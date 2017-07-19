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Snapchat, 10 saniyelik kayıt sınırını kaldırıyor

Sıkı bir rekabetin içerisinde olan Snapchat, kullanıcı kazanmak adına farklı hamleler yapıyor. Son olarak 10 saniyelik kayıt sınırlaması 60 saniyeye çıkarıldı.
1 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Önemli yenilikler sunmasına rağmen kısa süre içerisinde rakipleri tarafından benzer bir şekilde kopyalanan Snapchat, özellikle borsaya açıldıktan sonra yavaşlamaya başladı. Firma farklı hamlelerle yeniden ilgi çekmeye çalışıyor.

Snapchat, 10 saniyelik kayıt sınırını kaldırıyor

Önemli değişiklik

Snap Haritalar özelliğinden sonra mesajlaşma uygulaması şimdi de 10 saniyelik kayıt sınırlamasını bypass etmeye karar verdi. Multi-Snap adı verilen yeni özellik ile kullanıcılar 6 adede kadar 10 saniyelik Snap kaydedebiliyor. Böylece toplamda 1 dakikalık kayıt yapılmış oluyor.

Aslında firma 10 saniyelik kayıt temelini bozmamış oluyor ve kullanıcılar yine bu şekilde kayıt yapabilecek ancak uzun sürelere ihtiyacı olanlar 60 saniyeye kadar seçeneğe sahip olacaklar.

Multi-Snap için kullanıcıların kayıt tuşunu sürekli basılı tutmaları yeterli. Uygulama 6 adede kadar 10 saniyelik kayıtlar yapıyor ve bunları birleştiriyor. Kronolojik sıraya göre birleştirilen bu paket içerisinden kullanıcı istediği 10 saniyelik kaydı çıkarabiliyor.

Ayrıca Bkz. "The Mummy oyunu da filmin izinden gidiyor"

Çoklu kayıt yanında Tint Brush adında bir özellik daha getirilmiş. Özellik resmin sadece belirli bir kısmının rengini değiştirmeyi sağlıyor. Kullanıcı parmağı ile istediği alanı seçtikten sonra yapay zeka en uygun renk değişimini ekrana getiriyor.

Çoklu kayıt özelliğinin uygulamada yeni bir kullanım alışkanlığı oluşturacağı düşünülüyor. Kendisini daha rahat hisseden kullanıcılar farklı konseptler ortaya koyabilecek. Bu da kullanıcı sayısını arttıracak. Yeni özellikler güncelleme olarak dağıtıma başladı. 

 

https://www.phonearena.com/news/End-of-an-era-Snapchat-removes-10-second-limit-in-latest-update_id96167 Yorum Yaz
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axaxa 1 yıl
Kompile kapansın
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Kerim5100 1 yıl
Son kurşunları...
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catlion 1 yıl
Şarjı su gibi içtiği için arada bi giriyorum. Mobil internet ile kullanmıyorum. İnstagram bu konularda iyi optimize oluyor. En önemlisi batarya kullanımı. Uygulama her açıldığında kamera açılırsa şarj yer. Ana ekran değiştirilmeli.
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QuexSeeL 1 yıl
Sevgili Twitter bu sınır kaldırma, gevşetme olayından gaza gelip 140 karakter sınırını sakın kaldırma. Nette bazı şeylerin limitli olması biz kullanıcılar için büyük bir nimet.
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PurposeLess sinan 1 yıl
Takip ettiklerim artık nerdeyse snap paylaşmaz oldu, instagrama kaydı çoğu. bu da snapin modası geçiyor anlamına geliyor, istatislikler öyle diyo.
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Front-Back 1 yıl
Son çırpınışlar...
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canguler917 1 yıl
10 saniyeye zor dayanıp kapatıyoruz,hatta o kadar net yediği için üstüne bir de küfür ediyoruz.şimdi 60 saniyeye çıkarmışlar,böyle kullanıcı mı çekilir
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