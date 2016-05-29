Daydream VR şu anda var olan cihazlar tarafından muhtemelen desteklenmeyecek

Google'ın geçtiğimiz I/O etkinliği kapsamında tanıtımını yaptığı Daydream sanal gerçeklik platformu şu anda kullandığınız telefonunuz tarafından desteklenmeyebilir. Firmanın VR bölümünün başındaki Clay Bavor tarafından gelen açıklamada Daydream destekli geriye dönük neredeyse hiçbir telefon modelinin bulunmayacağı belirtiliyor.

Platform için oldukça yüksek bir kalite çizgisi belirlediklerini belirten yönetici ve bunu sağlamak için de bütün bileşenlerin doğru şekilde olması gerektiğini söylüyor. VR sevenler için de tavsiye veren Clay Bavor, yeni telefon alacakların bir kaç ay daha bekleyip Daydream destekli bir model almalarını öneriyor.

Şu an için Google tarafından platformla ilgili teknik pek fazla bilgi yer almazken, platformun minimum sistem gereksinimleri de henüz açıklanmamış durumda.

Piyasadaki tepe modellere baktığımız zaman yalnızca Google'ın Nexus 6P'si tarafından desteklenen Daydream, bu telefon tarafından ise platforma geliştirmeler yapılması için destekleniyor. Nexus 6P'nin Daydream resmiyete kavuştuğu zaman desteklenip desteklenmeyeceği ise yine bilinmeyenler arasında.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ZTE tarafından duyurusu yapılan Axon 7 akıllı telefonunun da Daydream desteğini taşıdığını hatırlatalım.

http://www.gsmarena.com/google_says_existing_smartphones_likely_wont_work_with_its_daydream_vr_platform-news-18472.php