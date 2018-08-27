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Dikkat: Google Drive'da depolanan WhatsApp yedekleri şifrelenmiyor!

12 Kasım'den itibaren WhatsApp yedekleri artık Google Drive hesabında yer kaplamayacak şekilde depolanabilecek. Ancak bu yedeklerin uçtan uca şifreleme ile korunmaması büyük bir handikap.
8 ay
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12
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google arasında bir iş birliği yapıldığı açıklanmıştı. Buna göre 12 Kasım 2018'den itibaren, WhatsApp yedekleri artık Google Drive hesabında yer kaplamayacak şekilde depolama kotasına dahil edilmeyecek.
Ayrıca Bkz. "Vivo X23'ün ne zaman tanıtılacağı resmen açıklandı"
WhatsApp bu konuda kendi web sitesi aracılığı ile bir duyuru yaparak bir yıldan uzun bir süredir güncellenmeyen WhatsApp yedeklerinin otomatik olarak Google Drive depolama alanından kaldırılacağını da açıkladı. Yani kullanıcıların herhangi bir kayıp yaşamaması için 12 Kasım 2018'den önce WhatsApp verilerini manuel olarak yedeklemesi gerekiyor.

Uçtan uca şifreleme yok

WhatsApp aynı bilgilendirme yazısında Google Drive'da yedeklenen medya dosyaları ve mesajların uçtan uca şifreleme ile korunmadığını da vurguladı. Yani 12 Kasım'da ücretsiz depolama özelliği kullanıma sunulduğunda Google Drive'daki sohbet yedekleri şifrelenmeden saklanacak.
Bu da Google Drive'da depolanan verilerinizin ihlal edilebileceği veya saldırıya uğrayabileceği anlamına geliyor. Dolayısı ile yedekleme yaparken iki kere düşünmeniz gerekecek.

https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/whatsapp-says-messages-on-google-drive-not-encrypted/articleshow/65556350.cms?from=mdr Yorum Yaz
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tugares 8 ay en beğenilen
Strese gerek yok, uçtan uca şifreli falan olduğuna inanmıyorum, hepsi hikaye...
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yashiii 8 ay
ben zaten yıllardır drive a yedek alıyordum bu habaeri anlayamadım gerçekten
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DH Misafiri 8 ay
Bedava peynir sadece fare kapanında olur!
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AqRaMa 8 ay
istihbarat birimleri istese en gizli olanları bile satın alırlar. bu kadar basit.
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EddyCue 8 ay
abi su yaptiginiz haberlere bir kaynak verin allah askina ya. sen mi buldun bu sifrelenmedigi bilgisini. turkiyenin en buyuk teknoloji sitesi devamli plagiarism yapiyor. inanilmaz bir sey bu.
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Akbell 8 ay
Kaynak verilmiş zaten
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tugares 8 ay en beğenilen
Strese gerek yok, uçtan uca şifreli falan olduğuna inanmıyorum, hepsi hikaye...
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intel7mix 8 ay
O kadar önemli konuşması olan WP bile kullanmaz.
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edirneli86 8 ay
Drive bunu yıllardır söylüyor yeni mi fark edildi.
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aragor33 8 ay
Bip kullanalim o zaman
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