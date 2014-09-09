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Desire 820'ye ucuz bir versiyon gelebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Desire 820'ye ucuz bir versiyon gelebilir

HTC'nin IFA 2014 fuarında tanıttığı orta sınıfa premium kalite sunmayı hedefleyen Desire 820 modeli henüz satışa sunulmadı ancak gelen bilgiler bir de orta kalite versiyonun hazırlandığına işaret ediyor. Bilindiği gibi One M8 amiral gemi modelinin de One E8 adında plastik kasalı bir versiyonuna şahit olmuştuk.

Desire 820x olarak adlandırılacak olan bu modelde en dikkat çekici taraf 64-bitten 32-bite geçiş olacak. Zira cihazın işlemcisinin 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında Snapdragon 400 yongaseti olacağı ifade ediliyor. Desire 820'de ise orta seviyenin en güçlü yongasetlerinden birisi kabul edilen 4+4 formatında 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yer alıyordu. 

5 inçlik ekranın 480x800 piksel çözünürlük sunması beklenirken, 1GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde diğer özelliklerin olacağı belirtiliyor. 

Modelin fiyatı da haliyle Desire 820'den daha düşük bir seviyede olacak. Ancak şimdilik Desire 820 modelinin fiyatı da belli olmadığı için Desire 820x hakkında konuşmak biraz erken olacaktır. 

http://www.ubergizmo.com/2014/09/htc-could-work-on-desire-820x/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Breathe78 4 yıl
Desire 820' nin yeni tanıtım filmi yayınlandı.

tabletmecmua.com/...

Bence ucuz versiyonu yerine biraz paraya kıyıp pahalı versiyonunu almak daha mantıklı. donanımı oldukça etkileyici. 8 çekirdek ve 64 bit.

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Master_Evil 4 yıl
çok kötü olmuş özellikleri
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DH Misafiri 4 yıl
zaten ucuz olması gereken 820 ucuz un ucuzu nedir htc kendi bacağına sıkmaktan ne zaman vazgeçicek
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sezar312 4 yıl

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TheDivision 4 yıl
800x480 ve 5 inc!
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meego 4 yıl
5 inçlik ekranın 480x800 ekran nedir ya.Piksel mi Sayalım...
Bu adamlar hiç mi müşteri geri dönüşlerini takip etmiyor.
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technoroom 4 yıl
kaç gündür desire 820 nin bi ön inceleme videosu gelir mi ifa dan diye bekledim. yok hala yok.
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huseyincarnege 4 yıl
BU rezalet ne arkadaş halen 480x800 ekran ve 1gb ram nedir ya böle :SSSS
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0ptimistSoul 4 yıl
Bazı telefonlar 2k 3k yükseliyor digerleri de aksi yonde yönde yükseliyor :D 360x640 bekliyorum :D
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Nf 4 yıl
Türkiye edition gibi olmuş. Turkcell, vodafone cihazlara rakip.
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kotukoylu 4 yıl
480x800 zamanın gerisinde kalmış olabilir.22" monitörümde 1080p çözünürlük kullanıyorum gerçekten yeterli.Dahasınıda sayarım ama o pikselleri tek tek sayacak arkadaş caba Venüste bugün hangi değişiklikler olmuş bana aktarabilir mi?Sizde ki göz değil mübarek teleskop.
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lordbahes2 4 yıl
5 inç ekranda 480x800 çözünürlük mü? piksel saymak isteyenler için ideal
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