Desire 820 mini perakende sitelerinde ortaya çıktı









HTC'nin orta seviyeye premium hava kattığını iddia ettiği Desire 816 ve Desire 820 akıllı telefonları otoriteler tarafından da oldukça beğenilirken, firmanın bu kez bir mini model hazırlığında olduğu gündeme geldi.





Çin haberleşme komisyonu onaylarında, perakende sitelerinde ve kısa süreliğine HTC Çin sitesinde karşımıza çıkan HTC D820mu kod adlı Desire 820 mini akıllı telefonu yine donanımı ile orta seviyede yer alıyor.





Modelde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 gerekli gücü sağlıyor. Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4.4 işletim sistemi, LTE desteği, 9.6mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Perakende sitelerine göre modelin satış fiyatı 228$ olarak belirlenmiş.





HTC'nin Desire 816, 820 ve Eye modelleri 5.5 inçlik bir ekran taşıdığı için firmanın aynı One Mini 2 modelinde olduğu mini bir versiyona şans tanımak istediği görülüyor. Desire tasarım çizgisini aynen devam ettiren modelin nasıl bir ilgi göreceğini ise zaman gösterecek.

http://www.androidheadlines.com/2014/10/htc-desire-820-mini-briefly-appears-htcs-website.html