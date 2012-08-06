Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Digitimes: HTC'nin Full HD çözünürlüklü 5 inçlik telefon-tablet melezi Eylül-Ekim aylarında çıkış yapacak

6 yıl
5,7b
1
44
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir süredir söylentilere konu olan HTC'nin 5 inçlik akıllı telefonu Eylül-Ekim aylarında piyasaya sürülebilir. Digitimes'ın endüstri kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Tayvanlı üretici, 5 inçlik 1794 x 1080 piksel çözünürlüklü bir amiral gemi modeliyle telefon-tablet melezi olarak isimlendirilen büyük boyutlu akıllı telefon segmentine sonbaharda giriş yapacak.
Daha önce birkaç kaynak tarafından da dile getirilen 5 inçlik bu model, LG Display'in geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu aynı boyutlu Full HD ekranını taşıyor olabilir. Güney Koreli firma, 440ppi piksel yoğunluğuna sahip yeni panelinin yılın ikinci yarısında satışa çıkacağını resmen açıklamıştı.
1794 x 1080 piksellik çözünürlük, aygıtın dolaşım butonlarını ekran üzerinde ihtiva ettiğini gösteriyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sisteminin yüklü olması beklenen cihazın yüksek çözünürlüğü münasebetiyle yeni nesil bir GPU içermesine kesin gözüyle bakılıyor. Şuan için piyasadaki tek yeni nesil GPU, Qualcomm'un 28nm'lik dört Krait işlemcisi ve Adreno 320 ile donatılan Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipsetinde mevcut.
Yüksek çözünürlüğü ve yeni nesil çipsetiyle HTC'nin yeni amiral gemi modeli, Galaxy Note'un hakimiyetindeki 5 inç ve üstü segmentte kendine yer edinebilecek potansiyele sahip. HTC, eğer iddia edildiği gibi Full HD çözünürlüklü bir panel kullanılırsa 5.5 inç büyüklüğündeki yeni Galaxy Note II'nin HD Super AMOLED ekran ve Exynos 4 Quad ile performans hususunda rekabet edemeyeceğini söyleyebiliriz. 
Eylül - Ekim aylarında satışa çıkacağı bildirilen amiral gemi, bu ayın sonunda başlayacak olan IFA 2012'de ya da HTC'nin birkaç yıldır Eylül'de düzenlediği Londra etkinliğinde resmiyet kazanabilir.  

http://www.digitimes.com/news/a20120806PD210.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memoseler 6 yıl en beğenilen
Apple 3.5'a devam etsin
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 6 yıl
Boyutlar için bir şey söyleyemem ama tasarım on numara...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redoano 6 yıl
MASTERMIND
Biraz geç gördüm haberi ama neden 1920*1080 yapmak yerine küsüratlı sayı kullanıyorlar anlamadım.

Ekran üzerindeki dokunmatik tuşlar yüzünden olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MASTERMIND 6 yıl
Biraz geç gördüm haberi ama neden 1920*1080 yapmak yerine küsüratlı sayı kullanıyorlar anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paristi 6 yıl
bu resmi galaxy s 3 için de kullanmışlardı sanki! (kasa tasarımı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
livenrare 6 yıl
Harika ama Bknz : Resimde bile bataryası bitmek üzere :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
daha tanıtılmayan note2 ile karşılaştırma yapılmış şimdiden HTC kazandı denilmiş.
bu kadar tarafsız olduğunuz için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balomer 6 yıl
telefonun tasarımını sadece önden çekilmiş resimle nasıl anlıyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trexin 6 yıl
htc son zamanlarda biraz kan kaybetti ama htc gibi kalite üreten bir firmaya her zaman ihtiyaç var. android cihazlarda kalitesiz malzemeye ve sert plastiğe mahkum kalmak istemiyorum. htc'nin bu yüzden yeri ayrı. umarım one x'te yapılan hata bu cihazda yapılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
tasarımı iphone un büyük hali değil de nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl
samsung adav açar melez tablet fikrini benden çaldıalr diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Htc bence surekli telefon cikarma huyundan biran once vazgecsin. Guzelim markanin blackberry gibi olmasini istemeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Free WiLL 6 yıl
one x deki gibi pil performansı olacaksa hiç girişmesin o işe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheTurkAdam07 6 yıl
O tasarımda o özellikle gelsin almazsam neyim...!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5696 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, jelly bean ve
2 etiket daha qualcomm htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 16. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim