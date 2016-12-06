Devler teröre karşı beraber hareket edecek

Teknoloji dünyasının devleri internetteki giderek artan terör içeriklerine karşı ortak çalışma kararı aldı.
Devler ortak çalışacak
Facebook, Microsoft, Twitter ve Youtube kaldırdıkları terör içerikleri için paylaşımlı hashler oluşturacak. Hashler benzersiz kod tanımlayıcıları oldukları için yakalanan bir içerik internetten çok daha hızlı ve kolay bulunup kaldırılabilecek. Örneğin Twitter'da bir görsel bulundu, bu görsel işaretlendikten sonra Facebook'ta da aynı görselden varsa ikisi de bağlı olduğu firma tarafından kaldırılacak. Tabi bunu otomatik olarak tanıyacak ve kaldıracak ortak bir sistemin şu anda olmaması da işleri biraz zorlaştırıyor.
The Wall Street Journal'ın aktardığına göre bu ortaklık Avrupa Birliği ile doğrudan görüşmelerin bir sonucu. Avrupalı otoritelerin baskıları sonucu şirketler böyle bir ortaklığa gitme kararı almış. Çeşitli terör örgütlerinin ve uç görüşlerin propaganda yapması insanlarda tedirginliğe sebep oluyor.
Microsoft ise bu konuda en donanımlı firma. Zira Xbox Live, Outlook Docs ve diğer servislerinde Mayıs ayından beridir çalışan otomatik bir sistemi mevcut. Youtube ve Facebook da benzer bir sistemi kendi içerisinde Haziran ayında hayata geçirmişti.
https://www.engadget.com/2016/12/05/facebook-twitter-youtube-microsoft-fight-terror-content/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hangi Avrupa Birliği, Pkk destekçisi olan mı?
senin dediğin bize barbar diyen adamlar tecavüzcü başka milletten insanları vahşice öldürmemişler mi biz mi barbarız dahası darbe olaylarının arkasında yine bu köpekler yok muydu
adamlar yıllarca siyahlara yaptıklarını okumadın mı dünyayı sömürgeleştirmek için birbirlerini bile vahşice öldürmüşler
eğer bunlardan insanlık alacaksam kalsın benim insanlığım bunlardan daha iyi bizde ırk din dil ayrımı yapılmaz
avrupa birliği demeyin hristiyan birliği demek daha doğru
adam mahalle ağzı ile konuşuyor evet doğru değil ama iki yüzlü adamlara bu üslüp ile değil onların anladığı gibi konuşmak daha doğru
avrupadaki uyuşturucu işini pkk ya veren zaten yüzyıllardır bize kin besleyen avrupa değilmi
madem avrupada yaşıyorsun biz barbarız sana göre bence bir kanını araştır orda bir sorun var türkçe konuşabilirsin vatandaşıda olabilirsin ama kan çekmiyor ona çözüm yok