Darbe girişimini ticarete döken sitelere erişim engeli geldi





15 Temuuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin etkileri ve sorumlularına ilişkin hukuki süreç devam ederken işi ticarete döken sitelere yönelik de bir düzenleme yapıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin, söz konusu sayfaların içeriğine erişimin engellenmesi yönünde BTK’ya yaptığı başvuru neticesinde yayın yasağı getirildi.

İlgili sayfalarını yayından tamamen kaldıran ve içerikle ilgili materyalleri sunucularından silen sitelere gerçekleştirilen bu yaptırımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın başvurusu ile kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile yapıldığı belirtiliyor.

Ağustos başından beri yayında olan sitelerin sattığı ürünler kısa süre içerisinde farklı e-ticaret sayfalarında da satışa sunulmuştu. Mahkemeden gönderilen yazıda tespit edilen bir çok sitenin yasaklandığı belirtiliyor. “15 Temmuz Demokrasi Günü Biblosu” adıyla satılan ürünler 79TL’lik fiyat etiketine sahip.