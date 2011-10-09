Dell Windows Phone 7.5 cihaz üretimini durdurdu

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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone, Mango güncellemesini kısa süre önce yayınladı ve Nokia'nın 26 Ekim'de tanıtması beklenen modelleri ile birlikte yıl sonuna doğru pek çok Windows Phone cihazı raflarda boy gösterecek. Yine de Windows Phone işletim sistemini tercih etmeyen firmalar da mevcut.
Elektronik cihaz üreticilerinin devlerinden Dell firması 4.1 inçlik kayar klavyeli Venue Pro ile Windows Phone 7 platformuna hızlı bir giriş yapmış ve sıradaki cihazların da müjdesini vermişti. Ancak Venue Pro artık firmanın tek Windows Phone yüklü cihazı olarak kalacak.
WPCentral sitesinin bir Dell temsilcisine dayanarak verdiği haberinde firmanın Mango safhasında Microsoft ile ortaklığına son verdiği belirtildi. Bu yıl veya önümüzdeki yıl Dell herhangi bir Mango telefonu piyasaya sürmeyecek.
Dell, Venue Pro modeline destek vermeye devam edecek ve Mango güncellemesinin yayınlanması için çalışmalar hızlandırılacak.
Dell'in Mango güncellemesi için Wrigley adında bir model hazırladığı internete sızan bir yol haritasında ortaya çıkmıştı. Ancak bu modelin geliştirilmesi de rafa kalkmış oldu.
Tahminler 2012 sonu veya 2013 başında Windows Phone 8 sürümünü temsil eden Apollo güncellemesinin yayınlanmasından sonra Dell'in bu ekosisteme geri döneceği yönünde. Ancak resmi bir dayanak bulunmuyor.
2011 yılı başlarında Mango güncellemesinin resmi lansmanında Samsung, LG, HTC, Nokia, Acer, Fujitsu ve ZTE firmalarının üretim ortağı olacağı duyurulmuştu. Dell'in bu isimler arasında yer almaması dikkat çekmişti.
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mpx.Gen.TR den seni tanirim. Windows mobile kokenli oldugun icin digerlerine gore cok fazla bilgilisin. Ne demek istedigimi anlamis olmalisin.
1 sene sonra hersey cikar ortaya...
WM5, WM6.1, WM6.5 gibi bir sistem değil WP7 o nitelikte bir sistem olsa haklısın firmalar sisteme ekleme, sisteme uygun kendine özgün programlar geliştirme ile uğraşıyorlardı. Nitekim HTC eski sistemlerde bu konuda diğer firmalara nazaran çok çok önde idi(zira Sense deneyiminin başlangıcı da WM ile olmuştur); ama WP7 standart bir sistem olacağı için üzerinde çok fazla oynama olacağını sanmıyorum.
Diğer taraftan HTC'nin arkasında xda gibi bir grup mevcut bu da cihaza verilen desteği artırabilir. Keza HD2'ye Android geliştirmek gibi nitelikli çalışmalarda ortada. Custom romlarla desteklenecektir HTC cihazları. Ancak Nokia'da bu konuda çok da geri kalmaz zannımca.
Dediğin gibi 1 sene sonra çıkar ortaya.
tüüüüüüüüüüüüüü yazıya bak .Arkadaş Konuştuğunuz gibi yazmayın şuraya.
hadi elci yazdın semsang nedir ya :D
ayrıca hangisi dandik ? LG?SAMSUNG? BU HERİFLER APPLEDEN İYİ MARKALARDIR.
THEY CALL THEM HELL !
Dandik dediğin samsung'un ürettiği donanımlar sayesinde adam gibi telefon kullanıyosun. Sen sanıyor musun her marka kendi donanımını kendisi üretiyor. Dandikmiş alla alla.
Win8 (ve sonraki sürümler) tüm Windows sürümlerinin yerini alarak tüm platformlarda kullanılan tek Microsoft işletim sistemi olacak. Apple tarafında da tüm çalışmalar her Apple cihazında çalışacak tek bir iOS yönünde.
Aklı olan firma, kendi işletim sistemini geliştirme hedefi yoksa, WP'ye falan bulaşmadan Win8 çıkana kadar yoluna Android ile devam eder, 1 sene sonra çıkarmış olduğu WP cihazlarına desteği sürdürmek için kaynak ayırmak zorunda kalmaz.
semsang, elci gibi uyduruk markalari saymiyorum.
Semsang değil Samsung o.Ayrıca dandik dediğin o marka sayesinde düzgün ve özellikli cihazlar kullanıyoruz.
kafan iyi galiba samsung gibi kendi donanımını üreten kaç firma var.üstelik ürettiği işlemciler en iyi işlemciler arasında dandik değil...Ekrandan bahsetmiyorum bile...
Ben WP7 platformu için konuştum tamam nokıa kesinlikle diğerlerinin yanında rezalet ancak sokağa çıkın bir bakın hala insanların elinde en çok nokia var bu yüzden WP7li diğer marka cihazlar yerine yine insanlar nokia alacaktır yoksa ben de htc,lg dururken gidip nokia ya para vermem nasıl cihazlar ürettiği ortada yıl olmuş neredeyse 2012 ama arm 11 ile cihaz yaptığını sanıyor
yapın artık şu telefonu...Ben bunu bekliyorum en azından...
Ters olmus. Nokia nin digerleri karsisinda, hele ki HTC; dikis tutturma sansi cok dusuk.
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