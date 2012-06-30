Dead Trigger, Android için 2 Temmuz'da yayınlanacak





Haziran başında E3 2012 eğlence fuarı kapsamında tanıtılan Dead Trigger, iPhone ve iPad kullanıcıları için satışa sunuldu. Android versiyonuyla alakalı olarak da bir basın açıklaması yayınlandı. Unity 3D oyun motorunu oldukça iyi kullanan MadFinger Games, ShadowGun ile yakaladığı başarıyı Dead Trigger'la da elde etmek için elinden geleni yapacağına söz veriyor.

Oyunu yayınlayıp ardından sonraki yapımın çalışmalarına geçmeyeceklerini belirten geliştirici, Dead Trigger'ı tüketiciyle buluşturduktan sonra kendi haline bırakmayacak, yayınlayacakları güncellemelerle yeni görevler, mühimmatlar, karakterler ve çok daha farklı içerikler eklemeye devam edecek. Halihazırda 40 saatin üzerinde oynanış süresi vaat eden oyunun ek görevlerle iki günü aşan zombi temalı bir hikaye sunacağını söyleyebiliriz. Konsol kalitesini her yönüyle mobil platformlara taşımak isteyen MadFinger, müşterilerini gelecek eklentilerle şaşırtmaya devam etmeyi umuyor.

Dead Trigger, modern uygarlığın yok almak üzere olduğu, dünyaya kana susamış zombilerin hükmettiği 2012 yılını konu alıyor. Az sayıda insan zombiye dönüşmemiştir ve yöneteceğimiz karakter de onlardan biri. Aynı temaya sahip birçok yapımda olduğu gibi insanların neden zombileştiği bilinmiyor. Amacımız; insanları yürüyen ölülere çeviren bu virüsün kim tarafından yayıldığını bulmak, hikayenin arkasında yatan gerçekleri gün yüzüne çıkarmak, diğer sağ kalanlara ulaşmak ve hayati öneme sahip kaynakları korumak.

Android için 2 Temmuz'da Google Play Store'da 0.99$'dan satışa sunulacak olan Dead Trigger, benzersiz grafik kalitesi ve uzun soluklu oynanışına rağmen oldukça makul bir fiyatla gelecek. Eğer Android telefon ya da tabletinizin sınırlarını zorlayacak bir oyun arıyorsanız Dead Trigger tam size göre. Üstelik NVIDIA Tegra 3 çipseti için optimize edilen sürümde yer alacak özel görsel özellikler sayesinde 12 çekirdekli GeForce grafik yongasını verimli bir şekilde kullanmak mümkün olacak. Önümüzdeki hafta başı TegraZone ve Play Store'u yoklamayı unutmayın.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Dead+Trigger/news.asp?c=42573