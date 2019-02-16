Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı

Teknoloji Editörü
Web tabanlı müzik servisi Deezer'ın Windows versiyonu nihayet Microsoft Store'a giriş yaptı. Uygulamayı Windows 10 işletim sisteminize indirerek yeni müzikler keşfedebilir ve tüm cihazlarınızdaki müzik deneyimini yönetebilirsiniz.
Premium versiyonu 16.90 dolar
Deezer uygulamasını rakibi Spotify gibi ücretsiz ve doğal olarak reklamlı versiyonunu tercih ederek kullanabilirsiniz. Kurulumla birlikte sabit diskinizde yer açmak istemiyorsanız, tarayıcıyla eşleşebilen bir arayüz de kullanabilirsiniz. Müzik kütüphanesine kendi şarkılarınızı da göndermeniz mümkün.Deezer'ın aylık premium abonelik ücretinin ise 16.90 dolar olduğunu belirtelim. Reklamsız bir deneyim sunan bu versiyon, istediğiniz şarkıları dinleme ve çevrimdışı olarak satın alma imkanı veriyor. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayarak Microsoft Store'a gidebilirsiniz.
https://www.microsoft.com/tr-tr/p/deezer-music/9nblggh6j7vv?activetab=pivot:overviewtab Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha, derseniz arayüz olarak; evet eskileri çok feci idi. Şu anki hâline kıyasla epey kötü sayılabilirdi. Ama teknik olarak vardı.
Türkiye için fiyatlar aşağıdaki gibi.
Premium abonelik : 9,99 tl
Deezer Aile (6 profil) : 14,99 tl
Deezer HiFi : 19,99 tl