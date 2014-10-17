Discovery 2 Mini satışa çıkıyor

Haber Editörü
General Mobile'nin ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaştığı Discovery akıllı telefon serisi orta ve üst seviyede devam ettiği yolculuğuna bu kez mini bir versiyon dahil ediyor. Firmanın yeni modeli Discovery 2 Mini oldu.
Daha çok giriş seviyesine yönelik bir model izlenimi veren Discovery 2 Mini, 4.5 inçlik IPS ekranında 854x480 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran Dragon Trail kaplama ile sağlamlaştırılmış. 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 1GB RAM ve artırılabilir 8GB depolama kapasitesi bulunuyor.
WiFi ve Bluetooth 4.0 bağlantı seçeneklerine yer veren Discovery 2 Mini, 7.8mm kalınlığa ve 124gr ağırlığa sahip. Model 1800mAh gücündeki bataryasından gerekli enerjiyi karşılıyor ve Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
Fiyat performans dengesi açısından tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak olan Discovery 2 Mini, 600TL perakende satış fiyatı seviyesinden önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.
http://tr.generalmobile.com/Discovery2mini.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mini2 alamazmıyız kampanya yokmu
Hocam uygulama hafizasi ne kadar ? Sd karta tasiniyormu uygulamalar
Ulan kahkaha attım. Allah ta seni guldursun