Deadpool 2'den yeni görüntüler yayınlandı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, geçtiğimiz yıl ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, dünya genelinde 783 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu büyük başarının ardından 20th Century Fox zaman kaybetmeden devam filmi için hazırlıklara başladı.

Şu sıralar çekimleri devam eden Deadpool 2 için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk resmi görüntüler yayınlanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Domino'nun nasıl görüneceğini gösteren ilk görüntüleri yayınlayan 20th Century Fox, dün de filmin ana karakterlerinden Cable'ın ilk görüntülerini paylaştı.

Deadpool 2'de Josh Brolin tarafından canlandırılacak Cable, X-Men çizgi romanlarının en önemli karakterlerinden biri. Daha bebekken geleceğe gönderilen ve orada bir savaşçı olarak büyüdükten sonra geri dönen Cable'ın Deadpool 2'nin yanı sıra X-Force filminde de yer alması bekleniyor.

Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek.