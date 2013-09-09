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Daha hafif, daha ince ve LCD ekranlı yeni PS Vita resmen duyuruldu

5 yıl
1,2b
1
46
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha hafif, daha ince ve LCD ekranlı yeni PS Vita resmen duyuruldu

Sony'nin pazarda yaklaşık 5.5 milyon adet satış yaptığı ve rakibi Nintendo 3DS'in epey gerisinde kalan PS Vita için kısa süre önce bir fiyat indirimi haberi gelmişti. Sony'nin satışları artırmak adına yaptığı düşünülen indirimin hemen arkasından ise sürpriz bir duyuru daha geldi.

Japonya'da gerçekleştirilen Sony etkinliğinden oyun dünyasına yeni bir PS Vita versiyonu daha kazandırıldı. Yeni PS Vita pek çok açıdan önceki modele göre farklılık gösteriyor.

Modelin göze çarpan farklılığı yüzde 15 daha hafif ve yüzde 20 daha ince olan kasa yapısı. Ayrıca modele bir de microUSB şarj girişi eklenmiş. Renk seçenekleri olarak ise pembe, siyah, mavi, gri, limon yeşili ve sarı karşımıza çıkıyor.

İlk PS Vita modelinin ekranı OLED iken yeni PS Vita ise tercihini LCD'den yana kullanmış. Cihaz kullanım süresi olarak 1 saat daha fazla dayanıyor. Ayrıca 1GB dahili depolama kapasitesi de yer alıyor. 

Yeni PS Vita'nın Ekim ayı itibariyle ilk olarak Japonya'da yaklaşık 190$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bunun yanında Sony, 241$ yaklaşık fiyata sahip Play! adında hafıza kartı ve ön yüklü oyunlar ile gelecek ilk nesil bir PS Vita paketi de satışa sunacak.

Hafıza kartlarında da indirime giden Sony, 4GB kapasiteli versiyonu 15$'a, 32GB kapasiteli versiyonu ise 68$'a düşürdü. Seriye yeni eklenen 64GB kapasiteli versiyonun fiyatı ise 105$ olarak belirlendi.


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onsos1100 5 yıl en beğenilen
Psp ile akıllı telefonlar bir tutulur mu?
Kimse kusura bakmasın 2000 lik. Htc one da bile oynanicak oyun sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
Psp de bomberman bile deli gibi sarıyor karpuz kesme oyunlarına benzemez psp oyunlari
Psp ile akıllı telefonlar bir tutulur mu?Kimse kusura bakmasın 2000 lik. Htc one da bile oynanicak oyun sayısı bir elin parmaklarını geçmez.Psp de bo...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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GorkemM1903 5 yıl
brk-bjk
32gb hafıza kartı 68$ mı
Kingston,Sandisc hafıza kartları 50 TL. Bu PS Vitalar sadece SONY hafıza kartıyla mı çalışıyor?

Onların veri hızıyla vita kartlarının bir olduğunu düşünmüyorsun herhalde
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Konungariket Sverige 5 yıl
ilk önce psvitaya iyi kötrü oyun çıkarsınlar adam gibi bir fiyattan satsınlar ondan sonra daha ince cihaz yapılır zaten ...
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gfbekir 5 yıl
Şu bellek olayını hiç anlamıyorum, hem pahalı hem de gereksiz, sömürü başka bir şey değil.
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orhanyıldız 5 yıl
Trye ucuz girerse alınabilir.
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Redunay 5 yıl
cep telefonları varken satmaz
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brk-bjk 5 yıl
32gb hafıza kartı 68$ mı
Kingston,Sandisc hafıza kartları 50 TL. Bu PS Vitalar sadece SONY hafıza kartıyla mı çalışıyor?
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Teknolojist_44 5 yıl brk-bjk
biraz google yağın hocam :) . evet faklı kartlar
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konix 5 yıl
İnsanlar daha ince vita istemiyor, oyun istiyor. O kadar arge yatirimlarini exclusive oyunlara harcasa daha iyi olurdu.
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d3vstator 5 yıl
Adamlar PSvita'nın 190$'lık versiyonunu çıkartıyor, içinde iş görecek bir hafıza var, o da yetmiyor Vita TV çıkıyor, ortada devasa bir ekosistem olacak PS4'ü, PS3'ü ile ve tüm bunlara rağmen PSVita'ya oyun çıkmayacağını sanmak bence hatalı bir düşünce tarzı. Kısa zaman içinde olmasa da bir yıl içinde sağlam oyunların en azından duyuruları gelecektir.
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Parallax 5 yıl
Tuşlar değişti mi acaba? Bir türlü sevemedim vita 1000 in tuşlarını. Basınca tık tık ediyor.
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Illustrious. 5 yıl
Sony coştu, durdurabilene aşk olsun.

Para olsa hiç bakmadan alıcazda daha sırada PS4 var.
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Jerit 5 yıl
Yeni vita nın gelmesi belki de bizim vitaların önünü açacak. Yeni oyunların da habercisidir bu olay. Yoksa sony'de biliyodur satamayacağını
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teknoforum-bs 5 yıl
onsos1100
Psp ile akıllı telefonlar bir tutulur mu? Kimse kusura bakmasın 2000 lik. Htc one da bile oynanicak oyun sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Psp de bomberman bile deli gibi sarıyor karpuz kesme oyunlarına benzemez psp oyunlari

SONY baktıki ps Vita çok sattı ps Vita2 yi çıkartıyor.Adamlar kafayımı yedi yoksa bu haber yalan mı anlamadım.Ps vita bu kadar başarız olmuşken neden ikincisi çıkarılır ki.Psp zamanında farklıydı bende psp 1004 sahibiyim bozulana kadar elimden dusmuyordu oyun oynamak cok zevkliydi ama zaten artık bu el konsollarına zaman kalmıyor.Telefonlar tabletler belki o kadar kaliteli oyunlara sahip değil ama oyun oynamak internete girmek konuşmak vs daha çok imkan sağlıyor herkesin el konsoluna verecek fazladan parası yok.
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Little big Metal 5 yıl teknoforum-bs
teknoforum-bs

onsos1100

Psp ile akıllı telefonlar bir tutulur mu? Kimse kusura bakmasın 2000 lik. Htc one da bile oynanicak oyun sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Psp de bomberman bile deli gibi sarıyor karpuz kesme oyunlarına benzemez psp oyunlari


SONY baktıki ps Vita çok sattı ps Vita2 yi çıkartıyor.Adamlar kafayımı yedi yoksa bu haber yalan mı anlamadım.Ps vita bu kadar başarız olmuşken neden ikincisi çıkarılır ki.Psp zamanında farklıydı bende psp 1004 sahibiyim bozulana kadar elimden dusmuyordu oyun oynamak cok zevkliydi ama zaten artık bu el konsollarına zaman kalmıyor.Telefonlar tabletler belki o kadar kaliteli oyunlara sahip değil ama oyun oynamak internete girmek konuşmak vs daha çok imkan sağlıyor herkesin el konsoluna verecek fazladan parası yok.

Çok saçma bir yorum tebrikler, ram 1 gb falan diye düşündünüz heralde hayır ram aynı, dahili 1 gb, micro usb girişi, düşük maliyetli ekranı, yeni tasarımı ve renk seçenekleri ile her kullancıya hitap etmeye çalışıyor sony sadece.
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