Distopik İstanbul’u ele alan ManMade oyunu Kickstarter yolunda

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*Yapay zekaya rağmen kokoreç ölmemiş!

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te bulunan Cbilab Studios tarafından geliştirilen distopik dünya oyunu ManMade, Kickstarter’dan fon toplayacak.

Çok sayıda platform için geliştirilen ve sanal gerçeklik platformlarına da çıkışını gerçekleştirecek olan ManMade’in senaryosu 2050 yılının İstanbul sokaklarında geçiyor. Yapay zekâ tarafından yönetilen ve robot, drone gibi yüksek teknolojilerin hâkim olduğu evrende iki adet oynanabilir karakterimiz olacak.

Sinematik fragmanda ana karakter olarak gördüğümüz William Kaan Roberts, 2017 yılında New York'ta doğan ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (M.I.T.) yapay zeka üzerine çalışmalar yapan bir mühendis olarak oyunda bulunacak. Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Kaan, İstanbul’a taşınır ve siber güvenlik firmasında işe başlar.

Bir diğer karakterimiz olan Anika ise 2012 doğumludur. Hindistan'lı olan Anika ise Stanford Üniversitesi'nde yapay zekâ üzerine öğrenim görmüştür. Hikaye'de birbirlerine âşık olan Kaan ve Anika'yı öne süren yapımcılar, muhtemelen bu ikilinin üzerinden senaryoyu yürütecekler.





Oyun hakkındaki daha fazla detaya buradan ulaşabilir ve ücretsiz beta programına kaydolabilirsiniz. Oyun PC, PS4, Oculus, HTC Vive ve PS VR platformlarına geliştiriliyor.