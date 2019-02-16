Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı

Web tabanlı müzik servisi Deezer'ın Windows versiyonu nihayet Microsoft Store'a giriş yaptı. Uygulamayı Windows 10 işletim sisteminize indirerek yeni müzikler keşfedebilir ve tüm cihazlarınızdaki müzik deneyimini yönetebilirsiniz.

Premium versiyonu 16.90 dolar

Deezer uygulamasını rakibi Spotify gibi ücretsiz ve doğal olarak reklamlı versiyonunu tercih ederek kullanabilirsiniz. Kurulumla birlikte sabit diskinizde yer açmak istemiyorsanız, tarayıcıyla eşleşebilen bir arayüz de kullanabilirsiniz. Müzik kütüphanesine kendi şarkılarınızı da göndermeniz mümkün.

https://www.microsoft.com/tr-tr/p/deezer-music/9nblggh6j7vv?activetab=pivot:overviewtab

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Deezer'ın aylıkabonelik ücretinin iseolduğunu belirtelim. Reklamsız bir deneyim sunan bu versiyon, istediğiniz şarkıları dinleme veolarak satın alma imkanı veriyor. Uygulamayı indirmek içinMicrosoft Store'a gidebilirsiniz.