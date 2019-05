Detroit: Become Human, Türkçe dil seçeneği ile çıkacak

Tam Boyutta Gör

Quantic Dream tarafından geliştirilen Detroit: Become Human, Türkçe dil desteği ile çıkacak. Hikâye tabanlı oynanışa sahip oyun Türkçe altyazı seçeneği oyunseverlerin beğenisine sunulacak. PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Detroit: Become Human, 25 Mayıs tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Quantic Dream, önceki yıllarda PlayStation için hikâye odaklı Heavy Rain ve Beyond: Two Souls oyunlarını geliştirmişti. Detroit: Become Human ile yine hikâye üzerine kurulu ve seçimler sonucunda senaryosu değişen bir oyun deneyimi bizi bekliyor.

Detroit: Become Human, insanların ve androidlerin birlikte yaşadığı, toplumsal bağların koptuğu ve kaosun hâkim olduğu geleceğin Detroit’inde geçiyor. Oyunda üç farklı karakteri yönetecek ve hikâyelerinin birbiri ile etkileşimine tanık olacağız.

Oyunu ilk fragmanı 2015 yılında yayınlanmıştı. Geliştirilmesi bir hayli uzun vakit alan Detroit: Become Human, 25 Mayıs tarihinde çıkacak. Oyunda yapılan seçimler sonucunda karakterlerin kaderi değişiyor. Bu nedenle oyunun Türkçe altyazıya sahip olması Türk oyuncuları adına güzel bir haber.