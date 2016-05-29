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Daydream VR şu anda var olan cihazlar tarafından muhtemelen desteklenmeyecek

Google'ın yeni sanal gerçeklik platformu Daydream ile ilgili bilgiler artmaya devam ediyor. Platform muhtemelen şu anda piyasada olan çoğu telefon tarafından desteklenmeyecek. Detaylar haberimizde...
2 yıl
3,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google'ın geçtiğimiz I/O etkinliği kapsamında tanıtımını yaptığı Daydream sanal gerçeklik platformu şu anda kullandığınız telefonunuz tarafından desteklenmeyebilir. Firmanın VR bölümünün başındaki Clay Bavor tarafından gelen açıklamada Daydream destekli geriye dönük neredeyse hiçbir telefon modelinin bulunmayacağı belirtiliyor.
Platform için oldukça yüksek bir kalite çizgisi belirlediklerini belirten yönetici ve bunu sağlamak için de bütün bileşenlerin doğru şekilde olması gerektiğini söylüyor. VR sevenler için de tavsiye veren Clay Bavor, yeni telefon alacakların bir kaç ay daha bekleyip Daydream destekli bir model almalarını öneriyor.
Şu an için Google tarafından platformla ilgili teknik pek fazla bilgi yer almazken, platformun minimum sistem gereksinimleri de henüz açıklanmamış durumda.
Piyasadaki tepe modellere baktığımız zaman yalnızca Google'ın Nexus 6P'si tarafından desteklenen Daydream, bu telefon tarafından ise platforma geliştirmeler yapılması için destekleniyor. Nexus 6P'nin Daydream resmiyete kavuştuğu zaman desteklenip desteklenmeyeceği ise yine bilinmeyenler arasında.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ZTE tarafından duyurusu yapılan Axon 7 akıllı telefonunun da Daydream desteğini taşıdığını hatırlatalım.

http://www.gsmarena.com/google_says_existing_smartphones_likely_wont_work_with_its_daydream_vr_platform-news-18472.php Yorum Yaz
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L.o.T.u.S 2 yıl en beğenilen
Daydream olmayınca çöp oluyor demek bir anda.

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Dahi Olalım 2 yıl
İlginç bir haber. Hem minimum sistem gereksinimleri belirtilmiyor hemde destekleyen iki modelin adını söylüyorlar.
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eremnetblog 2 yıl
Google Sanal Gerçeklik Daydream için Gün Sayıyor!
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eremnetblog 2 yıl
Sanal gerçekliğin yaşanabildiği bir platform olarak VR gözlükler ile kullanılabilen bu Daydream, Google tarafından merak ile beklenen bir proje olarak dikkat çekiyor.
Teknolojiyi yakından takip edip internet erişimleri ile oldukça ilgili olanlar için son derece sevindirici bir haber de Google tarafından geldi. Sanal gerçeklik platformu konusunda çalışmalarının devam ettiği ve daha uzun bir süre bu bekleyişin süreceğini sanan kullanıcılar sızan haberler neticesinde oldukça memnun oldu.
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Xda da halledilir o raad olun
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BiilimAdamı 2 yıl
Deydirim
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kadirirdem 2 yıl
bence gear vr olan s7 serisi ve note 7(6) ye verirler...
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L.o.T.u.S 2 yıl
vr kaç kişi biliyor dunyada Allah aşkına.destek yok at çöpe amiral gemilerini yuh yani.
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fx3169 2 yıl
Oneplus ve 6S sahibiyim.Yeni bir cihaz almam.Bu VR teknoloisi hele hiç umrumda değil.
Akıllı saatten vatandaşın cebine yürüyemediler.
Kısacası desteklemeyecek mi?Çok ta tınnnnnnn
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L.o.T.u.S 2 yıl en beğenilen
Daydream olmayınca çöp oluyor demek bir anda.

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mehmedaltair 2 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S
Daydream olmayınca çöp oluyor demek bir anda.



vr teknolojisi akıllı saat gibi boş yatırım değil + vr desteklemiyor diye tercih etmeyecek sürüyle insan var
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mehmedaltair 2 yıl
10, s7, g5 falan direk çöp oldu yani
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