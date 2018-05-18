Dergilik uygulamasını ilk kez indirecekler için Turkcell’den çok özel kampanya

Türkiye’nin ilk interaktif dijital yayıncılık platformu olan Dergilik uygulaması, ilk kez indirecekler için çok özel bir kampanya yapıyor. Turkcell uygulamayı indirip ilk defa giriş yapanlara 1 GB hediye internet hediye ediyor.

Turkcell Dergilik

Basın-yayın dünyasına önemli bir katkı sağlayarak, Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu haline gelen Dergilik uygulaması önemli rakamlara ulaştı. Uygulama aracılığıyla Nisan ayında 3.2 milyon dergi ve 816 bin gazete okunmuş durumda.

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Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16.8 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı. Kullanıcı sayısı ise 7.2 milyon oldu.

Bu rakamlarla birlikte ülkemizde yayıncılık sektörünü de canlandıran Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Uygulama üzerinden 558 dergi ve 95 gazete ile toplam 653 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Dergilik uygulamasını indirip ilk defa ücretsiz giriş yapanlar, 1 GB hediye internetin sahibi olacak, hediye internetlerini istedikleri şekilde kullanabilecekler.