Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneğiyle gelecek

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"Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman"

PlayStation Türkiye, Death Stranding'in Türkçe altyazı seçeneğiyle yayınlanacağını duyurdu. Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi olan Death Stranding'in bildiğiniz gibi dün çıkış tarihi resmen açıklanmış ve 9 dakikalık oyun içi görüntüleri paylaşılmıştı. Kısa süre sonra PlayStation Türkiye de Türkiye'deki oyunseverlere müjdeyi verdi.Hideo Kojima tarafından geliştirilen Death Stranding, 8 Kasım 2019'da çıkışını gerçekleştirecek. İlginç hikayesiyle dikkat çeken Death Stranding dün yayınlanan fragmanıyla oyunseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı.Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi ünlü isimler rol alıyor. Oyunun Türkiye PS Store fiyatı şu anda 429 TL. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor.Efsanevi oyun yönetmeni Hideo Kojima'dan yepyeni ve çığır açacak bir PlayStation 4 tecrübesi.Ölüm Kıyısı'yla tamamen değişime uğrayan bir dünyayla yüzleş. Geleceğimizin dağılmış parçalarını taşı ve parçalanmış dünyayı adım adım bir araya getirecek bir yolculuğa çık.Başrollerde Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Léa Seydoux ve Guillermo del Toro yer alıyor.