Daha hafif, daha ince ve LCD ekranlı yeni PS Vita resmen duyuruldu





Sony'nin pazarda yaklaşık 5.5 milyon adet satış yaptığı ve rakibi Nintendo 3DS'in epey gerisinde kalan PS Vita için kısa süre önce bir fiyat indirimi haberi gelmişti. Sony'nin satışları artırmak adına yaptığı düşünülen indirimin hemen arkasından ise sürpriz bir duyuru daha geldi.





Japonya'da gerçekleştirilen Sony etkinliğinden oyun dünyasına yeni bir PS Vita versiyonu daha kazandırıldı. Yeni PS Vita pek çok açıdan önceki modele göre farklılık gösteriyor.





Modelin göze çarpan farklılığı yüzde 15 daha hafif ve yüzde 20 daha ince olan kasa yapısı. Ayrıca modele bir de microUSB şarj girişi eklenmiş. Renk seçenekleri olarak ise pembe, siyah, mavi, gri, limon yeşili ve sarı karşımıza çıkıyor.





İlk PS Vita modelinin ekranı OLED iken yeni PS Vita ise tercihini LCD'den yana kullanmış. Cihaz kullanım süresi olarak 1 saat daha fazla dayanıyor. Ayrıca 1GB dahili depolama kapasitesi de yer alıyor.





Yeni PS Vita'nın Ekim ayı itibariyle ilk olarak Japonya'da yaklaşık 190$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bunun yanında Sony, 241$ yaklaşık fiyata sahip Play! adında hafıza kartı ve ön yüklü oyunlar ile gelecek ilk nesil bir PS Vita paketi de satışa sunacak.





Hafıza kartlarında da indirime giden Sony, 4GB kapasiteli versiyonu 15$'a, 32GB kapasiteli versiyonu ise 68$'a düşürdü. Seriye yeni eklenen 64GB kapasiteli versiyonun fiyatı ise 105$ olarak belirlendi.



