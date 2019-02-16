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Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı

Deezer kullanıcılarının uzun süredir beklediği oldu ve platformun Windows versiyonu Microsoft Store'daki yerini aldı. İşte web tabanlı müzik servisinin masaüstü versiyonunun detayları.
3 ay
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı
Web tabanlı müzik servisi Deezer'ın Windows versiyonu nihayet Microsoft Store'a giriş yaptı. Uygulamayı Windows 10 işletim sisteminize indirerek yeni müzikler keşfedebilir ve tüm cihazlarınızdaki müzik deneyimini yönetebilirsiniz.

Premium versiyonu 16.90 dolar

Deezer uygulamasını rakibi Spotify gibi ücretsiz ve doğal olarak reklamlı versiyonunu tercih ederek kullanabilirsiniz. Kurulumla birlikte sabit diskinizde yer açmak istemiyorsanız, tarayıcıyla eşleşebilen bir arayüz de kullanabilirsiniz. Müzik kütüphanesine kendi şarkılarınızı da göndermeniz mümkün.
Deezer'ın aylık premium abonelik ücretinin ise 16.90 dolar olduğunu belirtelim. Reklamsız bir deneyim sunan bu versiyon, istediğiniz şarkıları dinleme ve çevrimdışı olarak satın alma imkanı veriyor. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayarak Microsoft Store'a gidebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/p/deezer-music/9nblggh6j7vv?activetab=pivot:overviewtab Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
1.5 yildir laptop'imda deezer windows masaüstü versiyonunu kullaniyorum. Zaten windows mağzasinda uzun zamandir deezer uygulamasi mevcuttu. Bunun neresi yeni haber anlamadim
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DH Misafiri 3 ay
ben kullanıyorum ve beğeniyorum spotify'a geçme gibi bir istek hiç oluşmadı.
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zunerall 3 ay
Yalnız bozmak istemem ama Deezer'ın Windows uygulaması epeydir var. Ben Win8 mağazasından yüklemiştim ilk olarak. Sonrasında Win10 ile kullanmaya devam ettim.
Ha, derseniz arayüz olarak; evet eskileri çok feci idi. Şu anki hâline kıyasla epey kötü sayılabilirdi. Ama teknik olarak vardı.
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WaylandIZMIR 3 ay
Ben 16 dolara şarkıcıyı evime getirip canlı söylettiririm. O derece yani
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novicem 3 ay
Fiyat konusunda şaka yaptınız herhalde.
Türkiye için fiyatlar aşağıdaki gibi.
Premium abonelik : 9,99 tl
Deezer Aile (6 profil) : 14,99 tl
Deezer HiFi : 19,99 tl
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barballow 3 ay
İlk çıktığı dönemde büyük sükse uyandıran bir uygulamaydı ancak rakibi Spotify gibi gelişim gösteremedi.
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