Despacito tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı

Ocak ayında çıkan Luis Fonsi'nin Despacito şarkısı dünyanın en çok dinleneni oldu. Universal Music tarafından yapılan açıklamaya göre Despacito şarkısı Spotify, Youtube vb. ağlardan 4.6 milyar kez dinlendi.

Şirket tarafından yapılan açıklama göre Fonsi'nin Dady Yankee ile birlikte seslendirdiği şarkı, tüm zamanların internet üzerinden dinlenme rekorunu kırmayı başardı. Daha önce birinci sırada yer alan Justin Biber'ın Sorry şarkısı 4.38 milyar dinlenme ile ikinci sıraya yerleşti.

Porto Rikolu sanatçı ABD Bilboard listelerinde 10 haftadır birinci sırada yer alıyor. İngiltere'de ise son 10 haftanın dokuzunda ilk sıradaydı. İngiltere listelerinde ilk defa yabancı dilde bir şarkı bu kadar uzun süre birinciliğini korudu.

Latin şarkıların dünya çapındaki takipçi sayısı giderek artıyor. Spotify'ın en çok dinlenenler listelerine baktığımızda diğer latin şarkılardan J Balvin'den Mi Gente 7. sırada, Maluma'dan Felices Ios 4 şarkısı 22. sırada, Danny Ocean'dan Me Rehúso şarkısı 30. sırada yer alıyor.

YouTube'un En Çok İzleneni Olacak

Geçtiğimiz günlerde YouTube'un en çok dinlenen şarkısı el değiştirdi. Wiz Khalifa'nın See You Again şarkısı Gangnam Style'ın izlenme sayısını geçmeyi başardı. İki yıl önce yayınlanan See You Again şarkısı bugün 2 milyar 935 milyon izlenmeye ulaşırken, sadece 7 ay önce yayınlanan Luis Fonsi'nin Despacito şarkısı kısa sürede 2 milyar 662 milyon izlenmeye ulaştı. Yakın zamanda da YouTube'un en çok izlenen videosu ünvanını elde etmesi muhtemel görünüyor.