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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha ince Xbox One S duyuruldu

Sızıntılar sayesinde gündem haline gelen daha ince Xbox One, resmiyet kazandı. Xbox One S adındaki yeni konsol, internete sızdırıldığı gibi orijinal modelden yüzde 40 daha ince tasarlanmış.
2 yıl
9,8b
1
28
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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E3 2016 fuarına donanım tarafında dolu dolu gelen Microsoft, hem yeni konsolunu hem de gelecek planlarını basın toplantısında oyun dünyası ile paylaştı. Firmanın yol haritasında beklendiği gibi iki tane Xbox konsolu yer alıyor.

Xbox One S adındaki yeni konsol, internete sızdırıldığı gibi orijinal modelden yüzde 40 daha ince tasarlanmış. Cihazın şimdiye kadar ki en kompakt Xbox konsolu olduğu ifade ediliyor. Beyaz rengin hakim olduğu dış tasarımda, yarı oranda desenli kaplama tercih edilmiş. Böylece daha farklı bir hava yakalanmış.

Konsol özel stand ile hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor. İnce yapı için Kinect bağlantı portundan fedakarlık edilmiş. Kullanıcılar artık Kinect için kutudan çıkan ek bir adaptör kullanmak zorunda. Arka kısımdaki USB portundan biri ön kısma, IR alıcının diğer tarafına yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1070 satışa çıkıyor"

Xbox One S konsolunun geliştiği taraflardan birisi video konusunda olmuş. Artık konsol, Blu-ray filmler ve 4K video oynatımını yerleşik olarak destekleyebiliyor. Ayrıca HDR teknolojisi ile daha zengin renkler ve görsel derinlik kazanıyor.

Xbox One S, ayrıca entegre bir güç kaynağı da barındırıyor. Yani büyük adaptörleri taşımaktan kurtuluyoruz. Yeni Xbox kontrolcüleri ise kablosuz bağlantı performansını iki katına çıkarıyor. Yine Windows 10 cihazlarına bağlanabilmek için Bluetooth teknolojisi de eklenmiş. Kutu içerisinde bir adet yeni Xbox kontrolcüsü olacak. Harici olarak ise 100$ fiyat etiketine sahip.

Xbox One S modeli 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri ile sunulacak. Pazara ilk önce Ağustos ayında 2TB kapasiteli versiyon çıkacak. Fiyatı 399$ olan bu versiyonun ardından 1TB kapasiteli versiyon 349$, 500GB kapasiteli versiyon da 299$ fiyat etiketi ile piyasada olacak. 

 

http://wccftech.com/xbox-officially-announced-4k-video-playbackhdrir-blaster-early-august-starting-299/ Yorum Yaz
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Doom II 2 yıl en beğenilen BerkhanBalta
BerkhanBalta

Ps4' e fazla mı benziyor yoksa bana mı öyle geldi ?

ufak değişiklikler dışında eskisinin beyaz ve ince hali neresi benziyor ki.
BerkhanBaltaPs4' e fazla mı benziyor yoksa bana mı öyle geldi ?ufak değişiklikler dışında eskisinin beyaz ve ince hali ...
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Yanıtla +22
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St Batuhan 2 yıl
Duyurulardan sonra, Xbox almak için sebep kalmadı ki?! Adamlar çıkacak exclusiveleri pc tarafına da getiriyor. Ayrıca çok daha güçlü bir konsol gelecek 1,5 yıl sonra. Eh çok çok anlamlı değil. Öncelik kesinlikle iyi bir bilgisayar sahibi olmakta ki bunu da yeni çıkacak ekran kartları rahatlıkla sağlayacak, bir de sonrasında ps4 sahibi olmakta. O tarafta da yeni versiyon çıkacak ama en azından exclusive'lerin pc'ye gelme gibi bir durumu yok.
Duyurulardan sonra, Xbox almak için sebep kalmadı ki?! Adamlar çıkacak exclusiveleri pc tarafına da getiriyor. Ayrıca çok daha güçlü bir konsol gelecek 1,5 yıl ...
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DH Misafiri 2 yıl
Bekledimiz xo tasarımı.adaptör dahili ince hafif ve şık.işte baştan böyle çıkmalıydı
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FRAPS_TR 2 yıl
Bütün oyunları 1080p çalıştırıyor xbox one dan daha güçlü...
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esmerbuyucu 2 yıl
Umutcan
Konsolların daha ince olmasının ne avantajı var anlamıyorum. Daha kalın ve dolayısıyla bu hacmin içinde daha iyi soğutmaya sahip model çıkarsalar daha mantıklı.

Çantaya atıp götürebilmek için.
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Umutcan 2 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu

Umutcan

Konsolların daha ince olmasının ne avantajı var anlamıyorum. Daha kalın ve dolayısıyla bu hacmin içinde daha iyi soğutmaya sahip model çıkarsalar daha mantıklı.


Çantaya atıp götürebilmek için.

Azıcık kalın da olsa taşınabilirliği bozulmaz bence, ısınıp gpu lehimlerini eritmektense...
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ounomaus 2 yıl
fakcakaya
Cidden xo bütün eksigini kapatmışlar slim ile.o tugla adaptörü daha ince hafif şık tasarımın içine sokmuşlar.xo tam hakettigi tasarım buydu. Scorpio ilede performans eksigi giderilecek.daha ne olsun

aynen tasarımı olsun donanımı olsun çok iyi 6 TFLOPs gpu ile gelmesi süper olmuş ama bizim ülkede yine bunu 2000 tl den satmaya kalkarlar birde yeni zen tabanlı bir cpu da olursa artık daha ne olsun denir 350 usd ile 1 tb versiyonu harika pc oyuncusu olmama rağmen beni bile cezbediyor tabi renk olarak daha farklı versiyonları daha şık durucaktır
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OldGamers86 2 yıl
forumlarabak
Arkadaşlar bilmediğimden soruyorum bu PS ve Xbox daki 500GB, 1TB, 2TB depolama alanları ne için kullanılmakta her aldığınız oyunu cd takmadan oynamak için mi?

Cd ile taksan bile geniş yer kaplıyor oyunlar. Yükleme yapıyor çünkü hdd'ye. Cd'li Until Dawn, güncellemesi ile 50 küsür gb tutuyordu.
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iergin35 2 yıl
yahu ps4'e benzese hatta daha ince olsa ne yazar. nerede konsola özel exclusiveler nerede türkçe oyunlar? bu konuda ps4 ün yanına yaklaşamaz..ben de sırf kontrolücüsü için xbox one almak istiyorum ama adam konsola özel kontrolcüyü pc'ye de çıkardığı için pc mi yoksa xbox one mı noktasında kalıyorum. ee bazı oyun siteleri de(Witcher 3, Life is strange vb) gibi özellikle hikaye bazlı oyunlara türkçe altyazı çıkardığı için pc'ye yaklaşıyorum. ilaveten fps oyunlarında da kontrolcü yerine kaliteli bir mouse çok daha iyi bir tercih. ha ps4 konusuna gelince de, sırf the last of us, heavy rain, beyond 2 souls, uncharted serisi, god of war 3 gibi exclusiveler var. hem de türkçe.
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ekuLoN 2 yıl
Yeni nesilde CD'de taksanız oyunu HDD'ye yüklüyor. Direk Blu-Ray üzerinden oynayamıyorsunuz.
forumlarabak
Arkadaşlar bilmediğimden soruyorum bu PS ve Xbox daki 500GB, 1TB, 2TB depolama alanları ne için kullanılmakta her aldığınız oyunu cd takmadan oynamak için mi?

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forumlarabak 2 yıl
Arkadaşlar bilmediğimden soruyorum bu PS ve Xbox daki 500GB, 1TB, 2TB depolama alanları ne için kullanılmakta her aldığınız oyunu cd takmadan oynamak için mi?
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Lionel Fusco 2 yıl
Türkiye'de ön sipariş ne zaman başlar, bilen var mı?
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Master_Evil 2 yıl
tasarımı güzel olmuş, beğendim
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tadalar 2 yıl
BerkhanBalta
Ps4 e fazla mı benziyor yoksa bana mı öyle geldi ?

hayatında ilk defamı xbox görüyorsun sen google yaz bir xbox one tasarımı diye ne çıkacak bunun aynısı birde ps4 yaz görürsün arasında farklar var ps4 köşeleri düz değil bir kere
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