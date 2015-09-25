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Dell'den Venue Pro serisine iki yeni model

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell'den Venue Pro serisine iki yeni model

Dell'in sağlık, perakende ve üretim endüstrisi gibi profesyonel alanlara yönelik olarak hazırladığı Venue Pro tablet serisi bu hafta itibariyle iki yeni modele daha kavuşuyor. Modeller Venue 8 Pro ve Venue 10 Pro 5000 adlarını taşıyor.

Windows 10 işletim sistemi üzerinde çalışan tabletler Broadwell tabanlı Intel Atom Z8500 yongasetinden gücünü alıyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli bu yongaseti beraberinde 800MHz saat hızında çalışan Intel HD 5300 grafik birimini getiriyor. 

Modellerde 4GB RAM, 64GB kapasite, Wacom teknolojili opsiyonel aktif ekran kalemi, 2x2 anten dizilimine sahip 5. nesil WiFi, USB Type-C bağlantısı, 10 saate kadar pil ömrü, microSD girişi ortak olarak sunuluyor. Ayrıca ayrılabilir bir klavye de mevcut. 

Dell Venue 8 Pro modelinde farklı olarak 8 inçlik ekranda Full HD veya HD çözünürlük seçenekleri ile 2GB RAM seçeneği mevcut. Modelin başlangıç fiyatı 299$ olarak belirlenmiş. Venue 10 Pro modelinde ise 10.1 inçlik Full HD ekran ve ekstra bir standart USB bağlantısı yer alıyor. Bu modelin fiyatı ise 429$. Modeller Kasım ayında satışa sunulacak.  

http://microsoft-news.com/dell-reveals-the-new-venue-8-pro-and-venue-10-pro-tablets/ Yorum Yaz
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yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Şu Windows'lu Dell Venue'yi bizim ülkeye çok gördüler. Kaç ay bekledim gele gele Android'li geldi. Amerika da çok tutulmuştu bakalım bunlar tutacak mı ?
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LeVizit 4 yıl
Windowslu tabletler çok az piyasada olanların çoğu da stokta yok tablet piyasası çok kötü türkiyede ya i7 Styluslar gelse 2binden fazlaya satarlar yok böyle bir vergi
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serayhefe 4 yıl
Benim Amazon'dan alış-veriş yapma olanağım var.

amazon.com/...

Surface pro 3 veya 4 görüntü kalitesi ve sağlamlık açısından, linkteki ürünle karşılaştırılırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

Amazondan alış veriş yapan arkadaş Certified Refurbished olanlarda sorun yaşamadığını söylüyor.

Şimdiden sağolun.
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kadirirdem 4 yıl
gayet güzel olmuş windowslu bir tablet güzel çalışacaktır...
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yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Şu Windows'lu Dell Venue'yi bizim ülkeye çok gördüler. Kaç ay bekledim gele gele Android'li geldi. Amerika da çok tutulmuştu bakalım bunlar tutacak mı ?
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bratishka 4 yıl
Ekran kartı olarak nasıl HD graphics 5300 yazmışlar çözemedim. Cherry Trail serisi Atom işlemcilerdeki grafik birimi maksimum 600mhz hızına çıkabiliyor. (bkz 1 bkz 2 bkz 3 )
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