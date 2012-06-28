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Detaylı 3D haritalara sahip yeni Google Earth 7.0 yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
24,4b
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, Haziran ayı başında düzenlediği harita konulu etkinliğinde duyurduğu yenilikleri dağıtmaya başladı. Google Maps 6.9'un ardından üst düzey detaylara sahip olan 3D haritalarıyla Google Earth 7.0 da Play Store'daki yerini aldı.
Özel uçaklarla ağaçlardan gökdelenlere kadar birçok yapıyı üç boyutlu olarak 45 derecelik açıyla kaydeden Google, gerekli izinleri edinmesi çok daha kolay olduğu için memleketi Amerika'da işe başlamış. San Fransicso, San Diego, Los Angeles, Boston, Santa Cruz ve Tampa'nin yanı sıra dünya genelinde belli başlı bazı tarihi mekanları ve bölgeleri üç boyutlu olarak mobil cihazınızdan izlemeniz artık mümkün.
Uygulamanın Google Play Store'daki görüntülerinden de anlaşılacağı üzere internet devi, gerçekten yüksek kaliteli çekimler yaparak harika detaylara sahip yapılar oluşturmayı başarmış. Amerika dışındaki çekimler için Google'ın önünde şuan için bazı engeller olsa da ilerleyen dönemlerde Street View'de olduğu gibi üç boyutlu haritaların diğer ülkelerde de yaygınlaşmasını umuyoruz. Google yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar çok sayıda yeni 3D haritanın ekleneceğini müjdeleyerek Earth hizmetinin mobil takipçilerini sevindirmişti.
Google Earth 7.0 uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Ancak şuan Türkiye bölgeli bir Android cihaza kurulum gerçekleştirmek mümkün değil. Alternatif yöntemleri deneyerek Amerika'daki birçok şehrin ve diğer yapıların üç boyutlu görüntülerine mobil aygıtınızdan göz atabilirsiniz. Yakında iOS kullanıcıları da 7.0 güncellemesini alarak 3D haritaları kullanabilecek.



http://www.engadget.com/2012/06/27/google-earth-for-android-gets-new-3d-maps-for-some-cities/ Yorum Yaz
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By_Rdv 7 yıl en beğenilen
Apple iPhone 4'e ve 3GS'e veremediği 3D haritayı google veriyor.
Demek ki Apple iPhone 4'e 3D haritayı verebilirdi, ancak 4S satışları az geldi herhalde..

Apple iPhone 4 kullanıcısıyım.
Apple iPhone 4'e ve 3GS'e veremediği 3D haritayı google veriyor.Demek ki Apple iPhone 4'e 3D haritayı verebilirdi, ancak 4S satışları az geldi herhalde.....
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DH Misafiri 6 yıl
Son sürüm Google earth haritaları 09/03/2011 tarihli acaba daha yeni tarihli haritalı olanları yokmudur?
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RAN7843 7 yıl
jely baen ile google işletim sistemi bir kat daha kullanıcısı artacakkkkk harika ama takıldığın nokta majer olayı ne oldu sesli komut sistemi en çok onu merak ediyordum aslındaaa hadiiii bakalımmm yeni nesil cihazlar bekliyoruzzzzzzzzzzz
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my54 7 yıl
Sırf şu haritalar yüzünden nexus 7 aldıracaklar adama yaa.
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Batuist 7 yıl
By_Rdv
Apple iPhone 4e ve 3GSe veremediği 3D haritayı google veriyor. Demek ki Apple iPhone 4e 3D haritayı verebilirdi, ancak 4S satışları az geldi herhalde.. Apple iPhone 4 kullanıcısıyım.

aslında şöylede düşünülebilir.. google haritalama işinde çok çok daha deneyimli bir firma.. apple henüz belki bu işi daha düşük bir sistemde çalıştırabilecek bir şekilde yapmayı becerememiş de olabilirler.. ki zaten apple'ın satın aldığı firma bu işi üstleniyor. google kadar deneyim ve tecrübe sahibi olabileceklerini zannetmiyorum. microsoftun bile haritaları google'ınki yanında rezalet gözüküyor. bu iş o kadar kolay olsaydı microsot taa encarta deneyimlerinden adam gibi birşeyler yapardı ama öyle kolay değil... acemilik yani anlayacağın... ama tabi bu da bir bakış açısı yoksa satış stratejide olabilir.. her ikiside...
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ColDasHeLL 7 yıl
yandex gibi sokakları görebilceksek olar dün bi yer aradım yandexten sokagını buldu o yerin önündeki araçların markalarını bile aldım range duruodu bitane felan
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SEO-Uzmanı 7 yıl
google masa üzeri kullanım arabirimleri konusunda biraz gerileme sürecine gitti !
bu gidişle günden güne saygınlığını ciddi bir şekilde yitirmekte !
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By_Rdv 7 yıl en beğenilen
Apple iPhone 4'e ve 3GS'e veremediği 3D haritayı google veriyor.
Demek ki Apple iPhone 4'e 3D haritayı verebilirdi, ancak 4S satışları az geldi herhalde..

Apple iPhone 4 kullanıcısıyım.
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mkt 7 yıl
Türkiye bölgeli bir cihaza neden google chromeyi kuramıyoruz ki ?
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Pardus Linux 7 yıl
Kısaca root olun ve deneyin diyorsunuz.
Deneyelim de artık Google Türkiye'de bi Yandex kadar olabilse iyi olacak...
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mkt 7 yıl
Türkiye bölgeli bir cihaza neden google chromeyi kuramıyoruz ki ?
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armanatilgan 7 yıl
Türkiye bölgeli bir cihaza neden google chromeyi kuramıyoruz ki ?
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