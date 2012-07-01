Disney, Where's My Perry? oyununu Android ve iOS için yayınladı





Disney'in fizik tabanlı yeni bulmaca oyunu Where's My Perry?, Android ve iOS platformları için yayınlandı. Sıradışı bir ornitorenk olan Perry'yi kontrol edeceğimiz oyunda, katı, sıvı veya gaz halindeki suyu yönlendirerek bulmacaları çözmeye çalışacağız.

Dört bölümde toplam 80'den fazla bulmacadan oluşan Where's My Perry, ilerleyen haftalarda yayınlanacak ücretsiz güncellemelerle daha uzun bir oynanış süresi sunabilecek. Ayrıca bulmacaları daha yüksek sonuçlarla tamamlayabilirseniz ek bölümleri oynama hakkı kazanabilirsiiz.

Büyük ilgi gören 'Where's My Water?' ile oldukça benzer bir oynanış vaat eden Disney'in yeni mobil yapımında, farklı amaçlar için kullanacağınız Heat-inator, Cool-inator ve Celebrate-inator lazerlerini uygun hale getirerek suyun ya da buharın Agent P'nin bulunduğu taşıma tüpüne ulaştırılması gerekiyor.

Gerek Android gerekse iOS versiyonu kullanıcılardan olumlu geri bildirimler alıyor. Oyun, iOS için birkaç gün önce yayınlanmıştı. 47.7MB büyüklüğündeki oyunu iOS 4.0 ve üstü versiyonlara sahip iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarına App Store aracılığıyla yükleyebilirsiniz.

Bugün çıkış yapan Android için Where's My Perry'nin boyutu ise; 34MB. Android 2.1 Eclair veya daha güncel yazılımlarla çalışan cihazlara kurmanız mümkün. 0.99$ fiyat etiketine sahip oyuna Google Play Store 'dan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu aşağıdadır.







http://www.androidpolice.com/2012/07/01/disney-releases-wheres-my-perry-a-puzzle-game-based-on-the-worlds-most-popular-platypus-detective/