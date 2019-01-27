Detective Pikachu devam filmi için çalışmalar şimdiden başladı

Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Detective Pikachu, önümüzdeki mayıs ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin vizyona girmesine üç aydan daha fazla bir zaman olmasına rağmen Legendary Pictures, bir devam filmi için çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Yapımcı stüdyo, Detective Pikachu'nun gişede büyük başarı elde edeceğinden oldukça emin gibi görünüyor.
Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre devam filminin senaristi şimdiden belirlenmiş. 22 Jump Street'ten tanıdığımız Oren Uziel, Detective Pikachu 2'nin yazar ekibinde yer alacak. Filmin vizyon tarihi ise henüz belli değil. Pikachu'yu seslendiren Ryan Reynolds'ın da elbette oyuncu kadrosunda yer alması bekleniyor.
Pokemon Detective Pikachu, 20 yılı aşkın süredir popüler kültürü adeta domine eden anime ve oyun serisi Pokemon'un ilk canlı aksiyon filmi olma özelliği taşıyor. Warner Bros.'un 2016 yılında duyurusunu yaptığı film, Nintendo 3DS'in popüler oyunu Detective Pikachu'dan uyarlanmış. Filmin kasım ayında yayınlanan fragmanında konusu, karakterleri ve konuşan Pikachu'suyla oldukça ilginç bir yapıya sahip olduğunu görmüştük.
Monsters vs. Aliens ve Goosebumps gibi yapımlarla adını duyuran Rob Letterman'ın yönettiği Pokemon Detective Pikachu filminin başrollerinde Justine Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Film, 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek.
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/detective-pikachu-sequel-works-1179211 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre devam filminin senaristi şimdiden belirlenmiş. 22 Jump Street'ten tanıdığımız Oren Uziel, Detective Pikachu 2'nin yazar ekibinde yer alacak. Filmin vizyon tarihi ise henüz belli değil. Pikachu'yu seslendiren Ryan Reynolds'ın da elbette oyuncu kadrosunda yer alması bekleniyor.
Pokemon Detective Pikachu, 20 yılı aşkın süredir popüler kültürü adeta domine eden anime ve oyun serisi Pokemon'un ilk canlı aksiyon filmi olma özelliği taşıyor. Warner Bros.'un 2016 yılında duyurusunu yaptığı film, Nintendo 3DS'in popüler oyunu Detective Pikachu'dan uyarlanmış. Filmin kasım ayında yayınlanan fragmanında konusu, karakterleri ve konuşan Pikachu'suyla oldukça ilginç bir yapıya sahip olduğunu görmüştük.
Monsters vs. Aliens ve Goosebumps gibi yapımlarla adını duyuran Rob Letterman'ın yönettiği Pokemon Detective Pikachu filminin başrollerinde Justine Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Film, 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek.
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/detective-pikachu-sequel-works-1179211 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önce birinci filmi izleyelim de