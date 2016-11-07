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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell’in Windows 10 telefon prototipi ortaya çıktı

Microsoft’un mobil dünyaya sunduğu işletim sistemi Windows 10 mobil ancak standart Windows 10 sürümü üzerinde çalışan tablet-telefon projeleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell’in Windows 10 telefon prototipi ortaya çıktı

Bir süre önce Microsoft’un Surface telefonuna ait olduğu iddia edilen bazı görseller internette paylaşılmıştı. Gelen yeni bilgiler ise söz konusu telefonun aslında Dell’in üzerinde çalıştığı ve sonra da rafa kaldırdığı bir Windows 10 telefon prototipi olduğunu belirtiyor.

Windows 10 Telefonu

Düşük güçte çalışan bir Intel Atom işlemcinin güç verdiği bu akıllı telefon, Windows 10 x86 yani masaüstü sistemlerdeki Windows 10 sürümü barındırıyor. Bu bakımdan iş dünyasına yönelik telefon özellikli bir tablet olabileceği değerlendiriliyor. Zaten doğrudan akıllı telefon olarak HP Elite x3 modeli bir süredir piyasada.

Dell’in bir süre bu prototip üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Windows 10 işletim sisteminin tüm potansiyelini taşıyan tablet-telefon melezi ayrıca Continuum teknolojisinin daha gelişmiş bir sürümünü barındırıyor. Görsellerden Continuum teknolojisinin kablosuz olarak aktarılabildiği tahmin ediliyor.

Projenin rafa kalkma sebebi ise Intel’in Atom işlemci ailesini sona erdirmesi olarak gösteriliyor. Firmanın düşük güç tüketiminde Core M ailesine yönelmesi, Dell’in de küçük bir yapı içerisinde enerji tüketimini dengeleyememe sorununu ortaya çıkarmış. Bu bakımdan projeden vazgeçilmiş.

Ayrıca Bkz. "Lost in Harmony: Müzik ve sonsuz koşunun mükemmel uyumu"

Microsoft’un Surface projesinde de x86 tabanlı bir Intel işlemciye yer vereceği sık sık gündeme geliyor. Muhtemelen gelecek yıl 10nm sürecine sahip giriş seviyesi bir Core M işlemci, Surface telefonu için daha uygun olacaktır. Elbette bu durumda ortaya çıkacak cihazın Windows 10 mobil sürümden ziyade Windows 10 üzerinde çalışacağını tahmin etmekte zor olmayacaktır. Bu bakımdan Microsoft Surface son kullanıcıdan ziyade kurumlara hitap eden bir tablet-telefon melezi olacak gibi görünüyor. 

 

https://www.thurrott.com/hardware/84710/dells-windows-phone-shows-intel-future-hasnt-arrived Yorum Yaz
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neronidas 3 yıl en beğenilen -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-
Nedense bir çok kişi windows telefonlarını sevmiyor.


Hocam windows phone u windowsun sahibi sevmiyor biz niye sevelim
-Uzumaki Naruto-Nedense bir çok kişi windows telefonlarını sevmiyor.Hocam windows phone u windowsun sahibi sevmiyo...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Aynı resimleri geçen gün surface phone diye yayınlamadınız mı?
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +9
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gcb1903 3 yıl
4 yıl önce Nokia adını kullanarak millete Lumia satarlarken " almayın yazık paranıza Note 2 alınır o paraya " diyorduk. Adamlar kutu kutu dedi durdu. Her şey gelecek hatta Zeki Müren bile bizi görecek beklentisine girdiler. Tabi küsküyü aldılar sonunda.
O dönem Note 2 alan 4 yıl krallar gibi kullanmıştır telefonu ama Lumia alan bekledi de bekledi. Bekledikçe gelmedi bekledikleri.
Eğer hala gidip WP cihaz alırsa birileri bu fanlığı falan da geçer. Yani bunun açıklaması yok. Gidin alın para sizin paranız.
WP pişmanlıktır.
4 yıl önce Nokia adını kullanarak millete Lumia satarlarken " almayın yazık paranıza Note 2 alınır o paraya " diyorduk. Adamlar kutu kutu dedi durdu. Her şey ge...
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Aynı resimleri geçen gün surface phone diye yayınlamadınız mı?
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +9
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EbuMuaz 3 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans

Aynı resimleri geçen gün surface phone diye yayınlamadınız mı?

forum.donanimhaber.com/...

Of çok fena yakalamışlar Ekrem
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cesur0606 3 yıl
her yerde kablosuz conti olabilir haberi... 950 lerde yokmu bu özellik
1 Yanıt Yanıtla
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Biyturs_OnSr 3 yıl cesur0606
cesur0606
her yerde kablosuz conti olabilir haberi... 950 lerde yokmu bu özellik

Continuum'un çıkış amacı zaten kablosuz olması ama "teknoloji editörleri" bilmiyorlar mı, öğrenmek mi istemiyorlar orasını bilemem. Haber siteleri takmış bir dock istasyonuna öyle gidiyor.

Şuan Continuum olan tüm modeller kablosuz çalışıyor.
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biktimmk 3 yıl
1 senedir s6 edge plus kullanıyorum, önceki telefonum windows phone 8.1 htc 8x, o telefondan hiç bir farklı birşey yaptığım yok. Tek fark çok nadiren uygulama indirip hemen siliyorum. Yani benim gibi telefonu sadece telefon amaçlı kullanan kişilere windows phone yeter ve artar bile. Çoğu kişi kullanmadan yorum yapıyor...
1 Yanıt Yanıtla +3
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mkyb 3 yıl biktimmk
biktimmk
1 senedir s6 edge plus kullanıyorum, önceki telefonum windows phone 8.1 htc 8x, o telefondan hiç bir farklı birşey yaptığım yok. Tek fark çok nadiren uygulama indirip hemen siliyorum. Yani benim gibi telefonu sadece telefon amaçlı kullanan kişilere windows phone yeter ve artar bile. Çoğu kişi kullanmadan yorum yapıyor...

Uygulamaların kalitesi ? Windows telefonlardaki uygulamalar kadar işlevsiz uygulama görmedim. Ferrari ile Tofaş Şahin'i kıyaslayıp ikiside araba aynı yolu gidiyor demek sizin ki.
1 Yanıt Yanıtla +1
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CENS. 3 yıl
2-3 sene öncesine kadar umudum vardı bu platformdan ama şimdi ise pek bir umudum yok. O kutulu tasarımı ben beğeniyordum şahsen keşke daha iyi olabilselerdi ama tren kaçtı hatta hızlı tren olup iyice farkı açtı.
Geçmiş olsun WP.
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smart1978 3 yıl
engadget.com/...
Umarim gercek olur ...
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gcb1903 3 yıl
4 yıl önce Nokia adını kullanarak millete Lumia satarlarken " almayın yazık paranıza Note 2 alınır o paraya " diyorduk. Adamlar kutu kutu dedi durdu. Her şey gelecek hatta Zeki Müren bile bizi görecek beklentisine girdiler. Tabi küsküyü aldılar sonunda.
O dönem Note 2 alan 4 yıl krallar gibi kullanmıştır telefonu ama Lumia alan bekledi de bekledi. Bekledikçe gelmedi bekledikleri.
Eğer hala gidip WP cihaz alırsa birileri bu fanlığı falan da geçer. Yani bunun açıklaması yok. Gidin alın para sizin paranız.
WP pişmanlıktır.
Yanıtla +7
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zdniz 3 yıl
Ben oyun oynamıyorum skype ve whatshap dan başka uygulamada kullanmıyorum kamerası iyi olsun bataryasıda iyi olsun ve bu resimdeki gibi gibi tasarım olursa alırım açıkçası
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maholine 3 yıl
x64 yapta bi ise yarasin.
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deep14100 3 yıl
siz siz olun windows tellere bulasmayin
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GenkaNuank 3 yıl
Arabadaki adamın kucağındaki bilgisayar ne yav tasarımını begendim
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