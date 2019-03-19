Daha ucuz Nvidia Jetson Nano geliştirici kartı duyuruldu

Yapay zekâ ve robotik teknolojiler konusunda uygulama geliştirmek isteyenler için geçen yıl 2500$ seviyesinde Jetson AGX geliştirici kartını duyuran Nvidia, bu yıl ise daha ana akım bir geliştirici kartı hazırladı.

Nvidia Jetson Nano özellikleri ve fiyatı

Jetson Nano adındaki geliştirici kartı haliyle daha kırpılmış özelliklere sahip. Erista kod adlı yonga setinde 4 adet Cortex-A57 çekirdeği 1.43GHz hızında çalışıyor. Maxwell tabanlı 128 CUDA çekirdeği 472 GFLOPS performans verebiliyor.

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4GB LPDDR4 RAM bellek 25.6GBps hızına çıkabilirken HDMI 2.0, eDPI 1.4 ve DSI ile harici ekranlara çıkış verilebiliyor. 1 adet PCIe ve 1 adet USB ile genişleme sağlanmış. Bunun haricinde farklı SO-DIMM girdi çıktı birimleri de mevcut. Yazılım ise 16GB eMMC bellek yanında microSD kart üzerinden de sağlanıyor.

Jetson Nano pahalı olan versiyon kadar güçlü değil ancak onun kadar fonksiyonel. Nvidia geliştiricilerin bu konuda eksiklik hissetmeyeceğini ifade ediyor. Kartın fiyatı 99$ olarak açıklandı.