Desire 820'ye ucuz bir versiyon gelebilir





HTC'nin IFA 2014 fuarında tanıttığı orta sınıfa premium kalite sunmayı hedefleyen Desire 820 modeli henüz satışa sunulmadı ancak gelen bilgiler bir de orta kalite versiyonun hazırlandığına işaret ediyor. Bilindiği gibi One M8 amiral gemi modelinin de One E8 adında plastik kasalı bir versiyonuna şahit olmuştuk.





Desire 820x olarak adlandırılacak olan bu modelde en dikkat çekici taraf 64-bitten 32-bite geçiş olacak. Zira cihazın işlemcisinin 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında Snapdragon 400 yongaseti olacağı ifade ediliyor. Desire 820'de ise orta seviyenin en güçlü yongasetlerinden birisi kabul edilen 4+4 formatında 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yer alıyordu.





5 inçlik ekranın 480x800 piksel çözünürlük sunması beklenirken, 1GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde diğer özelliklerin olacağı belirtiliyor.





Modelin fiyatı da haliyle Desire 820'den daha düşük bir seviyede olacak. Ancak şimdilik Desire 820 modelinin fiyatı da belli olmadığı için Desire 820x hakkında konuşmak biraz erken olacaktır.

http://www.ubergizmo.com/2014/09/htc-could-work-on-desire-820x/?utm_source=mobilerepublic