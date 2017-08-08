Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deadpool 2'den yeni görüntüler yayınlandı

Şu sıralar çekimleri devam eden Deadpool 2'den yeni görüntüler yayınlandı. 20th Century Fox, filmin ana karakterlerinden Cable ve Domino'nun ilk görüntülerini yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
9
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, geçtiğimiz yıl ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, dünya genelinde 783 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu büyük başarının ardından 20th Century Fox zaman kaybetmeden devam filmi için hazırlıklara başladı.
Şu sıralar çekimleri devam eden Deadpool 2 için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk resmi görüntüler yayınlanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Domino'nun nasıl görüneceğini gösteren ilk görüntüleri yayınlayan 20th Century Fox, dün de filmin ana karakterlerinden Cable'ın ilk görüntülerini paylaştı.
Deadpool 2'de Josh Brolin tarafından canlandırılacak Cable, X-Men çizgi romanlarının en önemli karakterlerinden biri. Daha bebekken geleceğe gönderilen ve orada bir savaşçı olarak büyüdükten sonra geri dönen Cable'ın Deadpool 2'nin yanı sıra X-Force filminde de yer alması bekleniyor.
Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
makelele11 2 yıl en beğenilen Hendrik Johannes Cruijff
N3DV3D11
Bu deadpool oyun değil miydi yav.

cahillik diz boyu
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
___Lawyer___ 2 yıl
Deadpool geçtiğimiz yılın en iyi çizgi roman filmiydi bir an önce ikinci serisi çıksın bekliyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Bu deadpool oyun değil miydi yav.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makelele11 2 yıl Hendrik Johannes Cruijff
N3DV3D11
Bu deadpool oyun değil miydi yav.

cahillik diz boyu
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Physicist_Emre 2 yıl
Bu filmi izlemeli miyim sizce.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 2 yıl
Ryan kardeşim dışında biri oynarsa izlemem
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Disney, Netflix'le yollarını ayırıyor: Disney kendi içerik platformunu oluşturacak 2 yıl Meizu’dan arka ekranlı yeni bir akıllı telefon geliyor 2 yıl Mazda, Skyactiv-X benzinli motorlarında dizel teknolojisi kullanacak 2 yıl Uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör tavsiyeleri 2 yıl Intel’den devrim: Cetvel tipi SSD sürücüler 2 yıl YouTube, kazanç ikonlarını ayrıntılı hale getirdi 2 yıl Hotspot Shield VPN şikayetleri artıyor 2 yıl Micron NVMe SSD’lerde kapasite rekoru kırdı 2 yıl Ryzen Threadripper rakibinden %32 daha hızlı 2 yıl JetBlue'dan yeni nesil müşteri hizmetleri platformu 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 için tüm renk seçenekleri burada 2 yıl Firefox tarayıcısı sanal gerçeklik özelliğine kavuştu 2 yıl Intel 14-18 çekirdekli Skylake-X işlemcilerini duyurdu 2 yıl ABD askeri üsleri tehdit eden drone'ları vuracak 2 yıl HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme" 2 yıl Sharp Aquos S2 duyuruldu: %87.5 ekran-gövde oranı ve dikey çift kamera 2 yıl IBM’in derin öğrenme yazılımı bir ilki gerçekleştirdi 2 yıl 4 Radeon Pro WX 9100 2 adet 1250W PSU ile görüntülendi 2 yıl Google cinsiyetçi mesaj yayınlayan mühendisin işine son verdi 2 yıl Performansıyla öne çıkan LED monitörler 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Deadpool 2'den yeni görüntüler yayınlandı Sonraki Samsung'un bükülebilir boyun bantlı U Flex kulaklığı sahneye çıktı 2 yıl Hellblade: Senua’s Sacrifice'ta çok fazla ölürseniz kayıt dosyanız siliniyor 2 yıl Almanya ve Fransa teknoloji devlerine özel vergi düzenlemesi istiyor 2 yıl iPhone 8 bu kez yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı 2 yıl Organ nakillerinin başarısını arttıracak çalışma 2 yıl Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir 2 yıl YouTube'a uygulama içi mesajlaşma ve video paylaşım özelliği geldi 2 yıl İşte dünyanın en güçlü konsolu üzerinde Assassin’s Creed Origins oynanış videosu 2 yıl 2018 Volkswagen Jetta kamuflajsız olarak kameralara yakalandı 2 yıl Toshiba son kullanıcıya ilk 64-katmanlı SSD ürününü sunuyor 2 yıl Apple resmi Instagram hesabını açtı 2 yıl Flashpoint filminde Wonder Woman da yer alacak 2 yıl Cep telefonlarına yeni zam: TRT bandrolü artıyor! 2 yıl Samsung Galaxy S8 Active duyuruldu 2 yıl Apple Watch Series 3 için dairesel tasarım iddiası 2 yıl Titanfall Assault Bu Hafta Mobil Cihazlar için Çıkıyor 2 yıl Amazon ''mobil drone istasyonu'' patenti aldı 2 yıl Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları 2 yıl Netflix çizgi roman yayınevi Millarworld'ü satın aldı 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 ilk kez çalışır halde görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim