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Dead Trigger, Google Play Store'da satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Madfinger Games'in yeni oyunu Dead Trigger, Android işletim sistemi için resmen satışa sunuldu. Modern uygarlığın yok olmak üzere olduğu, küresel ekonominin çöktüğü ve insanların politikacılara karşı ayaklandığı 2012 yılını konu alan oyun, dünyayı gerçekten yöneten kesimin planlarını uygulayıp kaçmasının ardından milyarlarca insanın ölmesi ve geri kalanların zombiye dönüşmesiyle başlıyor.
Dünyada çok az insan bu garip virüsün etkisinde kurtulabilmiştir. Hayatta kalmayı başaranlardan biri de yöneteceğimiz karakterdir. Önümüzde iki seçenek var; ya zombilerle mücadele ederek mühimmatımızı tüketecek ve öleceğiz ya da gerçekleri gün yüzüne çıkaracak, yaşamımızı sürdürmek için gerekli kaynakları koruyacak, diğer kurtulanları bulmaya çalışacağız.
Oyunu ilk açtığınızda, karşınıza şehrin üç boyutlu haritası çıkacak. Bu harita üzerinden hikayeyi takip edebilir veyahut sınırsız rastgele görevleri yapabilirsiniz. Zombilerle mücadelemizde bize Al adlı evrim geçirmiş bir başka zombi yardım edecek.
Dokunmatik ekranlarda en rahat FPS deneyimini yaşayabilmenizi sağlamak isteyen Madfinger Games, oldukça esnek bir kontrol sistemi kullanıyor. Konsol kalitesine ulaşmak içinse; Unity 3D oyun motorunun yanı sıra yüksek kaliteli seslere yer vermiş. Üstelik Tegra çipsetli cihazlar için özel olarak geliştirilen sürümde, daha gerçekçi görüntüler, animasyonlar, efektler ve fizikler görebileceğiz.
0.99$ fiyat etiketine sahip olan Dead Trigger, uygulama içi satın alma desteğiyle geliyor. Böylesine üst düzey bir oyunda herşeye sahip olabilmeniz için kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Ancak 'freemium' modeliyle yayınlanan diğer yapımlar kadar oyuncuyu uygulama içi satın alma hizmetini kullanmaya mecbur bırakmıyor.
Dead Trigger'ı Google Play Store ve TegraZone üzerinden satın alabilirsiniz. Play Store'daki bağlantı, hem THD hem de normal versiyonu kapsamaktadır. Yani önceki içeriklerin aksine iki farklı sürüm tek sayfada birleştirilmiş. Eğer oyun hakkında daha fazla detaya sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki tanıtım ve inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Oyunun Türkiye'den de satın alınabildiğini hatırlatalım.

http://www.slashgear.com/dead-trigger-thd-zombie-killing-android-fps-hands-on-03236825/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
X-FI 7 yıl
DEAD TRIGGER THD Tegra 3 on Samsung S 2 with chainfire 3d.
ultra high details.
tüm efetkler var
FPS 60 olmalı çünkü bildiğiniz kaymak gibi akıyor oyun.

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yerdeki su efektleri ve parlamalr damlalar vs telefonda gördüğüm en iyi grafikler shadowgun ve combat nation 3 ten daha da iyi
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X-FI 7 yıl
Beyler bas bayağı bu oyunun o janjanlı THD efektleri S 2 ve S 3 de chainfired 3d ile ultra high detaylarda ça-lı-şı-yor ;)
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ardakbaycan 7 yıl
Xperia s imde cihazınız bu sürümle uyumlu değil uyarısı alıyorum.. Aynı telefonda yükleyebilen var mı?
Edit: tarayıcıdan açınca sorun düzeldi
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Limitless` 7 yıl
Mesut Çevik - 04 Temmuz 2012 Çarşamba - 1.01 sürümüne sahip HTC One X
HTC One X sahipleri kaçırmayın
Tegra platformunun tüm nimetlerinden yararlanılan güzel bir oyun. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor :)
mesut çeviğin google play storedaki oyun için yorumu
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freefalcon 7 yıl
Fiyat cok iyi. Aslında bu tur oyunlara minimum ve optiumun sistem gereksinimleri de yazılmalı.
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Kurshoo 7 yıl
Galaxy SIII de çalışıyor mu? deneyen varsa yazsın direk alacam. Tegra efektleri umrumda değil hızlı sorunsuz çalışsın yeter...
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RevivaL 7 yıl
Karışık geldi
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BekirTemel 7 yıl
Resident Evil beklemiyordm,mobil platforma göre harika bir iş çıkartmışlar.
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caglet 7 yıl
oynanış hiç hoşuma gitmedi ama grafikleri çok güzel biraz daha eğlenceli olabilirdi beklediğim gibi çıkmadı çok fazla oynamam
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