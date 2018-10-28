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Daha ucuz Huawei Mate 20 Pro duyuruldu

Global olarak satılacak orijinalinden neredeyse 350 Avro daha düşük fiyata sahip olan Huawei Mate 20 Pro Çin’de resmiyet kazandı. Huawei Mate 20 modeli de oldukça düşük fiyata sahip.
6 ay
70,2b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemi serisi Mate 20’yi global çapta tanıtan Huawei, ülkesi için de mini bir lansman düzenledi. Lansmanda aynı modeller tanıtıldı ancak ilginç bir şekilde fiyatlar oldukça aşağıya çekilmiş.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 20 Pro modeli global ile aynı özelliklere sahip. Sadece ekrana entegre parmak izi okuyucu ve kablosuz şarj yer almıyor. 6GB RAM ve 128GB kapasite sunan versiyon 680 Avro. 8GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 760 Avro iken 8GB RAM ve 256GB kapasiteli versiyon 860 Avro civarında.

Ayrıca Bkz. "Huawei yeni akıllı hoparlörünü tanıttı"

Global versiyonların 999$ seviyesinden başladığı düşünüldüğünde devasa bir fiyat farkı var. Ayrıca bu versiyonlarda depolama kapasitesi de arttırılmış ve 3 seçenek sunulmuş. Bu kadar fark için ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun eksik olması pek de önemli olmayacaktır.

Elbette bu fiyat ayarlamasında Çin hükümetinin sağladığı teşvikler göz ardı edilemez. Diğer taraftan vergilendirme de global çaptaki fiyatlarda etkili bir unsur. Yine de 300 Avro civarında bir fark gerçekten inanılmaz. Huawei Mate 20 modelinin de 500 Avro seviyelerine kadar ineceği ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-20-Pro-cheap-no-fingerprint-scanner_id110454 Yorum Yaz
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V4LKyR 6 ay en beğenilen
Ne kadar güzel, adamlar kendi halkına iltimas geçiyor, ki böyle olmalı zaten.
2 Yanıt Yanıtla +24
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TearsForFears 6 ay
Çin den gelecek ithalatçı garantili mate 20 ve mate 20 pro, resmi garantili cihazların satışını etkileyecektir. Sırf ekranda parmak izi okuyucu var diye 250-300 euro fazla verecek değiliz. 300 euroya ekranda parmak izi okuyan meizu 16x var.
Çin den gelecek ithalatçı garantili mate 20 ve mate 20 pro, resmi garantili cihazların satışını etkileyecektir. Sırf ekranda parmak izi okuyucu var diye 250-30...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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deniz_sea 6 ay
Bizimkilerde bize çakmak için iş birliği yapıyor.
Bknz: vestel&devlet&vergi üçgeni....
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DaYWaLkeR 6 ay
3500 liradan fazla verilmez bence bir telefona bu devirde. Alayı pahalı alınmaz.
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xsw 6 ay
4200 mAh bataryanın performansı nasıl acaba?
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DH Misafiri 6 ay
4500 liralık bir karşılığı var. 3 asgari ücret. Bir telefona bu ücreti ödemenin hatta konuşmanın bile ne kadar akıl işi olduğunu tartışmalı. Sonrasında fiyatın bu kadar düşmesinde çindeki vergi sistemi de etkili. Ve bir dedikoduya göre sadece parmak izi vs değil donanımsal olarak da daha düşük işlemci vs olacağı dedikodusu vardı.
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aycibin 6 ay
kimse iphone xsmax fiyatına çinli huawei almaz
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St1123 6 ay aycibin
Xs max ın sadece sistemi iyi başka hangi özelliği mate20pro geçiyor açıklarmısın alanda marka değeri olduğu için alır yada teknoloji den anlamayan kimseler
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ercument007 6 ay
Zaten indirime mecbur kaldığı için enflasyon ile savaş adı altında mecburi fiyat düşürmeyi yapan general mobile gör bunları. Adamlar kendi ülkeleri için neler yapıyor sen ne yapıyorsun.
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MaSSive 6 ay
Akıllı cep telefonları da bu fiyatlardan sonra ,opsiyonlu satılan otomobil modeli gibi ,
Mate 20 standart, Mate 20 comfort ,Mate 20 elegance gibi paket paket satılsın bari tam olsun.

Zaten git gide yapmaya çalıştıkları da bu.Sadece model isimleri değişik.
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kymelria 6 ay
İyi de bazı özellikler çıkarılıyorsa buna hala pro demek ticari kurnazlık olmuyor mu şimdi.
Pro lite falan deyin bari
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Ekrem71.5 6 ay
Fiyat politikamız nedeni ile türkiyeye özel mate 20 mismini yapsınlar fiyatıda 999 tl olsun :D
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ouzqan 6 ay
LG başlattı şu işi yapmaz olaydı.
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mu5tafa 6 ay
Parmak izi okuyucuya o kadar vereceğime bir adam tutarım o benim yerime açar ekranı. Daha ucuza gelir.
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