıkıntı olmayacaktır.

Samsung net bir açıklama yapmadığı için Android 9.0 sürümüne güncellenen tüm akıllı telefonlar yeni arayüzü alacak mı bilinmiyor. Ayrıca Galaxy S10 ile başlayan yeni yılda hangi cihazların bu arayüz ile geleceği de merak konusu.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S8-S8-and-Note-8-OneUI-update_id110838 Yorum Yaz
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mustiki212 6 ay en beğenilen
Adamlar güncellemeleri sanki sadaka niyetine dağıtıyor...:(
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oktayakgoz 6 ay
Miui 10 u mi 4 e verdi. Samsung s8 e ne zaman verecek belli değil.
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Lumibrite 6 ay
Bir kaç erteleme girişimi, bir kaç hatalı yazılımdan sonra (sabrederseniz)S8'e de verir.Tabii en sona yine Türkiye cihazlarının alacağını da unutmamak gerekir!
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SuperVisör 6 ay
S7 Edge almalı
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AMC 6 ay
Daha cok telefon yazmanın mantığı ?
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K_Spartakus 6 ay
şahsen PDA lar ilk çıktığından beri deyim yerindeyse akıllı telefon kullanıcısıyım ama aldığım telefonlarda illa hemen güncelleme olsun diye de beklemedim çünkü eski bir HTC kullanıcısı olarak (PDA+SmartPhone) hep memnun kaldım çünkü güncelleme verirken hep yeni Android sürümüyle kendi ara yüzünü uyumlu ve sıkıntısız çalışması için çalıştı ve bunu çok iyi yaptı ama HTC kullanıcısı olsun ya da olmasın hepsi güncellemeleri geç veriyor diye ağlaştı.
Ama zamzung gibi diğer markalar biraz erken veriyor diye sevinenler hep sistem hatalarına mahkum oldu ve her seferinde yeni sürüm beklemek ve bununla ilgili resmi açıklama beklemek zorunda kaldılar.
Şu an kullandığım xiaomi mi max 1 bile iki sene içinde defalarca güncelleme verdi ama bir telefona 5 bin liradan fazla para verip alması gereken güncellemeyi zamanında alamayıp üstüne muhatap bulamamak ayrı bir konu.
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TR_Asker 6 ay
s7 serisi büyük bir ihtimal almayacak daha fazla telefon dediğiniz zaten 2 senedir olan cihazlar ve güncellemesi gelmesi beklenen cihazlardı.
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Burak** 6 ay TR_Asker
Verse çok iyi Olur aslında 2 yıllık güncelleme politikası güzelim cihazı çöp ediyor
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evil2302 6 ay
S4 alacak mı?
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oktayakgoz 6 ay
Miui 10 u mi 4 e verdi. Samsung s8 e ne zaman verecek belli değil.
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mustiki212 6 ay en beğenilen
Adamlar güncellemeleri sanki sadaka niyetine dağıtıyor...:(
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