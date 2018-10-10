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Dikkat çekici özellikleriyle Oppo K1 duyuruldu

Yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı sunan Oppo K1 sınıfında oldukça iddialı. Snapdragon 660, ekrana entegre parmak izi tarayıcı, AMOLED ekran ve yapay zekâ teknolojileri öne çıkan özellikleri arasında
7 ay
4,7b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında farklı modellerle payını arttırmaya çalışan Çinli Oppo’nun son duyurusu K1 oldu. Büyük ekranı ve agresif ekran-kasa oranıyla Oppo K1 uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Oppo K1 özellikleri ve fiyatı

6.4 inçlik AMOLED ekrana sahip olan telefon 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Su damlası tasarımındaki çentik sayesinde yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı elde edilmiş. Bu da onu daha kompakt yapıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama ile hoş bir görünüm kazanan telefonun ekranı da Gorilla Glass ile korunuyor. Ekrana entegre edilen parmak izi okuyucu ile önemli bir yer kazanımı olmuş.

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Snapdragon 660 yonga seti sayesinde sınıfında iddialı bir performans sunacak olan Oppo K1, tüketiciye 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleriyle sunuluyor. Depolama kapasitesi ise 64GB. 3500 mAh kapasiteli batarya VOOC hızlı şarj destekli.

Telefonun arka kısmında 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 25MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. Yapay zekâ teknolojileri ile fotoğraf çekim yetenekleri arttırılmış.

Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkan telefonun 4GB RAM versiyonu için 230$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. 6GB RAM seçeneği ise 260$ dolayında alıcı bulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/10/oppo-k1-pre-sale-china-specs-price/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkhair 7 ay
Cihaz gayet güzel fakat kuru 10tl den hesaplayan "dürüst(!)" satıcılar sağolsun, bu cihaz 3000 civarına gelecektir ve bir albenisi kalmayacaktır...
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mladenbmv 7 ay
cihaz güzel ama bize geliş fiyatı 2500 den yukarı olur.pocophoneler bile 280+320 dolar ama garantisiz 2800 tl ye satılıyor.
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interwap 7 ay
Hadi canım. Fiyata bak.
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profecco 7 ay
230 dolar yani 2700-3000 civarı çok pahalı.
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Snmzalp 7 ay
Şu anda çoğu cihaz malesef fazlasıyla pahalı orta segment cihazların hepsi hemen hemen bu fiyat aralığında 660'li olanlar
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TearsForFears 7 ay profecco
230 doları nasıl 3000 lira buldunuz?
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Kefelon 7 ay
Mükemmel cihaz olmuş. Bildiğim kadarıyla Oppo Türkiye'de etkin. Cihazı getirme şansı var ve bu kura rağmen 2000 TL altı hayal değil sanırsam.
Snapdragon 660, Amoled ekran, güzel tasarım, ekrandan parmak izi vs. gayet güzel cihaz olmuş.
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fuckulteli 7 ay
Biri valizde getirse de alsak..
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tugares 7 ay
Çok satar ;)
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Kayrabey 7 ay
Cihaz gayet güzel.
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