Dikkat: Google Drive'da depolanan WhatsApp yedekleri şifrelenmiyor!

Geçtiğimiz günlerde popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google arasında bir iş birliği yapıldığı açıklanmıştı. Buna göre 12 Kasım 2018'den itibaren, WhatsApp yedekleri artık Google Drive hesabında yer kaplamayacak şekilde depolama kotasına dahil edilmeyecek.

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WhatsApp bu konuda kendi web sitesi aracılığı ile bir duyuru yaparak bir yıldan uzun bir süredir güncellenmeyen WhatsApp yedeklerinin otomatik olarak Google Drive depolama alanından kaldırılacağını da açıkladı. Yani kullanıcıların herhangi bir kayıp yaşamaması için 12 Kasım 2018'den önce WhatsApp verilerini manuel olarak yedeklemesi gerekiyor.

Uçtan uca şifreleme yok

WhatsApp aynı bilgilendirme yazısında Google Drive'da yedeklenen medya dosyaları ve mesajların uçtan uca şifreleme ile korunmadığını da vurguladı. Yani 12 Kasım'da ücretsiz depolama özelliği kullanıma sunulduğunda Google Drive'daki sohbet yedekleri şifrelenmeden saklanacak.

Bu da Google Drive'da depolanan verilerinizin ihlal edilebileceği veya saldırıya uğrayabileceği anlamına geliyor. Dolayısı ile yedekleme yaparken iki kere düşünmeniz gerekecek.

https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/whatsapp-says-messages-on-google-drive-not-encrypted/articleshow/65556350.cms?from=mdr