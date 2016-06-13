Daha ince Xbox One S duyuruldu

E3 2016 fuarına donanım tarafında dolu dolu gelen Microsoft, hem yeni konsolunu hem de gelecek planlarını basın toplantısında oyun dünyası ile paylaştı. Firmanın yol haritasında beklendiği gibi iki tane Xbox konsolu yer alıyor.

Xbox One S adındaki yeni konsol, internete sızdırıldığı gibi orijinal modelden yüzde 40 daha ince tasarlanmış. Cihazın şimdiye kadar ki en kompakt Xbox konsolu olduğu ifade ediliyor. Beyaz rengin hakim olduğu dış tasarımda, yarı oranda desenli kaplama tercih edilmiş. Böylece daha farklı bir hava yakalanmış.

Konsol özel stand ile hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor. İnce yapı için Kinect bağlantı portundan fedakarlık edilmiş. Kullanıcılar artık Kinect için kutudan çıkan ek bir adaptör kullanmak zorunda. Arka kısımdaki USB portundan biri ön kısma, IR alıcının diğer tarafına yerleştirilmiş.

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Xbox One S konsolunun geliştiği taraflardan birisi video konusunda olmuş. Artık konsol, Blu-ray filmler ve 4K video oynatımını yerleşik olarak destekleyebiliyor. Ayrıca HDR teknolojisi ile daha zengin renkler ve görsel derinlik kazanıyor.

Xbox One S, ayrıca entegre bir güç kaynağı da barındırıyor. Yani büyük adaptörleri taşımaktan kurtuluyoruz. Yeni Xbox kontrolcüleri ise kablosuz bağlantı performansını iki katına çıkarıyor. Yine Windows 10 cihazlarına bağlanabilmek için Bluetooth teknolojisi de eklenmiş. Kutu içerisinde bir adet yeni Xbox kontrolcüsü olacak. Harici olarak ise 100$ fiyat etiketine sahip.

Xbox One S modeli 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri ile sunulacak. Pazara ilk önce Ağustos ayında 2TB kapasiteli versiyon çıkacak. Fiyatı 399$ olan bu versiyonun ardından 1TB kapasiteli versiyon 349$, 500GB kapasiteli versiyon da 299$ fiyat etiketi ile piyasada olacak.