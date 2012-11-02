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Disney, konsollar yerine Star Wars mobil ve sosyal oyunlarına ağırlık verecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftanın son iş gününe girerken, Disney'in Lucasfilm şirketini 4 milyar dolar yaklaşık değer ile satın alması, haftanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Lucasfilm'in Star Wars efsanesine sahip olması ve 2015 yılında Disney'in seriyi yeniden canlandırmayı istemesi satın almanın önemini artırıyor. Bunun yanında şirketin elindeki Star Wars video oyun dağıtımları da önemli bir yer tutuyor. 

Disney, satış sonrası yaptığı açıklamada yakın gelecekte konsollar için bir Star Wars oyunu planlamadığını açıkladı. Bunun yerine firma sosyal ve mobil oyunlara odaklanacak.

Sosyal ve mobil oyunların son dönemde yükselen trend haline gelmesi, Disney'in de bu alana yatırım yapmasını sağlamış görünüyor. Zynga ve Rovio gibi firmalar bu sayede dev birer şirket haline dönüştü. Star Wars oyunlarının ceplerimize kadar girecek olması serinin hayranlarını da heyecanlandıracaktır.

http://www.androidauthority.com/disney-not-doing-console-games-127765/ Yorum Yaz
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mehmetfahriguven 7 yıl
Satın alma olayına ILM ve Skywalker Sound dahil mi. Tam çözemedim.
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Tristan Tzara 7 yıl
Android ve IOS'ta Star Wars oyunu olmaması berbat birşey. Umarım yakında çıkar
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pastadanadam 7 yıl
Star Wars'u zaten sevmezdim.Artık ihtimal bile yok :D
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Lord of the Shadows 7 yıl
Umarım Disney kendi pazarlama politikaları ve kendi şirket geleneklerini Star Wars'a aşırı yansıtıp efsaneyi mahvetmez.
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ceo-tr 7 yıl
hollowman_
yeni üçlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Konu kaldığı yerden devam edecek.

yeni üçleme mi? 1.2.3. serinin sonradan yeni çekilen bölümleri. 4.5.6 ilk star wars filmleri. yeni üçleme dediğiniz 7.8.9. mu acaba?
ben haberden tek film olarak algıladım. oda sanırım 4.5.6 nın arasında olur.
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Zuko 7 yıl ceo-tr
ceo-tr
hollowman_
yeni üçlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Konu kaldığı yerden devam edecek.

yeni üçleme mi? 1.2.3. serinin sonradan yeni çekilen bölümleri. 4.5.6 ilk star wars filmleri. yeni üçleme dediğiniz 7.8.9. mu acaba?
ben haberden tek film olarak algıladım. oda sanırım 4.5.6 nın arasında olur.

Haberleri tek film yeni üçlemenin ilki.
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hollowman_ 7 yıl
yeni üçlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Konu kaldığı yerden devam edecek.
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Kirk Lee 7 yıl
CNBC-E veya E2'de gösterime girdiğinde seriyi izlemeye başlayacaktım ama 1. filmin görüntüleri çok korkunç! geldiği için vazgeçmiştim... işin içine mickey mouse ve donald duck girdikten sonra iyice korkunçlaşacak :D
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St Batuhan 7 yıl
Hem heyecanlandıran hem de üzen haberler bunlar şahsen. Çünkü Disney'e para için satılmış gibi bir hisseriyat veriyor ve animasyon serisi malum düşük kalıyor. Efsaneye TFU ile leke sürdüler ya orası da ayrı. TOR EA games'in yüksek beklentilerle Bioware'e yaptırdığı bir oyundu ve isim kurtarmadı o kadar yüksek reklamlara rağmen. 3D re-releaseler bakalım ne olacak...
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DH Misafiri 7 yıl
animasyon tekeli oldular daha ne yapsınlar ?
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teajn33 7 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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