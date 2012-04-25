Digitimes: HTC, Facebook için akıllı telefon üretecek

900 milyonu aşkın üye sayısıyla dünyanın en büyük sosyal ağ ve paylaşım siteleri arasında yer alan Facebook, Digitimes'ın güvendiği kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre kendi markasını taşıyan bir akıllı telefon hazırlama planları yapıyor. Bahsi geçen modelin üretiminin Facebook ve Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC işbirliğiyle yapılacağı dile getirilmekte.



HTC'nin, Facebook ile işbirliği yapmasına temel neden olarak Google'ın Samsung ile yakınlaşması endüstriyel kaynaklarca gösteriliyor. İlk nesil akıllı telefonu Nexus One'ı HTC'ye ürettiren Google, Nexus S ve Galaxy Nexus'un üretiminde Samsung'dan yana tercihini kullanmıştı.



Facebook'un akıllı telefonunun en erken 2012 yılının üçüncü çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor. Facebook Phone'un tüketicilerce nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu. Zamanının büyük bir kısmını Facebook'ta geçirenler bahsi geçen modelden hoşnut kalabilir.



Facebook entegrasyonlu HTC Salsa

http://www.digitimes.com/news/a20120425PD205.html