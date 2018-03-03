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Detroit: Become Human, Türkçe dil seçeneği ile çıkacak

PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Detroit: Become Human, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkacak. Oyunun çıkış tarihi 25 Mayıs 2018 olarak açıklandı. İşte detaylar:
1 yıl
6,5b
1
16
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Detroit: Become Human, Türkçe dil seçeneği ile çıkacak
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Quantic Dream tarafından geliştirilen Detroit: Become Human, Türkçe dil desteği ile çıkacak. Hikâye tabanlı oynanışa sahip oyun Türkçe altyazı seçeneği oyunseverlerin beğenisine sunulacak. PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Detroit: Become Human, 25 Mayıs tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Quantic Dream, önceki yıllarda PlayStation için hikâye odaklı Heavy Rain ve Beyond: Two Souls oyunlarını geliştirmişti. Detroit: Become Human ile yine hikâye üzerine kurulu ve seçimler sonucunda senaryosu değişen bir oyun deneyimi bizi bekliyor.

Detroit: Become Human, insanların ve androidlerin birlikte yaşadığı, toplumsal bağların koptuğu ve kaosun hâkim olduğu geleceğin Detroit’inde geçiyor. Oyunda üç farklı karakteri yönetecek ve hikâyelerinin birbiri ile etkileşimine tanık olacağız.

Oyunu ilk fragmanı 2015 yılında yayınlanmıştı. Geliştirilmesi bir hayli uzun vakit alan Detroit: Become Human, 25 Mayıs tarihinde çıkacak. Oyunda yapılan seçimler sonucunda karakterlerin kaderi değişiyor. Bu nedenle oyunun Türkçe altyazıya sahip olması Türk oyuncuları adına güzel bir haber.


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0MG90 1 yıl
Efsane bi oyun geliyor
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Project Scorpio 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
David cage oyun çıkarırsa alınır, bi de Türkçe. Heavy Rain'i ingilizce diye oynamadım ama Beyond efsaneydi.

Beyond vasat oyundur Heavy Rain ise hit. Efsane olan bir oyun değil ikiside abartmanın anlamı yok.
Barni MoloztaşDavid cage oyun çıkarırsa alınır, bi de Türkçe. Heavy Rain'i ingilizce diye oynamadım ama Beyond efsaneydi.Beyo...
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ibrhmshn 1 yıl
Cyberpunk türünde bi oyun görmek beni çok mutlu etti, oyun çıktıktan sonra tam incelemeleri izleyip ona göre almayı düşünüyorum. Umarım hayalkırıklığı yaratmaz. Ek olarak altyazılı olması da bizim açımızdan güzel bi gelişme.
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zack06 1 yıl
Oyun oynamayı bilmeyen sadece fanlık ve trolluk yapanların yorumlarını ciddiye almayınız.
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evo_4 1 yıl
Hikayeleri ilgi çekici oyunlar. Ama interaktif film tadında oynanış herkese hitap etmiyor. Benim içinde olmazsa olmaz oyunlar değil. Sony yinede her tarzdan oyunla piyasayı domine etmeyi bildi, bu türün seveni çok. Türkçe olmasıda kadayıf üstü kaymak.
Kışı pas geçtik, baharda iki güzel oyun geliyor. Darısı sonbaharda Spider-Man ve Days Gone'a, 2019 da da Tlou 2 ve Death Stranding ile harika bir kapanışa umarım.
Pıleysteyşon.
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fasak 1 yıl
Türkçe dil desteği olacağını duyunca direk önsiparişimi verdim. Keşke Heavy Rain için de Türkçe dil desteğini sağlasalar.
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Turin Turambar. 1 yıl
Heavy Rain ve beyond abartıldığı kadar iyi değillerdi özellikle Heavy ama bundan oldukça umutluyum ps yi satmazsam çıktığı gibi alıcam
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elbiskuha 1 yıl
şu yerli dil desteği konusunda bizim kadar sıkıntı ceken ülke var mı acaba. yapmamak cok sacma. filmlerde dublaj ve altyazı olmasa kım ızler mesela
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istanblue001 1 yıl
Diğer firmalarında TR alt yazı ve metinlerin Türkçe olması dileğiyle
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0MG90 1 yıl
Efsane bi oyun geliyor
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl
Oyun çıktığında Panda oynasa da izlesek
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Barni Moloztaş 1 yıl
David cage oyun çıkarırsa alınır, bi de Türkçe. Heavy Rain'i ingilizce diye oynamadım ama Beyond efsaneydi.
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Project Scorpio 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
David cage oyun çıkarırsa alınır, bi de Türkçe. Heavy Rain'i ingilizce diye oynamadım ama Beyond efsaneydi.

Beyond vasat oyundur Heavy Rain ise hit. Efsane olan bir oyun değil ikiside abartmanın anlamı yok.
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