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Detective Pikachu devam filmi için çalışmalar şimdiden başladı

Legendary Pictures, Pokémon Detective Pikachu'nun devam filmi için çalışmalara başladı. Yapımcı stüdyo, ilk filmin gişede önemli başarılar elde edeceğinden emin görünüyor.
3 ay
3b
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9
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Detective Pikachu, önümüzdeki mayıs ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin vizyona girmesine üç aydan daha fazla bir zaman olmasına rağmen Legendary Pictures, bir devam filmi için çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Yapımcı stüdyo, Detective Pikachu'nun gişede büyük başarı elde edeceğinden oldukça emin gibi görünüyor.

Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre devam filminin senaristi şimdiden belirlenmiş. 22 Jump Street'ten tanıdığımız Oren Uziel, Detective Pikachu 2'nin yazar ekibinde yer alacak. Filmin vizyon tarihi ise henüz belli değil. Pikachu'yu seslendiren Ryan Reynolds'ın da elbette oyuncu kadrosunda yer alması bekleniyor.

Pokemon Detective Pikachu, 20 yılı aşkın süredir popüler kültürü adeta domine eden anime ve oyun serisi Pokemon'un ilk canlı aksiyon filmi olma özelliği taşıyor. Warner Bros.'un 2016 yılında duyurusunu yaptığı film, Nintendo 3DS'in popüler oyunu Detective Pikachu'dan uyarlanmış. Filmin kasım ayında yayınlanan fragmanında konusu, karakterleri ve konuşan Pikachu'suyla oldukça ilginç bir yapıya sahip olduğunu görmüştük.


Monsters vs. Aliens ve Goosebumps gibi yapımlarla adını duyuran Rob Letterman'ın yönettiği Pokemon Detective Pikachu filminin başrollerinde Justine Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Film, 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek.
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/detective-pikachu-sequel-works-1179211 Yorum Yaz
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Darknesia 3 ay en beğenilen
Ben hala Ryan Reynolds'ın sesini Pikachu ile bağdaştıramadım. Çizgi filmlerinde "Pika pika" yapan Pikachu'nun sesi bir anda olgun bir erkek kıvamına dönüşmüş.
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exdanples 2 ay
Pokemon popülaritesiyle rahat 800 k yapar bu film ama dedektif Pikachu yerine keşke Pokemonun ana konularından olan mewtwo mew savaşı yada arceusu anlatan bı film yapsalardi keşke
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scorpion20 2 ay
eski pokemon çizgi filmleriyle karşılaştırıp beklentiye girmeyin, bunun karakteri farklı
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MERNEPTAH 2 ay


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mahsur kalan adam 3 ay
Valla fragman efsaneydi
Önce birinci filmi izleyelim de
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esmerbuyucu 3 ay
Balon film
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0MG90 3 ay
Hiçbir şeyi beğenmeyenler yine gelmiş konuya.
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gokg 3 ay
Genel izleyiciye bir ekleme yapalım, bu film 2016 yapımı Detective Pikachu oyununun filmidir, eski Pokemon çizgifilmiyle oyunlarıyla alakası yok. Ana roldeki pikaçunun esprisi bu zaten, tüm pikaçular sevimliyken bu sert detektif, sesi farklı falan.
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Darknesia 3 ay en beğenilen
Ben hala Ryan Reynolds'ın sesini Pikachu ile bağdaştıramadım. Çizgi filmlerinde "Pika pika" yapan Pikachu'nun sesi bir anda olgun bir erkek kıvamına dönüşmüş.
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Bloodin 3 ay
Pokemon ile büyüyen ve Pokemon serisini çok seven biri olarak bu film hiç dikkatimi çekmiyor ama adamlar tutacağından emin...
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