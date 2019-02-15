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Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin geliştirdiği MIUI 10'un beta versiyonuna birçok işlevde kullanılabilen karanlık mod seçeneği eklendi. İşte gelişmenin detayları.
3 ay
7,3b
1
3
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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XDA-Developers ekibi son MIUI 10 Beta güncellemesi içinde karanlık mod seçeneğini belirledi. Araştırma ekibi arama ekranı, rehber, galeri, mesajlaşma uygulaması vb. dahil olmak üzere birçok sistem uygulamasında bu işlevi neredeyse hazır olduğunu belirtiyor.

Karanlık mod şirketlerin önceliği oldu

Ek olarak, karanlık mod, ses seviyesi çubuğu ve en son uygulama ekranı gibi çeşitli menülere ve sistem alt menülerine de uzanıyor. Ancak yeni özelliğin şu an tüm işletim sisteminde mevcut olmadığını da belirtelim. Karanlık mod seçeneği gözleri yormaması ve OLED ekranlarda pil tasarrufu sağlaması nedeniyle son dönemlerde teknoloji şirketleri tarafından önem verilen bir konu haline geldi.
Sonuç olarak karanlık modun MIUI 10 arayüzünün bir parçası olacağı resmen doğrulanmış oldu. Ancak bu özelliğin Xiaomi'nin yeni geliştirdiği ve Android Q'ya dayanan MIUI 11 arayüzünde olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-miui-10-global-beta-dark-theme/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Karanlığı seviyoruz. Bir çok uygulamayı karanlık modla kullanıyorum. Yakışıyor.
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sertacaygun 3 ay
Galaxy S2 zamanında ayarlar menüsü vs. hep karanlıktı Samsung'ta. Poweramp da aynı şekilde karanlık tema. İnsanın içini karartıyor, klostrofobik, keyifsiz vs... En son S8+'tan LCD ekranlı başka bir telefona geçtim ki son 3-4 nesildir tüm ekranlar ciddi anlamda kararabiliyor. Amoled gibi bir ekranda görüntüyü sabit bırakmaktan korkmuyorum, karanlık tema bulmaktan korkmuyorum.
Teknolojiyi seviyorum ama biraz geri kafalıyım. 5V harici gerilim veren şarj aletlerine savaş açtım en son. Hem pil ömrüne olumsuz etkiyi nispeten aza indirmiş oluyorum, hem de başıma gelen yangın/patlama riskinden kurtuldum. Ayrıca sadece 5V veren şarj aletleri daha ucuz, kalitelisi bile.
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intel7mix 3 ay sertacaygun
sertacaygun
Galaxy S2 zamanında ayarlar menüsü vs. hep karanlıktı Samsung'ta. Poweramp da aynı şekilde karanlık tema. İnsanın içini karartıyor, klostrofobik, keyifsiz vs... En son S8+'tan LCD ekranlı başka bir telefona geçtim ki son 3-4 nesildir tüm ekranlar ciddi anlamda kararabiliyor. Amoled gibi bir ekranda görüntüyü sabit bırakmaktan korkmuyorum, karanlık tema bulmaktan korkmuyorum.
Teknolojiyi seviyorum ama biraz geri kafalıyım. 5V harici gerilim veren şarj aletlerine savaş açtım en son. Hem pil ömrüne olumsuz etkiyi nispeten aza indirmiş oluyorum, hem de başıma gelen yangın/patlama riskinden kurtuldum. Ayrıca sadece 5V veren şarj aletleri daha ucuz, kalitelisi bile.

Geceleri iyi ama gündüz karanlık tema pile etkisi daha kötü hele ki IPS panelde. Parlaklığı açmak zorunda bıraktırıyor. Amoled ekran yanma derdi samsung biran önce çözmesi gerekli. 9 senedir yanıyor artık biraz düzeltsinler.
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