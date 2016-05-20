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Dev rüzgar türbinleri yolda

Rüzgardan enerji üretimi gün geçtikçe büyüyen bir sektör. Sektörün büyümesi ise farklı tipte üretim tekniklerinin oluşmasını sağlıyor. Rüzgar enerjisi karada mı yoksa açık denizde mi daha verimli?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
24
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Siemens bir hafta içinde iki devasa anlaşmaya imza attı. Bunlardan biri Almanya’nın Arkona’da kuracağı açık deniz rüzgar çiftliğine sağlayacağı 60 rüzgar türbininin anlaşması. Diğeri ise Birleşik Krallık’ın East Anglia açık deniz rüzgar çiftliğine sağlayacağı 102 rüzgar türbininin anlaşması. Siemens’in bu anlaşmalara imza atmasının özel bir manası var zira şirket Almanya’da Energiewende (Enerji dönüşüm projesi) kapsamında hiçbir sipariş alamamış olmaktan yakınıyordu.
Birleşik Krallık’a gönderilecek olan üniteler yedi megavatlık jeneratörlere sahipken, Arkona’ya gidecek olan türbinlerde ise kapasite sekiz megavat olacak. Bir Danimarka firması olan Vestas da Siemens’e benzer şekilde sekiz megavatlık türbinler üretiyor. Firmanın açık deniz türbinlerinden birini deneme amaçlı olarak Danimarka topraklarında inşa edişini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Açık deniz sektörü kara sektöründen iki ana özelliği ile ayrılmakta. İlk olarak devasa ekipmanın nakliyesi, sahilde yer alan bir üretim tesisiyle denizde yer alan bir rüzgar çiftliği arasında, karada yer alan bir rüzgar çiftliğiyle gerçekleşecek olan sürece göre daha pürüzsüz işliyor. Çünkü karada yer alacak bir çiftlik için ekipmanların köy ve kasabalardaki normal yollar üzerinden aktarılması gerekiyor. İkinci olarak ise rüzgarın esme rejiminin deniz üzerinde karaya nazaran daha sabit ve güçlü olması. Böylece daha büyük jeneratörlerin kullanımının da önü açılmış oluyor.
 

http://cleantechnica.com/2016/05/16/big-wind-turbines-coming/ Yorum Yaz
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Doom II 3 yıl en beğenilen
Türbinlerin tanesi 8 MW olacakmış çalışmalarına başlanan Akkuyu nükleer Güç Santrali ise 4800 MW olarak planlandı yani bu enerjiyi sırf rüzgar türbinlerden üretilmeye kalkılsa 600 tane bu devasa kulelerden dikilmesi lazım ki bu enerjiye erişilebilsin bu da bana kalırsa doğa katlidir görsel kirliliktir, ayrıca hava şartlarını da unutmamak lazım kesintisiz ve sürekli değiller bu enerji kaynakları belli bir amaç doğrusunda yapılıp kullanılması gayet mantıklı, mesela küçük bir bölgenin veya tesisin enerji ihtiyacını karşılamada yapılan doğru bir adım olacaktır, ancak gelecekte bile boyutları büyütülmediği sürece daha fazla elektik üretmeleri pek mümkün görünmüyor ve bunları zaten her bölgeye dikemeyiz hava sirkülasyonunun yüksek olduğu devamlı rüzgar alan yerlere konulabiliyorlar.
Türbinlerin tanesi 8 MW olacakmış çalışmalarına başlanan Akkuyu nükleer Güç Santrali ise 4800 MW olarak planlandı yani bu enerjiyi sırf rüzgar türbinlerden üre...
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Batumatu 3 yıl
Nükleer santrale karşı çıkan insanda düşünme yetisi yoktur. Açık ve net. 500 adet rüzgar türbinine bedel. Greenpeace gelip eylem yapıyor. Ulan eylemi Avrupa'da Amerika'da niye yapmadın? Türkiye dışa bağımlı bir ülke olduğunu biliyoruz ama bu bağ kopmasın diye herkes seferberlik yaratıyor. Bu ülkenin 10 adet nükleer santrale ihtiyacı var acilen yapılmalı. AKP MHP CHP hiç fark etmiyor. Ülkenin ihtiyacı var. Ne yapalım bütün dağlara türbin mi dikelim? Nükleer santral en temiz ve verimli enerji elde türüdür. İnsan zekasının yarattığı en gelişmiş teknolojidir. Ülkemize yapılsın ki bizde ondan öğrenip kendimiz de yapabilir hale gelelim.
Nükleer santrale karşı çıkan insanda düşünme yetisi yoktur. Açık ve net. 500 adet rüzgar türbinine bedel. Greenpeace gelip eylem yapıyor. Ulan eylemi Avrupa'da ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Tensi 3 yıl asdfzxcv12
Baskasina hakaret etmek, ustelik hic bir bilgin olmayan konuda hakaret etmek senin seviyesizligini gosterir. Avrupa ozentisi oldugumu nereden cikardin? Yeni santral yapan bir tane Avrupa ulkesi gosterir misn bana. Almanya 2022'de butun santrallerini KA-PA-TA-CAK diyoruz, neyini anlamadin. Fransa'da 58 tane var ve kapatmayi dusunuyor. 1989'dan bu yana nukleer santral yapan kac tane ulke var, kac tane yapilmis santral var yaz gorelim. Dunyadaki sanrallerin toplamina oanla 1989'dan bu yana 27 yilda yapilan santral sayisi %1. Hakaret edecegine ac arastir. Ama olmaz, aldiginiz paranin hakkini verip insanlari yalana bogmaniz lazim. Sizin kadar haysiyetsiz, serefsiz insanlar oldugu surece bu ulkeyi duze getiremeyecegiz.

edit. Fransa'daki santral sayisini 58 yerine 68 yazmisim. Seviyesize cevap verirken cok sinirlendim, o yuzden.
Baskasina hakaret etmek, ustelik hic bir bilgin olmayan konuda hakaret etmek senin seviyesizligini gosterir. Avrupa ozentisi oldugumu nereden cikardin? Yeni sa...
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DH Misafiri 3 yıl
Haber sözcü gazetesi haberidir. 30.10.2013
ABD, 104’le dünyada en çok nükleer reaktöre sahip ülkeyken, elektrik üretiminde nükleerin payı bakımından ise yüzde 78’le Fransa ilk sırada yer alıyor. ABD, bu yılın mart ayı itibariyle 3 nükleer reaktörün daha inşaatına başlarken, İngiltere ise 2025’e kadar yeni nükleer santrallerin kurulması için 8 saha belirledi.
Birleşik Arap Emirlikleri, 400 megavat gücünde bir nükleer reaktörü 2017’ye, 3 nükleer reaktörü de birer yıl arayla 2020’ye kadar işletmeye almayı planlıyor.
Ülkelere göre nükleer reaktör sayıları
ÜLKELER Net Enerji İthalatı (Yüzde) İşletmedeki Nükleer Reaktör Sayısı İnşa Halindeki Nükleer Reaktör Sayısı
ABD 22 104 3
Fransa 53 58 1
Japonya 86 50 2
Rusya -72 33 11
Güney Kore 86 23 4
Kanada -40 20 –
Hindistan 32 20 7
Çin 11 16 28
Birleşik Krallık 37 16 –
Ukrayna 39 15 2
İsveç 35 10 –
Almanya 64 9 –
İspanya 75 8 –
Belçika 79 7 –
Çek Cumhuriyeti 35 6 –
Tayvan 90 6 2
İsviçre 53 5 –
Finlandiya 63 4 1
Macaristan 62 4 –
Slovakya 68 4 2
Pakistan 32 3 2
Arjantin -3 2 1
Brezilya 15 2 1
Bulgaristan 45 2 –
Meksika -13 2 –
Romanya -11 2 –
Ermenistan 76 1 –
İran -60 1 –
Hollanda 32 1 –
Slovenya 51 1 –
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DH Misafiri 3 yıl
Germany Germany Germany
Baska birsey bilmezmisiniz siz.
Nukleer santral dediler mi adamlar ezberlemis.baska diyecek laflari da yok.elli kere soyledik almanya vakti dolmak uzere olan yorgun reaktorleri kapatacak diye.
Bir tane cok bilmis de yazmis efendim bilmem kactan beri santral yapilmiyormus acaba nedenmis.nukleer santral yapmak bakkal dukkani acmaya benzemez.nukleer santrallerin maliyeti cok yuksek.
bu yuzden ulkeler oncelikle mevcut santrallerini tam kapasite kullanmadan yeni bir santral yapmaz.bir santralin omru 50-60 yil oldugunu dusunursek yeni santral niye yok sorusunun cevabini vermis oluruz. Bu cevap da yetmez diyenlere ingiltere ve fransa yeni santraller kuracak diyorum.
bu da yetmez link gosterde bakak bakalim diyen zavallilara da aha da link
aksam.com.tr/...
ntv.com.tr/...
Isin asli nukleer enerji bugun ve onumuzdeki 100 yil boyunca vazgecilmez bir enerji kaynagi olacaktir.
Enerji uretiminde aslan payini nukleer santraller ustlenecek.yenilebilir enerji onemsiz degildir sadece cok daha fazla gelismesi gerek.temiz enerjiye kimsenin itirazi olamaz yeter ki ihtiyaca cevap versin.
Gelecek ise gunes toryum ve hidrojendir.
Bu uc alanda hic vakit kaybetmeden projeler uretmeli teknolojiler uretip enerjide disa bagimliliktan kurtulmaliyiz.
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Tensi 3 yıl
Nukleer isteyenler su haberi de okuyuversinler. donanimhaber.com/...
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ozkn_s 3 yıl
Germany Germany Germany
Baska birsey bilmezmisiniz siz.
Nukleer santral dediler mi adamlar ezberlemis.baska diyecek laflari da yok.elli kere soyledik almanya vakti dolmak uzere olan yorgun reaktorleri kapatacak diye.
Simdiye kadar bizim en az alti tane nukleer santralimiz olmaliydi.
Bir tane cok bilmis de yazmis efendim bilmem kactan beri santral yapilmiyormus acaba nedenmis.nukleer santral yapmak bakkal dukkani acmaya benzemez.nukleer santrallerin maliyeti cok yuksek.
bu yuzden ulkeler oncelikle mevcut santrallerini tam kapasite kullanmadan yeni bir santral yapmaz.bir santralin omru 50-60 yil oldugunu dusunursek yeni santral niye yok sorusunun cevabini vermis oluruz. Bu cevap da yetmez diyenlere ingiltere ve fransa yeni santraller kuracak diyorum.
bu da yetmez link gosterde bakak bakalim diyen zavallilara da aha da link
aksam.com.tr/...
ntv.com.tr/...
Isin asli nukleer enerji bugun ve onumuzdeki 100 yil boyunca vazgecilmez bir enerji kaynagi olacaktir.
Enerji uretiminde aslan payini nukleer santraller ustlenecek.yenilebilir enerji onemsiz degildir sadece cok daha fazla gelismesi gerek.temiz enerjiye kimsenin itirazi olamaz yeter ki ihtiyaca cevap versin.
Gelecek ise gunes toryum ve hidrojendir.
Bu uc alanda hic vakit kaybetmeden projeler uretmeli teknolojiler uretip enerjide disa bagimliliktan kurtulmaliyiz.
3 Yanıt Yanıtla
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Atılgan oo 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Germany Germany Germany
Baska birsey bilmezmisiniz siz.
Nukleer santral dediler mi adamlar ezberlemis.baska diyecek laflari da yok.elli kere soyledik almanya vakti dolmak uzere olan yorgun reaktorleri kapatacak diye.
Simdiye kadar bizim en az alti tane nukleer santralimiz olmaliydi.
Bir tane cok bilmis de yazmis efendim bilmem kactan beri santral yapilmiyormus acaba nedenmis.nukleer santral yapmak bakkal dukkani acmaya benzemez.nukleer santrallerin maliyeti cok yuksek.
bu yuzden ulkeler oncelikle mevcut santrallerini tam kapasite kullanmadan yeni bir santral yapmaz.bir santralin omru 50-60 yil oldugunu dusunursek yeni santral niye yok sorusunun cevabini vermis oluruz. Bu cevap da yetmez diyenlere ingiltere ve fransa yeni santraller kuracak diyorum.
bu da yetmez link gosterde bakak bakalim diyen zavallilara da aha da link
aksam.com.tr/...
ntv.com.tr/...
Isin asli nukleer enerji bugun ve onumuzdeki 100 yil boyunca vazgecilmez bir enerji kaynagi olacaktir.
Enerji uretiminde aslan payini nukleer santraller ustlenecek.yenilebilir enerji onemsiz degildir sadece cok daha fazla gelismesi gerek.temiz enerjiye kimsenin itirazi olamaz yeter ki ihtiyaca cevap versin.
Gelecek ise gunes toryum ve hidrojendir.
Bu uc alanda hic vakit kaybetmeden projeler uretmeli teknolojiler uretip enerjide disa bagimliliktan kurtulmaliyiz.




sen ne kadar ileri goruslusun oyle. 100 yil filan.
1 Yanıt Yanıtla
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Tensi 3 yıl ozkn_s
Almanya disinda da bildigimiz seyler var. Mesela utanc icinde Turk halkindan "size nukleer santral onerdigimiz icin uzgunuz" diyerek egilen eski Japonya Basbakani mesela. Cok degil 5 sene once dunyanin en gelismis ulkesinde 19.000 insan oldu. 19.000, koca bir kent. Tabii madenciligin dogasinda olmek oldugu gibi santral yapilan kentlerde yasiyanlarin dogasinda da olacak anlasilan. Sizin mantiginiz bu herhalde.
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Rising_Sun 3 yıl
Yorumuma ek olarak şu linki vereyim;
kozmikanafor.com/...
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Tensi 3 yıl
Nukleer enerji uretimi icin uranyum saflastiracak teknolojimiz yok. Artik radyoaktif materyali saklayacak teknoloji ve altyapimiz yok. Gerekli uranyum kaynagimiz da yok. Bir de ustune ustluk acik acik sana dusman olan Rus'a yaptiriyorsun santrali. Cin su anki ruzgar enerji yatirimlarini uce katlamayi dusunuyor. Cok degil gecen ay Azerbaycan'in 483 milyon dolarlik yatirim yapacagi haberi vardi HD'ta. Mutlaka okuyan vardir. Oranladiginizda Akkuyu santralinin MW basina o kadar da karli olmadigi goruluyor. Ustelik yakit, bakim ve atik maliyetleri daha hesaba katilmamisken. Elin ipiyle gerdege girilmezmis. Rusun ipiyle gerdege girerseniz o ip donup dolasip ya bogaziniza sarilir ya bir yerinize kacar.
Yanıtla +2
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Rising_Sun 3 yıl
Bazıları nükleere en temiz enerji demiş şaka gibi..Nükleer santrallerden çıkan, kullanılmış binlerce varil radyoaktif yakıtları da evinizin bahçesine gömersiniz çok meraklıysanız :). O kullanılmış uranyumların varillerde yüzbinlerce sene sızıntı yapmadan yerin yüzlerce metre altında saklanması gerekiyor :). Nükleer, santralini kendi kuramayan, uranyumunu kendi zenginleştirecek teknolojisi olmayan ülkeler için çok da pahalıdır. Bakın Akkuyu Nükleer Santralinin maliyeti 7.5 milyar dolar olacak. Aynı parayı Türkiye güneş paneli ve rüzgar enerjisine yatırsa daha mı az elektrik üreteceğini sanıyorsunuz? Basit bir hesap yapalım. Güneş panellerinde watt başına maliyet 0.3 dolara kadar düştü.Yani 4800 MW enerjiyi güneş panelleriyle 1.44 milyar dolara yapabiliyorsunuz :). 5te 1 fiyatına. Ayrıca tüm dünyanın elektrik ihtiyacını sadece güneş panelleriyle karşılamak isterseniz, büyük bir şehir kadar bir alan yeterli oluyor. Yani sadece 1 şehir kadar alana güneş paneli döşerseniz, dünyada başka bir elektrik üretme ihtiyacı kalmıyor :). Bazılarının anlamadığı şey, nükleerin 1940'ların teknolojisi olduğu. O zamanlar dünyanın elinde güneş ve rüzgardan güç üretme yeteneği yoktu, artık var, anlamadıkları nokta bu :). Uzayda senelerce yol alan bütün araçlar, robotlar, uydular güneş panelleri icat oldu diye mevcutlar, evinizde tv izleyebiliyorsanız güneş panelleri icat edildi diye izliyorsunuz. Nükleer fisyon güzel bir icat ama kesinlikle çağdışı. Çok nükleer istiyorsanız, çok yakın bir gelecekte sıfır atıklı nükleer füzyon reaktörlerini devletinizden isteyin. Fisyon radyoaktifken, füzyonda hiçbir radyoaktivite yoktur. Hiçbir koruma giysisi olmadan reaktöre 1 mt yaklaşabilirsiniz. Ürettiği güç ise, hiçbir nükleer fisyon santralinin yanına yaklaşmasının mümkün olmayacağı kadar yüksektir. Tabi şu anda hala geliştirilme aşamasında ve birkaç ülke denemelerine devam ediyor ama gerçekleştirilebildiğinde, değil dünyanın, insanlığın tüm tüm galaksiye yayılacağı gücü üretecek :)..Fisyon ile füzyon arasındaki farkı öğrenin.
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Seefoo 3 yıl
Tensi

Baskasina hakaret etmek, ustelik hic bir bilgin olmayan konuda hakaret etmek senin seviyesizligini gosterir. Avrupa ozentisi oldugumu nereden cikardin? Yeni santral yapan bir tane Avrupa ulkesi gosterir misn bana. Almanya 2022de butun santrallerini KA-PA-TA-CAK diyoruz, neyini anlamadin. Fransada 58 tane var ve kapatmayi dusunuyor. 1989dan bu yana nukleer santral yapan kac tane ulke var, kac tane yapilmis santral var yaz gorelim. Dunyadaki sanrallerin toplamina oanla 1989dan bu yana 27 yilda yapilan santral sayisi %1. Hakaret edecegine ac arastir. Ama olmaz, aldiginiz paranin hakkini verip insanlari yalana bogmaniz lazim. Sizin kadar haysiyetsiz, serefsiz insanlar oldugu surece bu ulkeyi duze getiremeyecegiz. edit. Fransadaki santral sayisini 58 yerine 68 yazmisim. Seviyesize cevap verirken cok sinirlendim, o yuzden.



Tarihin o dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi gibi burada Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırırken ülkelerin endüstrini ve arge seviyelerini hesaba katmak gerekli.Almanya, üniversiteleri olsun özel enstitüleri olsun hem arge hem üretimi sübvanse ediyor,ayrıca buna ekonomik olarak gücüde yetiyor çünkü hem net elektrik ihracatçısı hem de ekonomosi sürekli cari fazla veriyor.Üstüne üstlük üretilen türbin olsun fotovoltaik olsun hem arge hem üretim olarak ülke içinde gerçekleşiyor.

Tüm bunları es geçipte sürekli cari açık veren ve bu açıktaki en önemli payın enerjiye ait olduğu,üstelik ne fotovoltaik ne türbin teknolojilerinde arge veya üretimi olmayan Türkiye'nin enerji politikasını kuzey ve batı avrupa ülkelerinin politikaları ile karşılaştırmak abesle iştigal etmektir.

Özellikle fotovoltaiklerdeki durum Almanya'da çok daha farklı Türkiye'ye göre.Bir kere kurulu gücün yarısına yakını bireysel,yani insanların çatılarına taktırdığı paneller.Burada Türkiye'nin dezavantajlı olduğu birden fazla faktör var.Birincisi bizde dikine yapılaşma oranı çok yüksek.İkincisi paneller Alman malı olduğundan yatırımı geri alma süresi çok daha kısa,çünkü maliyet,mal ithal olmadığından daha düşük.Üçüncüsü de hem bireysel kurulumlara yönelik oldukça geniş düzenlemeler var,detaya girmeden teşvikler var diyelim,ve bu yatırımı yapmaya gücü yetecek bir orta sınıf var.

Yukarıda saydığım tüm faktörlerde hükümetin hatası var,yok demiyorum ancak enerji politikasında gelecekten önce şimdiye düşünmek gerek.Şimdiyi hallettikten sonra geleceğe bakmak gerek ki,yenilebilir enerjiye geçiş aslında tek başına bir enerji politikasından ziyade hem arge hemde yatırımlar açından bir eğitim ve ekonomi politikasıdır.Bizim üniversitelerimizde doğru düzgün fotovoltaiklerin işlendiği bölüm yok iken çıkıp nükleere hayır demek koşulları göz ardı etmektir.

Ayrıca Almanya nükleer santralleri 10 yılda kapatacak deyip bırakmak da birçok şeyi es geçiyor.Ülkede elektrik fiyatları son birkaç yıldır sürekli artıyor mesela,biz kaçak kullanım bedelleri gibi şeylerle meşgul iken üzerine her yıl düzenli zamlanan(şimdikinden daha da fazla) elektrik fiyatlarından memnun olurmuyuz?Bu politikaları herhangi bir parti uygulamaya koysa bir sonraki seçimde iktidarı kaybeder,trafiği rahatlatmak adına inşaat yaparken 6-7ay yol kapatınca oy kaybediyor belediyeler türkiyede.Üstelik yukarıda bahsettiğim devlet sübvansiyonlarının şu an ki miktarı 100 milyar € civarlarında ki 2022de nükleerin tamamen kapatılması için bu rakamın 200-250 milyar € lara çıkması gerektiği söyleniyor,unutmamak lazım bu paraların çoğu alman şirketlerine gidiyor.Biz şu an ki ekonomik durumumuzla milyarlarca € ithal kaynaklı enerji yatırımı yapabilecek kapasitede miyiz?

Sonra HES ler yapılırken çıkan yaygaraları unutmayalım.Almanya elektriğin %20 sini yenilenebilirden üretirken bu rakamın içine HES lerde dahil.Sonuç olarak burada birçok detayı,rakamı es geçip gelişmekte olan bir ekonomi ile gelişmiş batı avrupa ekonomilerinin politikaları bir tutmaya çalışmak ya bilgisizliktir ya da art niyet.
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C.CEMİL 3 yıl
nükleer enerjiyi gelişmişlik ,rüzgar ve güneş enerjisini gereksiz bulanlara ne anlatsan boştur
hiç değilse Çernobil belgeselini bir izleyip ne istediğini görseler
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DH Misafiri 3 yıl
Batumatu
Nükleer santrale karşı çıkan insanda düşünme yetisi yoktur. Açık ve net. 500 adet rüzgar türbinine bedel. Greenpeace gelip eylem yapıyor. Ulan eylemi Avrupada Amerikada niye yapmadın? Türkiye dışa bağımlı bir ülke olduğunu biliyoruz ama bu bağ kopmasın diye herkes seferberlik yaratıyor. Bu ülkenin 10 adet nükleer santrale ihtiyacı var acilen yapılmalı. AKP MHP CHP hiç fark etmiyor. Ülkenin ihtiyacı var. Ne yapalım bütün dağlara türbin mi dikelim? Nükleer santral en temiz ve verimli enerji elde türüdür. İnsan zekasının yarattığı en gelişmiş teknolojidir. Ülkemize yapılsın ki bizde ondan öğrenip kendimiz de yapabilir hale gelelim.

Katılmamak elde değil, özellikle 2016 yılı itibarı ile ilk ticari Toryum Nükleer Santralinin Hindistan da faliyete geçeceğini düşünürsek ve Toryum ve rezervleri hakkında internette ufak bir araştırma yaparsak, dünyada geleceğe ait enerji politikalarının nelerin üzerine döndüğü anlaşılabilir sanırım. Nükleer enerji teknolojisi, Toryum santralleri dünyada aktif olarak kullanılmaya başlanmadan ülkemizde kullanılmaya başlanarak uzmanlaşılması gereken en önemli konuların başında gelmektedir.
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Rubisco 3 yıl
Nükleer santral kuruldu diye gelişmiş ülke olmayacaz. Direk o yolda da olmayacaz.
Maşalla her tür altyapımız var,santral kur, bağımsızlık ilan edilsin. Ya dünyadan haberiniz yok, ya 3-5 kritere bakıp işi yoluna oturtuyorsunuz.
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gcb1903 3 yıl
Biz rüzgar zengini bir ülke değiliz ki. Biz su zengini de değiliz, fosil yakıtlarda da zengin değiliz. Olsa olsa bizim zengin olduğumuz bir tek güneş vardır.
Rüzgar enerjisinde en büyük pastayı alacak ülkeler belli. Zira rüzgar zengini ülkeler bunlar.
Çin, Abd, Almanya, Danimarka, Hindistan, Arjantin vs. Biz değiliz biz zaten potansiyelimizi çok çabuk yakalarız düşün bir potansiyelimiz var. Tutup Almanya kadar rüzgar gülü dikmemiz ahmaklık olur.
Hali hazırda zaten en çok yatırım yapılan ülkelerden birisiyiz. Her türlü enerji yatırımı yapılsın, hepsine yönelip hem tecrübe hem çeşitlilik sağlansın. Partizanlığı bir kenara bırakın her şeyde.
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