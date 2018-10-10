Dikkat çekici özellikleriyle Oppo K1 duyuruldu

Akıllı telefon pazarında farklı modellerle payını arttırmaya çalışan Çinli Oppo’nun son duyurusu K1 oldu. Büyük ekranı ve agresif ekran-kasa oranıyla Oppo K1 uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Oppo K1 özellikleri ve fiyatı

6.4 inçlik AMOLED ekrana sahip olan telefon 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Su damlası tasarımındaki çentik sayesinde yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı elde edilmiş. Bu da onu daha kompakt yapıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama ile hoş bir görünüm kazanan telefonun ekranı da Gorilla Glass ile korunuyor. Ekrana entegre edilen parmak izi okuyucu ile önemli bir yer kazanımı olmuş.

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Snapdragon 660 yonga seti sayesinde sınıfında iddialı bir performans sunacak olan Oppo K1, tüketiciye 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleriyle sunuluyor. Depolama kapasitesi ise 64GB. 3500 mAh kapasiteli batarya VOOC hızlı şarj destekli.

Telefonun arka kısmında 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 25MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. Yapay zekâ teknolojileri ile fotoğraf çekim yetenekleri arttırılmış.

Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkan telefonun 4GB RAM versiyonu için 230$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. 6GB RAM seçeneği ise 260$ dolayında alıcı bulacak.