Dell Windows Phone 7.5 cihaz üretimini durdurdu

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone, Mango güncellemesini kısa süre önce yayınladı ve Nokia'nın 26 Ekim'de tanıtması beklenen modelleri ile birlikte yıl sonuna doğru pek çok Windows Phone cihazı raflarda boy gösterecek. Yine de Windows Phone işletim sistemini tercih etmeyen firmalar da mevcut.





Elektronik cihaz üreticilerinin devlerinden Dell firması 4.1 inçlik kayar klavyeli Venue Pro ile Windows Phone 7 platformuna hızlı bir giriş yapmış ve sıradaki cihazların da müjdesini vermişti. Ancak Venue Pro artık firmanın tek Windows Phone yüklü cihazı olarak kalacak.





WPCentral sitesinin bir Dell temsilcisine dayanarak verdiği haberinde firmanın Mango safhasında Microsoft ile ortaklığına son verdiği belirtildi. Bu yıl veya önümüzdeki yıl Dell herhangi bir Mango telefonu piyasaya sürmeyecek.





Dell, Venue Pro modeline destek vermeye devam edecek ve Mango güncellemesinin yayınlanması için çalışmalar hızlandırılacak.





Dell'in Mango güncellemesi için Wrigley adında bir model hazırladığı internete sızan bir yol haritasında ortaya çıkmıştı. Ancak bu modelin geliştirilmesi de rafa kalkmış oldu.





Tahminler 2012 sonu veya 2013 başında Windows Phone 8 sürümünü temsil eden Apollo güncellemesinin yayınlanmasından sonra Dell'in bu ekosisteme geri döneceği yönünde. Ancak resmi bir dayanak bulunmuyor.





2011 yılı başlarında Mango güncellemesinin resmi lansmanında Samsung, LG, HTC, Nokia, Acer, Fujitsu ve ZTE firmalarının üretim ortağı olacağı duyurulmuştu. Dell'in bu isimler arasında yer almaması dikkat çekmişti.