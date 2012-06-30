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Dead Trigger, Android için 2 Temmuz'da yayınlanacak

6 yıl
2,3b
1
20
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Haziran başında E3 2012 eğlence fuarı kapsamında tanıtılan Dead Trigger, iPhone ve iPad kullanıcıları için satışa sunuldu. Android versiyonuyla alakalı olarak da bir basın açıklaması yayınlandı. Unity 3D oyun motorunu oldukça iyi kullanan MadFinger Games, ShadowGun ile yakaladığı başarıyı Dead Trigger'la da elde etmek için elinden geleni yapacağına söz veriyor.
Oyunu yayınlayıp ardından sonraki yapımın çalışmalarına geçmeyeceklerini belirten geliştirici, Dead Trigger'ı tüketiciyle buluşturduktan sonra kendi haline bırakmayacak, yayınlayacakları güncellemelerle yeni görevler, mühimmatlar, karakterler ve çok daha farklı içerikler eklemeye devam edecek. Halihazırda 40 saatin üzerinde oynanış süresi vaat eden oyunun ek görevlerle iki günü aşan zombi temalı bir hikaye sunacağını söyleyebiliriz. Konsol kalitesini her yönüyle mobil platformlara taşımak isteyen MadFinger, müşterilerini gelecek eklentilerle şaşırtmaya devam etmeyi umuyor.
Dead Trigger, modern uygarlığın yok almak üzere olduğu, dünyaya kana susamış zombilerin hükmettiği 2012 yılını konu alıyor. Az sayıda insan zombiye dönüşmemiştir ve yöneteceğimiz karakter de onlardan biri. Aynı temaya sahip birçok yapımda olduğu gibi insanların neden zombileştiği bilinmiyor. Amacımız; insanları yürüyen ölülere çeviren bu virüsün kim tarafından yayıldığını bulmak, hikayenin arkasında yatan gerçekleri gün yüzüne çıkarmak, diğer sağ kalanlara ulaşmak ve hayati öneme sahip kaynakları korumak.
Android için 2 Temmuz'da Google Play Store'da 0.99$'dan satışa sunulacak olan Dead Trigger, benzersiz grafik kalitesi ve uzun soluklu oynanışına rağmen oldukça makul bir fiyatla gelecek. Eğer Android telefon ya da tabletinizin sınırlarını zorlayacak bir oyun arıyorsanız Dead Trigger tam size göre. Üstelik NVIDIA Tegra 3 çipseti için optimize edilen sürümde yer alacak özel görsel özellikler sayesinde 12 çekirdekli GeForce grafik yongasını verimli bir şekilde kullanmak mümkün olacak. Önümüzdeki hafta başı TegraZone ve Play Store'u yoklamayı unutmayın.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Dead+Trigger/news.asp?c=42573 Yorum Yaz
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
iphone da oyunu bitircek millet biz hala ciksin diye bekliyoruz.buarada one x once sarj sorunu halletsin bu oyunu oynarken iki dk gecmeden cihazi şarja takin diye uyari verir
iphone da oyunu bitircek millet biz hala ciksin diye bekliyoruz.buarada one x once sarj sorunu halletsin bu oyunu oynarken iki dk gecmeden cihazi şarja takin di...
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S60Doctor 6 yıl
Oyun fena bisey pazar gunu aksama kadar oynadim, adamlar yapmis iphone 4te hic kasma yok, misal temple run un yapimcisi imanginin yaptigi brave mi ne iphone 4te filan kasiyormus demekki yapamiyor adamlar, bu oyunda gordugum tek kasilma shot gun ile zombie yakinindayken vurdugunda kan cikarken kasilma oluyor ki bu da hic onemli degil, guncellemeyle giderilir sanirim. Bak aklima geldi yine bi aciyim


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BekirTemel 6 yıl
Sabırla bekliyoruz.
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X-FI 6 yıl
Orijinal ROM kullanıyorum zaten stock ROM. hayatta custom rom yüklemem bu telefona :D 5800 a yükledik gördük :D
tek farkı root lu olması onuda pre-root lu versiyonunu XDA deki arkadaş yapıp verdi :) yani ben üzerinde oynama yapmadım..
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talhadogdu 6 yıl
Peki bu oyun Tegra platformundan sadece Tegra 3 mü destekleyecek yoksa Tegra 2 sahipleri de bu oyunu Tegra efektleriyle oynayabilecek mi ?

Edit: Merak eden arkadaşlar varsa diye belirteyim, Oyun Tegra 2 ve 3 destekli olarak gelecekmiş.
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DH Misafiri 6 yıl
ArdALine
beray07
X-FI bakalım chainfire3d ile S2 de o muhteşem efektlerle çalıştırabilecekmiyim ?
Yukarda eksiliyorlar ama dediğimi doğrulamışsın ;)
Android dünyasında hiç bi telefona yada markaya özel bi durum yoktur,o eksiler senin gereksiz yere söylediğin gerçeklikten uzak laflar,biz şimdi diğer cihazlarda da tegra efektleriyle oynarız bu oyunu

Oynarsın ama root yapıp chainfire yükleyip tegra plugin atıp programa girip oyunu seçip tegra ile aç diyip.Orjinal romda açarmısınız bakalım :D
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X-FI 6 yıl
bakalım chainfire3d ile S2 de o muhteşem efektlerle çalıştırabilecekmiyim ?
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
iphone da oyunu bitircek millet biz hala ciksin diye bekliyoruz.buarada one x once sarj sorunu halletsin bu oyunu oynarken iki dk gecmeden cihazi şarja takin diye uyari verir
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BlackBeasT 6 yıl
Mobil oyunculuk ile ilgili haberleri BSC ortamına taşınması yararlı olur düşüncesindyim yada MBC (mobil sonu canavarı) gibi yeni 1 sitede paylaşılmasında fayda görüyorum...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
NV anca zombi hızında hareket eden canavarlı oyun yapar :D
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DH Misafiri 6 yıl
Ne one X NE S3 Galaxy Note 5.3 inch her türlü akar..........
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cagataykoroglu 6 yıl
DH editörleri kendinizde sıkılmadınız oyun çıkış haberi yapmaktan?
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BekirTemel 6 yıl
Çok güzel haber,millet çocuk gibi telefonlara laf yetşitreceğine bu güzel oyunun telefonu hangisi ise onunla keyfini çıkarmaya baksa
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