Daha ucuz Huawei Mate 20 Pro duyuruldu

Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemi serisi Mate 20’yi global çapta tanıtan Huawei, ülkesi için de mini bir lansman düzenledi. Lansmanda aynı modeller tanıtıldı ancak ilginç bir şekilde fiyatlar oldukça aşağıya çekilmiş.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 20 Pro modeli global ile aynı özelliklere sahip. Sadece ekrana entegre parmak izi okuyucu ve kablosuz şarj yer almıyor. 6GB RAM ve 128GB kapasite sunan versiyon 680 Avro. 8GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 760 Avro iken 8GB RAM ve 256GB kapasiteli versiyon 860 Avro civarında.

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Global versiyonların 999$ seviyesinden başladığı düşünüldüğünde devasa bir fiyat farkı var. Ayrıca bu versiyonlarda depolama kapasitesi de arttırılmış ve 3 seçenek sunulmuş. Bu kadar fark için ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun eksik olması pek de önemli olmayacaktır.

Elbette bu fiyat ayarlamasında Çin hükümetinin sağladığı teşvikler göz ardı edilemez. Diğer taraftan vergilendirme de global çaptaki fiyatlarda etkili bir unsur. Yine de 300 Avro civarında bir fark gerçekten inanılmaz. Huawei Mate 20 modelinin de 500 Avro seviyelerine kadar ineceği ifade ediliyor.