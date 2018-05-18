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Dergilik uygulamasını ilk kez indirecekler için Turkcell’den çok özel kampanya

Popüler yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir uygulamada birleştiren Turkcell Dergilik, uygulamayı indirip ilk defa giriş yapanlara 1GB boyutunda internet hediye ediyor.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye’nin ilk interaktif dijital yayıncılık platformu olan Dergilik uygulaması, ilk kez indirecekler için çok özel bir kampanya yapıyor. Turkcell uygulamayı indirip ilk defa giriş yapanlara 1 GB hediye internet hediye ediyor.

Turkcell Dergilik

Basın-yayın dünyasına önemli bir katkı sağlayarak, Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu haline gelen Dergilik uygulaması önemli rakamlara ulaştı. Uygulama aracılığıyla Nisan ayında 3.2 milyon dergi ve 816 bin gazete okunmuş durumda.

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Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16.8 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı. Kullanıcı sayısı ise 7.2 milyon oldu.

Bu rakamlarla birlikte ülkemizde yayıncılık sektörünü de canlandıran Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Uygulama üzerinden 558 dergi ve 95 gazete ile toplam 653 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Dergilik uygulamasını indirip ilk defa ücretsiz giriş yapanlar, 1 GB hediye internetin sahibi olacak, hediye internetlerini istedikleri şekilde kullanabilecekler.

 

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yunusyunus1 1 yıl en beğenilen
Technoseyir Plus üyelikle dalga geçerler sponsorlu haber yayınlamaktan vaz geçmezler.Siz eğitilmezsiniz.
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Bluedn 1 yıl
habire turkcell haberi iyi para vermişler anlaşılan
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Xeqona 1 yıl
turkcell den paralar yatmış
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BurakTirpanli 12 ay
Hiç gerek yok telefonun hafızasını doldurmaya yok Lifecell, yok BiP, yok Hesabım, yok Fizy ne yapacaklarını şaşırdılar artık. Bunları düşüneceğinize mevcut kullanıcıların fiyatlarını biraz hafifletseniz daha yararlı olur. WhatsApp varken Spotify, Apple Music varken neden Fizy, Bip, Lifebox gibi şeyleri kullanayım ?
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maxe 1 yıl
turkcell haber yaptırmak için para mı veriyor hep turkcell haberi
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Mellkor 1 yıl
Dur tahmin edeyim BİP ten 1000dk 1Gb internet vs vs [8\|]
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ssbrutality 1 yıl
Amanın ne kadarda çok veriyormuş..Sözcü gazetesi olsa indirek Okuyalım da o da yok hep yandaş gazeteler dergiler mevcut.
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Xeqona 1 yıl
turkcell den paralar yatmış
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Whippoorwill 1 yıl Kerim5100
Aslında şu bip dayatmalarına gıcığım hocam. Bu yüzden kendimce mini bir boykot yapıyorum diyebilirim.
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Kerim5100 1 yıl Whippoorwill
BİP'e zaten tövbeliyim. Ama Dergilik gene iş görüyor ya :)
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Bluedn 1 yıl
habire turkcell haberi iyi para vermişler anlaşılan
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Whippoorwill 1 yıl
Her ay 10 GB verseler düzenli yine kullanmam.
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Kerim5100 1 yıl Whippoorwill
Dergilik gene kullanılır ya. Zamanında para verip aldığım dergileri paket sağolsun (dergilik falan beleş pakette) ordan indirip okuyup siliyorum. Hem eski sayılara da bakabiliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +1
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yunusyunus1 1 yıl en beğenilen
Technoseyir Plus üyelikle dalga geçerler sponsorlu haber yayınlamaktan vaz geçmezler.Siz eğitilmezsiniz.
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