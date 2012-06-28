Detaylı 3D haritalara sahip yeni Google Earth 7.0 yayınlandı





Google, Haziran ayı başında düzenlediği harita konulu etkinliğinde duyurduğu yenilikleri dağıtmaya başladı. Google Maps 6.9'un ardından üst düzey detaylara sahip olan 3D haritalarıyla Google Earth 7.0 da Play Store'daki yerini aldı.

Özel uçaklarla ağaçlardan gökdelenlere kadar birçok yapıyı üç boyutlu olarak 45 derecelik açıyla kaydeden Google, gerekli izinleri edinmesi çok daha kolay olduğu için memleketi Amerika'da işe başlamış. San Fransicso, San Diego, Los Angeles, Boston, Santa Cruz ve Tampa'nin yanı sıra dünya genelinde belli başlı bazı tarihi mekanları ve bölgeleri üç boyutlu olarak mobil cihazınızdan izlemeniz artık mümkün.

Uygulamanın Google Play Store'daki görüntülerinden de anlaşılacağı üzere internet devi, gerçekten yüksek kaliteli çekimler yaparak harika detaylara sahip yapılar oluşturmayı başarmış. Amerika dışındaki çekimler için Google'ın önünde şuan için bazı engeller olsa da ilerleyen dönemlerde Street View'de olduğu gibi üç boyutlu haritaların diğer ülkelerde de yaygınlaşmasını umuyoruz. Google yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar çok sayıda yeni 3D haritanın ekleneceğini müjdeleyerek Earth hizmetinin mobil takipçilerini sevindirmişti.

Google Earth 7.0 uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Ancak şuan Türkiye bölgeli bir Android cihaza kurulum gerçekleştirmek mümkün değil. Alternatif yöntemleri deneyerek Amerika'daki birçok şehrin ve diğer yapıların üç boyutlu görüntülerine mobil aygıtınızdan göz atabilirsiniz. Yakında iOS kullanıcıları da 7.0 güncellemesini alarak 3D haritaları kullanabilecek.

http://www.engadget.com/2012/06/27/google-earth-for-android-gets-new-3d-maps-for-some-cities/