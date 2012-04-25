Digitimes: HTC, Facebook için akıllı telefon üretecek

Haber Editörü
900 milyonu aşkın üye sayısıyla dünyanın en büyük sosyal ağ ve paylaşım siteleri arasında yer alan Facebook, Digitimes'ın güvendiği kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre kendi markasını taşıyan bir akıllı telefon hazırlama planları yapıyor. Bahsi geçen modelin üretiminin Facebook ve Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC işbirliğiyle yapılacağı dile getirilmekte.
HTC'nin, Facebook ile işbirliği yapmasına temel neden olarak Google'ın Samsung ile yakınlaşması endüstriyel kaynaklarca gösteriliyor. İlk nesil akıllı telefonu Nexus One'ı HTC'ye ürettiren Google, Nexus S ve Galaxy Nexus'un üretiminde Samsung'dan yana tercihini kullanmıştı.
Facebook'un akıllı telefonunun en erken 2012 yılının üçüncü çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor. Facebook Phone'un tüketicilerce nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu. Zamanının büyük bir kısmını Facebook'ta geçirenler bahsi geçen modelden hoşnut kalabilir.
Facebook entegrasyonlu HTC Salsa
http://www.digitimes.com/news/a20120425PD205.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
android'in tek kıl noktası bu pc platformu gibi ama ios da böyle bir şey yok ne alırsan herkesde aynı ios sürümü hiçbir hata olmadan çalışan stabil bir sistem.Android ne zaman yakalayacak şu iosu tam manasında merak ediyorum...yakalarsa android tadından yenmez ama android işletim sistemi sanki para çapma politikası üzerine konulmuş her geçen yıl gpu işlemci güncelleniyor tıpkı pc gibi ama ios da bu olmadığı için o yönden rahat umarım güzel android iosu bu yönden yakalar.
android telefon alacaksan alt tabakadan telefon almayacaksın. yani en ucuz telefonu kullanıp android kötü dememek lazım. ios daha stabildir doğru ama android de öyle berbat bir sistem değil, arada dağlar kadar fark yok stabilite konusunda. iphonelar da her sene yeni sürüm çıkarıyor, donanım yükseltiyor. ios'ta android'deki gibi donanım yükseltme olayı yok demek yanlış. tek fark android telefonlar neredeyse her ay çıkıyor, siz de sanıyorsunuz ki android artık daha fazla donanım istiyor. yok öyle bir şey. mesela galaxy serisi bir yılı önde tamamlar. yani bu seriyi takip ederseniz iphone gibi yılda 1 telefonla kurtarırsınız. neyi kurtaracağınızı da bilmiyorum ya aslında, şu an galaxy s bile gayet yeterli performansı gösteriyor, bırakalım 2'yi. önemli olan telefondan ne beklediğimiz. iphone 4 ile iphone 4s arasında donanım farkı yoksa, hani demişsiniz ya iphonelarda donanım yenileme olayı yok diye, ne fark var sorarım. iphone 3g'ye neden yeni ios sürümü çıkmıyor sorarım. tabi ki donanım yetmediğinden. hatta android sürümleri ios sürümlerinden daha radikal değişir. bir kere ios'ta görüntü neredeyse ilk iphone'dan beri aynı, android'de ise hem google hem firmalar arayüzü değiştiriyor. telefonlara desteğin kesilmesinin büyük nedeni markaların kendi arayüzlerinde ısrarı ve geliştirme sevdasından. samsung'un touchwiz ısrarı olmasa galaxy s android 4'ü alacaktı mesela. ama touchwiz işin içine girince galaxy s'in kasması olası.
Apple gibi, samsung'la her ortamda davalıklar ama iş ticarete geliince biri tasarlıyor diğeri üretiyor...
Sensation değilde face olur
Face X,Face S, Face V,Face XL,Face Xe,Face 3D
Durdurabilene aşk olsun bide demişlerdi ki bu yıl az telefon üretcez ee boşuna dememişler Alışmış kudurmuşdan beter olur diye..