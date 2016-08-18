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Darbe girişimini ticarete döken sitelere erişim engeli geldi

Darbe girişimini ticarete döken sitelere bir ayın ardından erişim engeli geldi. BTK, özel olarak hazırlanmış ürünler satan sayfaları, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin talebiyle erişime kapattı.
2 yıl
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15
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Darbe girişimini ticarete döken sitelere erişim engeli geldi

15 Temuuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin etkileri ve sorumlularına ilişkin hukuki süreç devam ederken işi ticarete döken sitelere yönelik de bir düzenleme yapıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin, söz konusu sayfaların içeriğine erişimin engellenmesi yönünde BTK’ya yaptığı başvuru neticesinde yayın yasağı getirildi.

İlgili sayfalarını yayından tamamen kaldıran ve içerikle ilgili materyalleri sunucularından silen sitelere gerçekleştirilen bu yaptırımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın başvurusu ile kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile yapıldığı belirtiliyor.

Ağustos başından beri yayında olan sitelerin sattığı ürünler kısa süre içerisinde farklı e-ticaret sayfalarında da satışa sunulmuştu. Mahkemeden gönderilen yazıda tespit edilen bir çok sitenin yasaklandığı belirtiliyor. “15 Temmuz Demokrasi Günü Biblosu” adıyla satılan ürünler 79TL’lik fiyat etiketine sahip.


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skythunderr 2 yıl en beğenilen
Bide bibloya alman tanki jadgepanther i koymuslar tam komedi
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Fiasco 2 yıl
darbe günü camel'i 20tl ye satan bakkal/marketleride unutmadık
2 Yanıt Yanıtla +13
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Portraitclub 2 yıl
İzmir de darbe girişimi akşamı ekmeği 3 TL den satan fırın seni de unutmadık.
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BekirTemel 2 yıl
Ne ara böyle bir millet olundu yahu
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DH Misafiri 2 yıl
Iyidi de Marmaray Yeni kapi cikisinda derbe gunu cekilen fotolar boy boy satiliyor. Yani bu biraz ironik olmus. "Araba surerken telefonla konusmak yasak" demek kadar sig olmus. Arabanin zaten BT kiti var surus esnasinda telefonla konusulsun diye.. O zaman "Araba surerken telefonla konusmak yasak" yargisi yanlis! Nolcak simdi? Kanun koyucu adam gibi kanun koyacak olcak bitcek. Metro cikisinda millete saterken iyi, bir sinema firmasi darbe ili ilgili bir film (bir mamul) uretecegini soylerken ve bunu insanlara satip hasilat yaparken super, millet webden satarken kotu!
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kurtlar vadisi darbe film çekimleri ne durumda !?
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Fiasco 2 yıl
darbe günü camel'i 20tl ye satan bakkal/marketleride unutmadık
2 Yanıt Yanıtla +13
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kaan0101 2 yıl Fiasco
Fiasco
darbe günü camel'i 20tl ye satan bakkal/marketleride unutmadık

oda bir şeymi akaryakıt vermeyen kaç tane benzin istasyonu vardı
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aquarius man 2 yıl Fiasco
Fiasco

darbe günü camel'i 20tl ye satan bakkal/marketleride unutmadık

bunlar atatürk havalimanında patlama olduğunda insanları gidecekleri yere götürmek için fahiş fiyat talep eden taksicilerle aynı türden geliyor. fırsatlardan istifade eden bu canlı türünün en belirleyici özelliği onur, şeref, erdem gibi niteliklere sahip olmamasıdır.
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kadirirdem 2 yıl
iyi olmuş bu...
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Eeltorm 2 yıl
Bununda fırsatçılığını yapmışlarya yazıklar olsun.
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huntedman 2 yıl
Çünkü darbe ayağı Türkiye'de sermayenin el değişmesi işidir. Paranın başka ellere geçmesine izin vermezler.
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AC_Hawker 2 yıl
Benim niye aklıma gelmedi be :(
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Barni Moloztaş 2 yıl
Fırsatçılara iyi olmuş
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