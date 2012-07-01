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Disney, Where's My Perry? oyununu Android ve iOS için yayınladı

6 yıl
4,1b
1
12
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Disney'in fizik tabanlı yeni bulmaca oyunu Where's My Perry?, Android ve iOS platformları için yayınlandı. Sıradışı bir ornitorenk olan Perry'yi kontrol edeceğimiz oyunda, katı, sıvı veya gaz halindeki suyu yönlendirerek bulmacaları çözmeye çalışacağız.
Dört bölümde toplam 80'den fazla bulmacadan oluşan Where's My Perry, ilerleyen haftalarda yayınlanacak ücretsiz güncellemelerle daha uzun bir oynanış süresi sunabilecek. Ayrıca bulmacaları daha yüksek sonuçlarla tamamlayabilirseniz ek bölümleri oynama hakkı kazanabilirsiiz.
Büyük ilgi gören 'Where's My Water?' ile oldukça benzer bir oynanış vaat eden Disney'in yeni mobil yapımında, farklı amaçlar için kullanacağınız Heat-inator, Cool-inator ve Celebrate-inator lazerlerini uygun hale getirerek suyun ya da buharın Agent P'nin bulunduğu taşıma tüpüne ulaştırılması gerekiyor. 
Gerek Android gerekse iOS versiyonu kullanıcılardan olumlu geri bildirimler alıyor. Oyun, iOS için birkaç gün önce yayınlanmıştı. 47.7MB büyüklüğündeki oyunu iOS 4.0 ve üstü versiyonlara sahip iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarına App Store aracılığıyla yükleyebilirsiniz.
Bugün çıkış yapan Android için Where's My Perry'nin boyutu ise; 34MB. Android 2.1 Eclair veya daha güncel yazılımlarla çalışan cihazlara kurmanız mümkün. 0.99$ fiyat etiketine sahip oyuna Google Play Store'dan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu aşağıdadır.



http://www.androidpolice.com/2012/07/01/disney-releases-wheres-my-perry-a-puzzle-game-based-on-the-worlds-most-popular-platypus-detective/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Ben oldukça beğendim ama where is my water'den güzel değil.
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Oziko 6 yıl
RAN7843
AHHH be birde telefonum olsa anasını satayım bi alayımmmm 100 tane bulmacalı oyun yükleyecem 10 tane aksıyon oyunu yüklüyecemmmm

Sakin, uzaktan baktığın şeyler elinde olduğunda değerlerini %80 kaybederler.
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XanthiN 6 yıl
O değilde Şapka olmamış !

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bigelowlqebc 6 yıl
hatta videonun sonunda karakter aynı timsahla karşılaşıyor farkettiyseniz. muadil değil devam niteliğinde bir oyun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Pardus Linux 6 yıl
İlk oyun güzeldi ama dinamikler değişmediyse ek paket olmaktan öteye gidemez.
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RAN7843 6 yıl
AHHH be birde telefonum olsa anasını satayım bi alayımmmm 100 tane bulmacalı oyun yükleyecem 10 tane aksıyon oyunu yüklüyecemmmm
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tolgabjk 6 yıl RAN7843
RAN7843
AHHH be birde telefonum olsa anasını satayım bi alayımmmm 100 tane bulmacalı oyun yükleyecem 10 tane aksıyon oyunu yüklüyecemmmm

bende oyle dedim dedim aldiktan sonra dolu oyun yukledim ama oynanmiyo bi sure sonra cani istemiyo insanin :)
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engin9103 6 yıl
where is my water'ın muadilini yapmışlar, tam anlamıyla iğrenç olmuş diyebilirim. angry birds space ne kadar berbatsa bu da o kadar berbat.
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cholonya 6 yıl engin9103
engin9103

where is my water'ın muadilini yapmışlar, tam anlamıyla iğrenç olmuş diyebilirim. angry birds space ne kadar berbatsa bu da o kadar berbat.

video'yu izlemediniz anlaşılan, where's my water'ın yaratıcılarının bir oyunu zaten bu da, yani aynı firmaya ait. hatta videonun sonunda karakter aynı timsahla karşılaşıyor farkettiyseniz. muadil değil devam niteliğinde bir oyun.
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