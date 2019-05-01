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Deliksiz tasarım ve 5G desteğine sahip Meizu 17 geliyor

Meizu'nun deliksiz tasarım ve 5G desteğine sahip üst sınıf bir amiral gemisi telefon çıkaracağı söyleniyor. Meizu 17 olarak adlandırılması beklenen telefonla ilgili detaylar haberimizde.
2 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu geçtiğimiz hafta Meizu 16s olarak adlandırılan yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmıştı. Şimdi ise şirketin ilk 5G özellikli premium telefonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Görünüşe bakılırsa cihaz Meizu 17 ismiyle piyasaya sürülecek.
Ayrıca Bkz. "Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı"
Çin'deki bir 5G etkinliğinde çekilmiş fotoğraf internete düştü. Dikkat çeken detay ise duvarda “Yeni 5G dönemiyle tanışın, Meizu 17 geliyor” şeklinde bir slogan yazması. Gelen haberlere bakılırsa cihaz şirketin, X50 5G modem ile donatılmış ilk akıllı telefonu olacak.

Meizu Zero destek görmedi

Meizu 17, bu yılın başlarında tanıtılan Meizu Zero gibi "deliksiz tasarım" ile gelebilir. Hatırlayacağınız üzere Meizu Zero, deliksiz tasarıma sahip ilk telefon olarak tanıtıldı. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, şarj portu, hoparlör ızgarası ve SIM yuvası gibi hiçbir delik yok.
Çinli şirket Meizu Zero'yu kitlesel fonlama kampanyası ile hayata geçirmeyi planlıyordu ancak gerekli desteği bulamadı. Şimdi ise cihazı Meizu 17 olarak piyasaya sürecek gibi görünüyor. Amiral gemisi aynı zamanda Meizu'nun ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak.

https://www.gizmochina.com/2019/04/30/meizu-17-will-be-based-on-the-meizu-zero-with-a-special-focus-on-5g/ Yorum Yaz
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aliofage 2 hf. en beğenilen
Deliksiz tasarımın yaygın olmasını isterim bana çok cazip geliyor
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CoreXXX 2 hf.
madem hiç delik yok su geçirmezlik sertifikası ip68 felan olması gerek.
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V4LKyR 2 hf.
Şarj portuda mı yok? Yani kablolu şarj özelliği yok mu? O zaman demek ki kablosuz şarj ile 5-6 saatte fullenir herhalde.
ŞARIZ
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aliofage 2 hf. en beğenilen
Deliksiz tasarımın yaygın olmasını isterim bana çok cazip geliyor
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Lova 2 hf.
Deliksiz derken şarj girişi, kulaklık girişi, düğmelerden vs bahsediyor.
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