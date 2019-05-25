Delikli ekrana sahip Vivo Z5x resmen tanıtıldı

Vivo, bugün yeni orta sınıf telefonunu resmen tanıttı. Vivo Z5x olarak adlandırılan telefonun ekranında selfie kamerasını barındıran bir delik var. Cihaz, Galaxy S10 ile popüler hale gelen delikli ekran tasarımına sahip ilk Vivo telefon oldu.

İnce çerçevelerle donatılmış Vivo Z5x, yüksek ekran-gövde oranı ile dikkat çekiyor. Arka panelinin sol üst köşesinde üçlü kamera sistemi var. Parmak izi tarayıcısı ise ortaya yerleştirilmiş.

Vivo Z5x teknik özellikleri

Akıllı telefon 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.53 inç LCD ekran taşıyor. Snapdragon 710 güçlendirilen cihazda 5.000 mAh'lik gömülü bir pile yer verilmiş.

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Vivo Z5x, f/1.78 diyaframlı 16 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel (f/2.2 aperture) ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel (f/2.4 aperture) derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip. Ön tarafta ise bizi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik selfie kamerası karşılıyor.

Cihaz dört farklı konfigürasyonda sunulacak. İşte fiyatlar:

4 GB + 64 GB : 202 dolar

6 GB + 64 GB : 217 dolar

6 GB + 128 GB : 246 dolar

8 GB + 128 GB : 289 dolar

Üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek Vivo Z5x, 1 Haziran itibarıyla Çin pazarında satışa sunulacak. Akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.