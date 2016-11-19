Deadpool 2'yi kimin yöneteceği belli oldu

X-Men çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden Deadpool'un bireysel filmi bu yılın başında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından beğeni ile karşılandı. 58 milyon dolarlık bütçesi ile dünya genelinde 782 milyon dolar hasılat elde eden film, son yılların en kârlı filmlerinden biri haline geldi. Deadpool'un bu büyük başarısı sonrası harekete geçen 20th Century Fox stüdyosu, vakit kaybetmeden devam filmi için hazırlıklara başladı.

Deadpool filminin çekilmesi için uzun yıllar uğraşan ana ekibin devam filmi için de bir araya geleceği açıklanmıştı, ancak geçtiğimiz ay beklenmedik bir ayrılık kararı geldi ve ilk filmin yönetmeni olan Tim Miller'ın projeden ayrıldığı açıklandı. Miller'ın projeden ayrılması ile oluşan boşluğu doldurmak için yeni bir yönetmen arayışında olan 20th Century Fox, aradığı yönetmeni buldu.

Deadpool 2'nin yönetmeni olarak Tim Miller'ın yerini alacak isim, John Wick ile adını duyuran David Leitch olacak. Son yılların en başarılı aksiyon filmleri arasında yer alan John Wick'i Chad Stahelski ile birlikte yöneten David Leitch'in yeni Deadpool filmini yöneteceği, bugün 20th Century Fox tarafından yayınlanan açıklama ile resmiyet kazandı.

Bir süre önce çıkan haberlerde Leicht'in Deadpool 2'yi yönetmesi için değerlendirilen isimlerin başında geldiği söyleniyordu. Bu haberlerde ismi geçen diğer yönetmenler; The Cabin in the Woods'un yönetmeni olan Drew Goddard ve çeşitli Amerikan dizilerindeki yönetimi ile adını duyuran Magnes Martens (Banshee, Luke Cage)'ti.

Tim Miller'ın çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala projeden ayrılmasının ardından devam filmini yönetmesi için hızlıca yeni bir isim bulması gereken stüdyo, Deadpool 2 için Leicht ile anlaşmış olsa da, serinin devamında farklı bir yönetmen ile çalışmayı planlıyor. 20th Century Fox, şimdiden hazırlıklarına başladığı Deadpool 3 için yönetmen arayışına şimdiden başlamış durumda.

http://deadline.com/2016/11/fox-picks-david-leitch-to-direct-deadpool-2-1201857495/