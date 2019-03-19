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Daha ucuz Nvidia Jetson Nano geliştirici kartı duyuruldu

Maliyete odaklı Nvidia Jetson Nano geliştirici kartı daha düşük donanım ancak yüksek fonksiyonellik ile geliyor. Nvidia Jetson Nano özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
5b
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5
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha ucuz Nvidia Jetson Nano geliştirici kartı duyuruldu

Yapay zekâ ve robotik teknolojiler konusunda uygulama geliştirmek isteyenler için geçen yıl 2500$ seviyesinde Jetson AGX geliştirici kartını duyuran Nvidia, bu yıl ise daha ana akım bir geliştirici kartı hazırladı.

Nvidia Jetson Nano özellikleri ve fiyatı

Jetson Nano adındaki geliştirici kartı haliyle daha kırpılmış özelliklere sahip. Erista kod adlı yonga setinde 4 adet Cortex-A57 çekirdeği 1.43GHz hızında çalışıyor. Maxwell tabanlı 128 CUDA çekirdeği 472 GFLOPS performans verebiliyor.

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4GB LPDDR4 RAM bellek 25.6GBps hızına çıkabilirken HDMI 2.0, eDPI 1.4 ve DSI ile harici ekranlara çıkış verilebiliyor. 1 adet PCIe ve 1 adet USB ile genişleme sağlanmış. Bunun haricinde farklı SO-DIMM girdi çıktı birimleri de mevcut. Yazılım ise 16GB eMMC bellek yanında microSD kart üzerinden de sağlanıyor.

Jetson Nano pahalı olan versiyon kadar güçlü değil ancak onun kadar fonksiyonel. Nvidia geliştiricilerin bu konuda eksiklik hissetmeyeceğini ifade ediyor. Kartın fiyatı 99$ olarak açıklandı.


https://www.anandtech.com/show/14101/nvidia-announces-jetson-nano Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dersmail53 2 ay
Ekrem bey , fiyat bir daha kine kalınlığını artırın... Gözümüz kolay görsün
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TheJudgé 2 ay
Bunu alana kadar daha ucuz kartlar ile başlayabilirsiniz
Örnek: Rock64
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firat_kilic 2 ay
yaw amerikadaki adam için 2000$da %5 ücreti var.. yani 2000de 100ödüyor... fakat bizde asgari ücret.. 2000 de 500 ödüyoruz.... yani %25 oda kura bağlı.... kur milletin çektiği ev kredisine göre yükseliyor.. dışardan giren satılan cep tele göre periyodik yükseliyor... buna göre geri kalmaya devam ediyoruz.. hüküm ediciler bunları görmek önlem almak yerine ise tersini yapıyor... bankalar yabancı ve kredi veriyor.. ve o krediyi katlayarak geri alıyor... ve bunu başımızdakiler oluşturdu... dışarının borçlandırma ve ödetme memuru gibi... şimdi bir daha bak... 2000tl de 100tl ödesen bir sürü insan alır uğraşır tırmalar... işte böyle 3ncü dünya ülkesi kalınıyor...
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firat_kilic 2 ay
alırsında denersin.... 100dolar=547tl şimdilik...... bide sınırdan girerken devlet ekleme yapar... sonra niye geri kaldık... yazacak çok şey var... birikti bardak patlamak istiyor:...
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interwap 2 ay
Nanosu bile pahalı
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