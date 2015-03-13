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Dailymotion'un WP8 uygulamasına canlı yayın desteği eklendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dailymotion'un WP8 uygulamasına canlı yayın desteği eklendi
 
İnternet dünyasının büyük video servisleri arasında yer alan Dailymotion, resmi Windows Phone 8 uygulamasını güncelledi.

Kişilerin Dailymotion bünyesinde yer alan videoları Windows Phone işletim sistemli sistemli cihazları üzerinde izlemesi için hazırlanan uygulama, yayınlanan son sürümüyle ise canlı yayın desteği sunmaya başladı. Bu sayede kişilerin servis içerisinde yapılan canlı yayınları direkt olarak telefonlarından takip etmesine imkan tanıyan uygulama, aynı zamanda önemli performans geliştirmeleri de almış durumda.

Ücretsiz olarak sunulan Dailymotinon uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://wmpoweruser.com/dailymotion-app-gets-update-live-streaming-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 4 yıl
Tepki olarak Youtube bırakıp Dailymotion'a geçelim derdim ama Dailymotion'da daha fazla reklam çıkıyor. İşini adam gibi yapan kalmadı artık piyasada.
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