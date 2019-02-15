Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor

XDA-Developers ekibi son MIUI 10 Beta güncellemesi içinde karanlık mod seçeneğini belirledi. Araştırma ekibi arama ekranı, rehber, galeri, mesajlaşma uygulaması vb. dahil olmak üzere birçok sistem uygulamasında bu işlevi neredeyse hazır olduğunu belirtiyor.

Karanlık mod şirketlerin önceliği oldu

Ek olarak, karanlık mod, ses seviyesi çubuğu ve en son uygulama ekranı gibi çeşitli menülere ve sistem alt menülerine de uzanıyor. Ancak yeni özelliğin şu an tüm işletim sisteminde mevcut olmadığını da belirtelim. Karanlık mod seçeneği gözleri yormaması ve OLED ekranlarda pil tasarrufu sağlaması nedeniyle son dönemlerde teknoloji şirketleri tarafından önem verilen bir konu haline geldi.

Sonuç olarak karanlık modun MIUI 10 arayüzünün bir parçası olacağı resmen doğrulanmış oldu. Ancak bu özelliğin Xiaomi'nin yeni geliştirdiği ve Android Q'ya dayanan MIUI 11 arayüzünde olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-miui-10-global-beta-dark-theme/