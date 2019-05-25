Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Delikli ekrana sahip Vivo Z5x resmen tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Vivo, Z serisi altında yeni bir orta sınıf telefon çıkardı. Vivo Z5x olarak adlandırılan cihaz şirketin delikli ekrana sahip ilk akıllı telefonu oldu.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
4,2b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vivo, bugün yeni orta sınıf telefonunu resmen tanıttı. Vivo Z5x olarak adlandırılan telefonun ekranında selfie kamerasını barındıran bir delik var. Cihaz, Galaxy S10 ile popüler hale gelen delikli ekran tasarımına sahip ilk Vivo telefon oldu.
İnce çerçevelerle donatılmış Vivo Z5x, yüksek ekran-gövde oranı ile dikkat çekiyor. Arka panelinin sol üst köşesinde üçlü kamera sistemi var. Parmak izi tarayıcısı ise ortaya yerleştirilmiş.

Vivo Z5x teknik özellikleri

Akıllı telefon 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.53 inç LCD ekran taşıyor. Snapdragon 710 güçlendirilen cihazda 5.000 mAh'lik gömülü bir pile yer verilmiş.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı"
Vivo Z5x, f/1.78 diyaframlı 16 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel (f/2.2 aperture) ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel (f/2.4 aperture) derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip. Ön tarafta ise bizi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik selfie kamerası karşılıyor.
Cihaz dört farklı konfigürasyonda sunulacak. İşte fiyatlar:
  • 4 GB + 64 GB : 202 dolar
  • 6 GB + 64 GB : 217 dolar
  • 6 GB + 128 GB : 246 dolar
  • 8 GB + 128 GB : 289 dolar
Üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek Vivo Z5x, 1 Haziran itibarıyla Çin pazarında satışa sunulacak. Akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 2 hf.
Elin adamının şunları alabildiği fiyatlara bak birde dön bize bak, Yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 hf.
Telefon için kamera değil de kamera için telefon yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyidkutub 2 hf.
Fiyatı çok ucuz değil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheStarBox 2 hf.
Ya bunlar tam zeka küpü ya! Ya kardeşim dansöz gibi oynayıp durmayın şu telefon ekranlarıyla yahu! Ana ekranda güzel görünse de bir oyun geliştiricisi olarak beni gerçekten düşündürüyor bu tarz tasarımlar. Yani adamların tek derdi bizi uğraştırmak pes!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 1 hf.
Adamların tek derdi telefon satmak, bin çeşit telefon çıkarıyorlar herkese uygun model var, birini mutlaka alın mantığı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 2 hf.
Ne gerek var deliğe meliğe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
l.a.c.i.w.e.r.t 2 hf.
Bu Çinliler kopya çeke çeke okul birincisi kontenjanından en iyi bölüme yerleşecekler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CJ11 2 hf.
önü s10 arkası p30 😅
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +109 khaos +81 FFadeleSS +79 deoks +71 .TT. +54 Alkolog +47 Starrk35 +43 V4LKyR +43 The Balance +42 tobepeople +38
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4248 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha vivo z5x Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Google'ın "Mesajlar" uygulaması Play Store'da 500 milyon indirmeye ulaştı 2 hf. Huawei, telefon satışlarında en kötü senaryoya hazırlanıyor 2 hf. GM 9 Go satışa çıktı 2 hf. Snapchat çalışanı kullanıcıları gizlice takip etti 2 hf. OLED ekranlı MacBook Pro iddiaları 2 hf. Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı 2 hf. Redmi K20 afişi, açılır kapanır mekanizmayı ve mavi renkli modeli ortaya çıkardı 2 hf. Samsung Galaxy Xcover serisi geri dönüyor 2 hf. Elon Musk'ın tünel projesi trafik sorununu çözebilecek mi? İşte videolu kanıtı 2 hf. Asus Zenfone Max Pro (M1)'in global Android Pie güncellemesi dağıtılıyor 2 hf. Çin'in uzaya gönderdiği roket paramparça oldu: İşte o anlar 2 hf. The Boring Company, inşa edeceği Las Vegas tüneli detaylarını paylaştı 2 hf. Ateşli silah üretmek için 3D yazıcı kullananların sayısı hızla artıyor 2 hf. Süper iletkenlerin sıcaklık rekoru kırıldı 2 hf. Amatör astronom, yörüngedeki Starlink uydularını görüntüledi 2 hf. Facebook gelecek yıl kendi kripto para birimini başlatacak 2 hf. Samsung iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor 2 hf. Google Stadia'nın fiyatlandırması, oyun seçenekleri ve lansman tarihi bu yaz açıklanacak 2 hf. Snapdragon 855'li Redmi K20 Pro'nun fiyat etiketi açığa çıktı 2 hf. Google hizmetleri üzerinden yemek siparişi verilebilecek 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Delikli ekrana sahip Vivo Z5x resmen tanıtıldı Sonraki AMD Ryzen işlemcilerde ve ekran kartlarında 50. yıl kapsamında indirime gitti 2 hf. DH Thronos PUBG Turnuvası sona erdi 2 hf. Çocuklarda astım takip uygulaması üreticisi, Apple tarafından satın alındı 2 hf. Sızıntılar Microsoft’un mor renkli Xbox One S Fortnite versiyonunu ortaya çıkardı 2 hf. Keşfedilen asteroitin kendi uydusu bulunuyor 2 hf. Apple, web reklamlarını tamamen özel hâle getirmeye çalışıyor 2 hf. Snapchat, gönderilerde şarkıların kullanılması için lisans anlaşmaları yapacak 2 hf. OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı 2 hf. Önemli tedarikçilerden Pegatron, Çin’i terk ediyor 2 hf. Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var 2 hf. Godzilla heyecanı mobilde başlıyor 2 hf. 2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme 2 hf. Oyuncu monitörleri pazarında MSI en hızlı büyüyen firma oldu 2 hf. Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi 2 hf. First American şirketi 885 milyon emlak belgesini sızdırdı 2 hf. Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak 2 hf. OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı 2 hf. Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti 2 hf. Ford v. Ferrari: Matt Damon ve Christian Bale'li filmden ilk görseller 2 hf. Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim