Dell’in Windows 10 telefon prototipi ortaya çıktı

Bir süre önce Microsoft’un Surface telefonuna ait olduğu iddia edilen bazı görseller internette paylaşılmıştı. Gelen yeni bilgiler ise söz konusu telefonun aslında Dell’in üzerinde çalıştığı ve sonra da rafa kaldırdığı bir Windows 10 telefon prototipi olduğunu belirtiyor.

Windows 10 Telefonu

Düşük güçte çalışan bir Intel Atom işlemcinin güç verdiği bu akıllı telefon, Windows 10 x86 yani masaüstü sistemlerdeki Windows 10 sürümü barındırıyor. Bu bakımdan iş dünyasına yönelik telefon özellikli bir tablet olabileceği değerlendiriliyor. Zaten doğrudan akıllı telefon olarak HP Elite x3 modeli bir süredir piyasada.

Dell’in bir süre bu prototip üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Windows 10 işletim sisteminin tüm potansiyelini taşıyan tablet-telefon melezi ayrıca Continuum teknolojisinin daha gelişmiş bir sürümünü barındırıyor. Görsellerden Continuum teknolojisinin kablosuz olarak aktarılabildiği tahmin ediliyor.

Projenin rafa kalkma sebebi ise Intel’in Atom işlemci ailesini sona erdirmesi olarak gösteriliyor. Firmanın düşük güç tüketiminde Core M ailesine yönelmesi, Dell’in de küçük bir yapı içerisinde enerji tüketimini dengeleyememe sorununu ortaya çıkarmış. Bu bakımdan projeden vazgeçilmiş.

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Microsoft’un Surface projesinde de x86 tabanlı bir Intel işlemciye yer vereceği sık sık gündeme geliyor. Muhtemelen gelecek yıl 10nm sürecine sahip giriş seviyesi bir Core M işlemci, Surface telefonu için daha uygun olacaktır. Elbette bu durumda ortaya çıkacak cihazın Windows 10 mobil sürümden ziyade Windows 10 üzerinde çalışacağını tahmin etmekte zor olmayacaktır. Bu bakımdan Microsoft Surface son kullanıcıdan ziyade kurumlara hitap eden bir tablet-telefon melezi olacak gibi görünüyor.