Digitimes: HTC'nin Full HD çözünürlüklü 5 inçlik telefon-tablet melezi Eylül-Ekim aylarında çıkış yapacak

Bir süredir söylentilere konu olan HTC'nin 5 inçlik akıllı telefonu Eylül-Ekim aylarında piyasaya sürülebilir. Digitimes'ın endüstri kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Tayvanlı üretici, 5 inçlik 1794 x 1080 piksel çözünürlüklü bir amiral gemi modeliyle telefon-tablet melezi olarak isimlendirilen büyük boyutlu akıllı telefon segmentine sonbaharda giriş yapacak.

Daha önce birkaç kaynak tarafından da dile getirilen 5 inçlik bu model, LG Display'in geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu aynı boyutlu Full HD ekranını taşıyor olabilir. Güney Koreli firma, 440ppi piksel yoğunluğuna sahip yeni panelinin yılın ikinci yarısında satışa çıkacağını resmen açıklamıştı.

1794 x 1080 piksellik çözünürlük, aygıtın dolaşım butonlarını ekran üzerinde ihtiva ettiğini gösteriyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sisteminin yüklü olması beklenen cihazın yüksek çözünürlüğü münasebetiyle yeni nesil bir GPU içermesine kesin gözüyle bakılıyor. Şuan için piyasadaki tek yeni nesil GPU, Qualcomm'un 28nm'lik dört Krait işlemcisi ve Adreno 320 ile donatılan Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipsetinde mevcut.

Yüksek çözünürlüğü ve yeni nesil çipsetiyle HTC'nin yeni amiral gemi modeli, Galaxy Note'un hakimiyetindeki 5 inç ve üstü segmentte kendine yer edinebilecek potansiyele sahip. HTC, eğer iddia edildiği gibi Full HD çözünürlüklü bir panel kullanılırsa 5.5 inç büyüklüğündeki yeni Galaxy Note II'nin HD Super AMOLED ekran ve Exynos 4 Quad ile performans hususunda rekabet edemeyeceğini söyleyebiliriz.

Eylül - Ekim aylarında satışa çıkacağı bildirilen amiral gemi, bu ayın sonunda başlayacak olan IFA 2012'de ya da HTC'nin birkaç yıldır Eylül'de düzenlediği Londra etkinliğinde resmiyet kazanabilir.

http://www.digitimes.com/news/a20120806PD210.html