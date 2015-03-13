Dailymotion'un WP8 uygulamasına canlı yayın desteği eklendi

İnternet dünyasının büyük video servisleri arasında yer alan Dailymotion, resmi Windows Phone 8 uygulamasını güncelledi.





Kişilerin Dailymotion bünyesinde yer alan videoları Windows Phone işletim sistemli sistemli cihazları üzerinde izlemesi için hazırlanan uygulama, yayınlanan son sürümüyle ise canlı yayın desteği sunmaya başladı. Bu sayede kişilerin servis içerisinde yapılan canlı yayınları direkt olarak telefonlarından takip etmesine imkan tanıyan uygulama, aynı zamanda önemli performans geliştirmeleri de almış durumda.





Ücretsiz olarak sunulan Dailymotinon uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://wmpoweruser.com/dailymotion-app-gets-update-live-streaming-support/