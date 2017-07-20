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Despacito tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı

Luis Fonsi'nin Dady Yankee ile birlikte seslendirdiği Despacito şarkısı dünyanın en çok dinleneni oldu. Universal Music tarafından yapılan açıklamaya göre Despacito toplamda 4.6 milyar kez dinlendi.
1 yıl
5,9b
1
41
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Despacito tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı
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Ocak ayında çıkan Luis Fonsi'nin Despacito şarkısı dünyanın en çok dinleneni oldu. Universal Music tarafından yapılan açıklamaya göre Despacito şarkısı Spotify, Youtube vb. ağlardan 4.6 milyar kez dinlendi.
Şirket tarafından yapılan açıklama göre Fonsi'nin Dady Yankee ile birlikte seslendirdiği şarkı, tüm zamanların internet üzerinden dinlenme rekorunu kırmayı başardı. Daha önce birinci sırada yer alan Justin Biber'ın Sorry şarkısı 4.38 milyar dinlenme ile ikinci sıraya yerleşti.
Ayrıca Bkz. "Snapchat, 10 saniyelik kayıt sınırını kaldırıyor"

Porto Rikolu sanatçı ABD Bilboard listelerinde 10 haftadır birinci sırada yer alıyor. İngiltere'de ise son 10 haftanın dokuzunda ilk sıradaydı. İngiltere listelerinde ilk defa yabancı dilde bir şarkı bu kadar uzun süre birinciliğini korudu.

Latin şarkıların dünya çapındaki takipçi sayısı giderek artıyor. Spotify'ın en çok dinlenenler listelerine baktığımızda diğer latin şarkılardan J Balvin'den Mi Gente 7. sırada, Maluma'dan Felices Ios 4 şarkısı 22. sırada, Danny Ocean'dan Me Rehúso şarkısı 30. sırada yer alıyor.

YouTube'un En Çok İzleneni Olacak

Geçtiğimiz günlerde YouTube'un en çok dinlenen şarkısı el değiştirdi. Wiz Khalifa'nın See You Again şarkısı Gangnam Style'ın izlenme sayısını geçmeyi başardı. İki yıl önce yayınlanan See You Again şarkısı bugün 2 milyar 935 milyon izlenmeye ulaşırken, sadece 7 ay önce yayınlanan Luis Fonsi'nin Despacito şarkısı kısa sürede 2 milyar 662 milyon izlenmeye ulaştı. Yakın zamanda da YouTube'un en çok izlenen videosu ünvanını elde etmesi muhtemel görünüyor.
 

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zeus_1907 1 yıl
Sarkıyı dınledım,tam bır serdar ortac sarkısı.ortac formulu satmıs heralde
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Cessabit 1 yıl
Yabancı kesimlerde, mizah sitelerinde "Ajdar - Çikita Muz" etkisi görüyor. Millet usanmış. :)
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axaxa 1 yıl
nossa nossa = despacito
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1 Avatar
pcdaly 1 yıl
Ama asla Baby One More Time gibi klasiklesen bir sarki olamiyacak. Seneye baska bi sarki cikar o daha cok dinlenir. Onemli olan 20 sene sonra hatirlanmasi
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malkooklam 1 yıl
dünyanın dörtte biri ispanyolca tarzı konuşuyor az bile bu, seyretmeye veya dinlemeye değmez.
fower fm devam.
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nightsoldier 1 yıl
Dunyaya ne oluyor ya boyle, su at dansi yapan sisman elemanin sarkisi bile daha iyiydi
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HeryazısınıEditleyenadam 1 yıl
Ne berbat bir şarkıdır bu böyle?
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fifif 1 yıl
Olum ne cahilsiniz nasıl gençsiniz siz. İçiniz çürümüş
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Asmodian 1 yıl
Alan Walker- Faded şarkısının izlenme sayısı olarak bu şarkının altında kalmasını hazmedemiyor insan.
Ben sevmedim,Latinleri de Latin müziğini de nedense sevmiyorum.
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profecco 1 yıl
Şu an internet yaygın da bu istatistiklere göre haber yapılıyor. Yoksa gerçekte 1980'lerdeki Madonna'nın La Isla Bonita'sı veya Michael Jackson'un Thriller şarkısı o zamanki 4 milyar nüfusa rağmen kasetlerle falan 80 katrilyon defa dinlenmiştir. 2 dakikada bir yeni şarkı da çıkmıyordu düşünün artık :)
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Holy Templar 1 yıl
gasolina şarkısı varken bu ne böyle.saçma sapan birşey olmuş.

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Healguard 1 yıl
Latin müziği her zaman 10 numaradır
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kraix 1 yıl
Bana göre sıradan bir şarkı. Al beni dinle demiyor...
Demek ki Tarkan şımarık şarkısını şimdi çıkarsaydı 2 milyarı rahat görürdü.
Hele ki Sentello kesinlikle 10 milyar olurdu.
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