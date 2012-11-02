Disney, konsollar yerine Star Wars mobil ve sosyal oyunlarına ağırlık verecek





Haftanın son iş gününe girerken, Disney'in Lucasfilm şirketini 4 milyar dolar yaklaşık değer ile satın alması, haftanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.





Lucasfilm'in Star Wars efsanesine sahip olması ve 2015 yılında Disney'in seriyi yeniden canlandırmayı istemesi satın almanın önemini artırıyor. Bunun yanında şirketin elindeki Star Wars video oyun dağıtımları da önemli bir yer tutuyor.





Disney, satış sonrası yaptığı açıklamada yakın gelecekte konsollar için bir Star Wars oyunu planlamadığını açıkladı. Bunun yerine firma sosyal ve mobil oyunlara odaklanacak.





Sosyal ve mobil oyunların son dönemde yükselen trend haline gelmesi, Disney'in de bu alana yatırım yapmasını sağlamış görünüyor. Zynga ve Rovio gibi firmalar bu sayede dev birer şirket haline dönüştü. Star Wars oyunlarının ceplerimize kadar girecek olması serinin hayranlarını da heyecanlandıracaktır.

http://www.androidauthority.com/disney-not-doing-console-games-127765/