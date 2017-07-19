Snapchat, 10 saniyelik kayıt sınırını kaldırıyor

Önemli yenilikler sunmasına rağmen kısa süre içerisinde rakipleri tarafından benzer bir şekilde kopyalanan Snapchat, özellikle borsaya açıldıktan sonra yavaşlamaya başladı. Firma farklı hamlelerle yeniden ilgi çekmeye çalışıyor.

Önemli değişiklik

Snap Haritalar özelliğinden sonra mesajlaşma uygulaması şimdi de 10 saniyelik kayıt sınırlamasını bypass etmeye karar verdi. Multi-Snap adı verilen yeni özellik ile kullanıcılar 6 adede kadar 10 saniyelik Snap kaydedebiliyor. Böylece toplamda 1 dakikalık kayıt yapılmış oluyor.

Aslında firma 10 saniyelik kayıt temelini bozmamış oluyor ve kullanıcılar yine bu şekilde kayıt yapabilecek ancak uzun sürelere ihtiyacı olanlar 60 saniyeye kadar seçeneğe sahip olacaklar.

Multi-Snap için kullanıcıların kayıt tuşunu sürekli basılı tutmaları yeterli. Uygulama 6 adede kadar 10 saniyelik kayıtlar yapıyor ve bunları birleştiriyor. Kronolojik sıraya göre birleştirilen bu paket içerisinden kullanıcı istediği 10 saniyelik kaydı çıkarabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"The Mummy oyunu da filmin izinden gidiyor"

Çoklu kayıt yanında Tint Brush adında bir özellik daha getirilmiş. Özellik resmin sadece belirli bir kısmının rengini değiştirmeyi sağlıyor. Kullanıcı parmağı ile istediği alanı seçtikten sonra yapay zeka en uygun renk değişimini ekrana getiriyor.

Çoklu kayıt özelliğinin uygulamada yeni bir kullanım alışkanlığı oluşturacağı düşünülüyor. Kendisini daha rahat hisseden kullanıcılar farklı konseptler ortaya koyabilecek. Bu da kullanıcı sayısını arttıracak. Yeni özellikler güncelleme olarak dağıtıma başladı.