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Discovery 2 Mini satışa çıkıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,2b
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115
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Discovery 2 Mini satışa çıkıyor

General Mobile'nin ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaştığı Discovery akıllı telefon serisi orta ve üst seviyede devam ettiği yolculuğuna bu kez mini bir versiyon dahil ediyor. Firmanın yeni modeli Discovery 2 Mini oldu.

Daha çok giriş seviyesine yönelik bir model izlenimi veren Discovery 2 Mini, 4.5 inçlik IPS ekranında 854x480 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran Dragon Trail kaplama ile sağlamlaştırılmış. 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 1GB RAM ve artırılabilir 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. 

WiFi ve Bluetooth 4.0 bağlantı seçeneklerine yer veren Discovery 2 Mini, 7.8mm kalınlığa ve 124gr ağırlığa sahip. Model 1800mAh gücündeki bataryasından gerekli enerjiyi karşılıyor ve Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 

Fiyat performans dengesi açısından tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak olan Discovery 2 Mini, 600TL perakende satış fiyatı seviyesinden önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.  

http://tr.generalmobile.com/Discovery2mini.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
ben dıcovery 2 mini aldım şimdi kullanıyorum aldığım günden beri arızalı hiç hoşuma gitmedi hiç tavsiye etmem almanızı sürekli şebeke sorunu var şebeke full gösteriyor ama şebeke çekmiypr teli kapatıp açtığım zaman düzeliyor bunu gün içinde 4 veya 5 kere yapıyorum zaten telin sağında olan ses açma kapama olan tuşunu hiç demiyorum zaten onlar da aldığım günden beri bozuk ( telde zaten iki tuş var onlar da çalmıyor :) )
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DH Misafiri 4 yıl
yorumları okurken ne kadar saçmaladığınızı gördüm örnek olarak moto g alın diyo 850 tl lik bi telefon unutmayın bunu aralarında 250 lira oynuyo bi örnek daha veriyim asus zenfone 5 diyo bi arkadaş ama arkadaş o telefon ne kadar ısındığını bilmeden diyo bunu , ben bi şey biliyorumki discovery 2 miniye lolipop sürümü gelicek adamlar daha doğrusu mühendisler bu telefona bunu getiricekler şayet eğer ben 1 hafta daha bekleyip ne alsam diyenlere turkcell t50 yi öneririm
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DH Misafiri 4 yıl
eliti yuksek paraya verdiler.max 1000 lira olacakti.kalitesine deger ama millet lg g2 ye 1100 niye vermeyeyim diyor.s3 fiyatlari bile dustu.lg g2 den elit daha iyi telefon ama benim gibi dusunmeyenlerin aklini celmek icin fiyati dusurmeliydiler bence
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DH Misafiri 4 yıl
Bunu alacağıma 100 TL fazla verir Zenfone 5 alırım Android Lollipop alacağı da kesinleşti.
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DH Misafiri 4 yıl
ArkadaşLar 15 gündür gm 2 mini kullanıyorum telefon parasına göre çok güzel internet kullanımı olduğunda net 1 gün gidiyor internet kullanmadan en az 3 gün şarj gidiyor wifi ile kullanımda samsung s3 ten hızlı diger telefonum samsung s3 gm 2 mini eksikleri ise dukunmatiği çok hassas değil ama kötü de değil tavsiye ederim
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Cihan 4 yıl
Discovery versek
Mini2 alamazmıyız kampanya yokmu
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Chris Murphy 4 yıl
Güzel telefon
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hayat.hayat43 5 yıl
evet kardeşim uygulamaları ister direk hafıza kartına ister kendi hafızasına kurup yükleme var ben memnunum. samsung baş belasından kurtuldum şükür.s5 bile takılma donma yapıyor bir general mobile olamıyor.tek kelime ile pişmanlık samsung.ama bizim millet türk insanı bellemiş hiçbir özellik olmayan saman gibi samsıng telefonlara marka diye dünyanın parasını vermeyi.git onun yerine replika telefon al yine iyidir samsungtan
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DH Misafiri 5 yıl
slm arkadaşlar telefonu 4 gündür kullanıyorum kısaca bahsedeyim.kamerası 8 yazıyor ama bence değil 5 ancak. ekran geçişleri dokunmatik süper.kaymak gibi bir kaç oyun yükledim hi. kasma yok teşefonda yirminin üzerinde program var banamısın demiyor ayrıca telefonun şarjıda süper günlük 4 beş saat internnen çıkmadığım halde %40 şarj kalıyor normal kullanıcı için iki üç gün raaht gider ramde hala 400 mb boşluk gözükoy s3 kullanan biri olarak tek kelime ile samsungdan sonra süper bir telefon.antutuda 17.500 skor alıyor s3 le aynı.ama ondan çok üstün burası kesin.samsung tam bir pişömanlık telefonda hiç yüklü program olmadan bile donup kasıyordu bunda o yok alacaklara tavsiye ederim sorusu olanlara cevaplarım
2 Yanıt Yanıtla
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KoşanBalık 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
slm arkadaşlar telefonu 4 gündür kullanıyorum kısaca bahsedeyim.kamerası 8 yazıyor ama bence değil 5 ancak. ekran geçişleri dokunmatik süper.kaymak gibi bir kaç oyun yükledim hi. kasma yok teşefonda yirminin üzerinde program var banamısın demiyor ayrıca telefonun şarjıda süper günlük 4 beş saat internnen çıkmadığım halde %40 şarj kalıyor normal kullanıcı için iki üç gün raaht gider ramde hala 400 mb boşluk gözükoy s3 kullanan biri olarak tek kelime ile samsungdan sonra süper bir telefon.antutuda 17.500 skor alıyor s3 le aynı.ama ondan çok üstün burası kesin.samsung tam bir pişömanlık telefonda hiç yüklü program olmadan bile donup kasıyordu bunda o yok alacaklara tavsiye ederim sorusu olanlara cevaplarım

Hocam uygulama hafizasi ne kadar ? Sd karta tasiniyormu uygulamalar
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KaraAy_ 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
slm arkadaşlar telefonu 4 gündür kullanıyorum kısaca bahsedeyim.kamerası 8 yazıyor ama bence değil 5 ancak. ekran geçişleri dokunmatik süper.kaymak gibi bir kaç oyun yükledim hi. kasma yok teşefonda yirminin üzerinde program var banamısın demiyor ayrıca telefonun şarjıda süper günlük 4 beş saat internnen çıkmadığım halde %40 şarj kalıyor normal kullanıcı için iki üç gün raaht gider ramde hala 400 mb boşluk gözükoy s3 kullanan biri olarak tek kelime ile samsungdan sonra süper bir telefon.antutuda 17.500 skor alıyor s3 le aynı.ama ondan çok üstün burası kesin.samsung tam bir pişömanlık telefonda hiç yüklü program olmadan bile donup kasıyordu bunda o yok alacaklara tavsiye ederim sorusu olanlara cevaplarım

Ulan kahkaha attım. Allah ta seni guldursun
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N0YAN 5 yıl
telefon ölümüne çirkin olmuş ama
çok uğraşmışlar mı ki
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