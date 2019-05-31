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Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneğiyle gelecek

Hideo Kojima'nın kasım ayında piyasaya sürülecek olan yeni oyunu Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak. Oyunun çıkış tarihi ve 9 dakikalık fragmanı Çarşamba günü yayınlanmıştı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3b
1
10
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PlayStation Türkiye, Death Stranding'in Türkçe altyazı seçeneğiyle yayınlanacağını duyurdu. Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi olan Death Stranding'in bildiğiniz gibi dün çıkış tarihi resmen açıklanmış ve 9 dakikalık oyun içi görüntüleri paylaşılmıştı. Kısa süre sonra PlayStation Türkiye de Türkiye'deki oyunseverlere müjdeyi verdi.

Ayrıca Bkz. "Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman"
Hideo Kojima tarafından geliştirilen Death Stranding, 8 Kasım 2019'da çıkışını gerçekleştirecek. İlginç hikayesiyle dikkat çeken Death Stranding dün yayınlanan fragmanıyla oyunseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı.


Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi ünlü isimler rol alıyor. Oyunun Türkiye PS Store fiyatı şu anda 429 TL. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor.

Tanıtım yazısı:

Efsanevi oyun yönetmeni Hideo Kojima'dan yepyeni ve çığır açacak bir PlayStation 4 tecrübesi.

Ölüm Kıyısı'yla tamamen değişime uğrayan bir dünyayla yüzleş. Geleceğimizin dağılmış parçalarını taşı ve parçalanmış dünyayı adım adım bir araya getirecek bir yolculuğa çık.

Başrollerde Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Léa Seydoux ve Guillermo del Toro yer alıyor.
 

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strathmorea 1 hf. en beğenilen
Gidin bir Amerikalıya oyunlar 429 dolar diyin, sonra gidip bir Almana veya İsveçliye 429 euro bu oyunlar diyin. Kafasını kaldırıp şaka yapıyorsun demeye çenesini bile yorar mı acaba. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz insanın isyan edesi geliyor yemin ediyorum.
Gidin bir Amerikalıya oyunlar 429 dolar diyin, sonra gidip bir Almana veya İsveçliye 429 euro bu oyunlar diyin. Kafasını kaldırıp şaka yapıyorsun demeye çenesin...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Deswaaa 1 hf.
Ps4 satınca okadar rahatlıcamki üstümden baya yük kalkıcak
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the_dedektif 1 hf. strathmorea
git almanyaya iphone xs max 512 gb 12.000 euro de seni dile diye içeri atarlar
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XanthiN 1 hf.
PSN US’da yaklaşık 340TL
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AirSupport 1 hf.
429₺ mi
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Askaparta 1 hf.
Türkçe'yi oyunlarda daha fazla görmek güzel.
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Night_Blade 1 hf.
Türkçe altyazı olması süper olmuş. İlk indirimde alırım herhalde
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strathmorea 1 hf. en beğenilen
Gidin bir Amerikalıya oyunlar 429 dolar diyin, sonra gidip bir Almana veya İsveçliye 429 euro bu oyunlar diyin. Kafasını kaldırıp şaka yapıyorsun demeye çenesini bile yorar mı acaba. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz insanın isyan edesi geliyor yemin ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla +24
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the_dedektif 1 hf. strathmorea
git almanyaya iphone xs max 512 gb 12.000 euro de seni dile diye içeri atarlar
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TheStarBox 1 hf. strathmorea
Bence isyan etmek için doğru zaman

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DH Misafiri 1 hf.
Çok güzel. Oynamıycam ama yine de sevindirici bir şey.
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Deswaaa 1 hf.
Ps4 satınca okadar rahatlıcamki üstümden baya yük kalkıcak
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oyun, playstation 4 ve
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