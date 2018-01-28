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Distopik İstanbul’u ele alan ManMade oyunu Kickstarter yolunda

Yapay zekanın egemen olduğu 2050 yılının İstanbul sokaklarını ele alan ManMade oyunu önümüzdeki ay Kickstarter üzerinden fon toplayacak. ManMade hakkında detaylar ve sinematik fragman:
1 yıl
3,7b
1
31
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Distopik İstanbul’u ele alan ManMade oyunu Kickstarter yolunda
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*Yapay zekaya rağmen kokoreç ölmemiş!
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te bulunan Cbilab Studios tarafından geliştirilen distopik dünya oyunu ManMade, Kickstarter’dan fon toplayacak.

Çok sayıda platform için geliştirilen ve sanal gerçeklik platformlarına da çıkışını gerçekleştirecek olan ManMade’in senaryosu 2050 yılının İstanbul sokaklarında geçiyor. Yapay zekâ tarafından yönetilen ve robot, drone gibi yüksek teknolojilerin hâkim olduğu evrende iki adet oynanabilir karakterimiz olacak.

Sinematik fragmanda ana karakter olarak gördüğümüz William Kaan Roberts, 2017 yılında New York'ta doğan ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (M.I.T.) yapay zeka üzerine çalışmalar yapan bir mühendis olarak oyunda bulunacak. Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Kaan, İstanbul’a taşınır ve siber güvenlik firmasında işe başlar.


Bir diğer karakterimiz olan Anika ise 2012 doğumludur. Hindistan'lı olan Anika ise Stanford Üniversitesi'nde yapay zekâ üzerine öğrenim görmüştür. Hikaye'de birbirlerine âşık olan Kaan ve Anika'yı öne süren yapımcılar, muhtemelen bu ikilinin üzerinden senaryoyu yürütecekler.


Oyun hakkındaki daha fazla detaya buradan ulaşabilir ve ücretsiz beta programına kaydolabilirsiniz. Oyun PC, PS4, Oculus, HTC Vive ve PS VR platformlarına geliştiriliyor.


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The Balance 1 yıl en beğenilen
İstanbul yeterince distopik bir yer değil mi zaten daha ne kötü yapmış olabilirler ki?
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Nevfel 1 yıl
Grafikler atmosfer iyi duruyor ama başrol bu elemansa olmamış bence. Tipsiz kalmış.
Hafiften detroit havası ve bladerunner atmosferi var.
Bakalım iyi birşey çıkacakmı.
Grafikler atmosfer iyi duruyor ama başrol bu elemansa olmamış bence. Tipsiz kalmış.Hafiften detroit havası ve bladerunner atmosferi var.Bakalım iyi bi...
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RichesMen 1 yıl
başrol buysa olmamış. çevre ve grafikler güzel. güzel İstanbul :)
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Ulfast 11 ay
Sonra Avrupalılar Türkleri Arap sanınca sinirleniriz :). Başka anakarakter yok muydu arkadaş?
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Rascoal 11 ay
Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız oyunumuz ManMade yayında ve desteklerinizi bekliyoruzz. Oyunumuzu aşağıdakilerden linklerden paylaşırsanız seviniriz oyunumuzun daha çok yere ulaşması bizim için oldukça önemli
2050'nin İstanbul'unda geçen Türkiye'nin ilk yerli sinematik VR oyunu yayında!!!
kickstarter.com/... Hızlı bağış yapmak için buradaki adımları takip edebilirsiniz:
youtu.be/...
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Rascoal 11 ay Rascoal
up desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar
Bildiğiniz üzere KickStarter'da trendde kalmak için günlük bağışçı sayısında ulaşmak gerekiyor. 5 € luk bağış bile bizim için çok önemli bu yüzden isterseniz desteği yaptıktan sonra şirket tarafından geri ödeme yapılacak. Geri ödeme istemeyenlere oyun verilecek. Zaten kişilerin kartlarından para yalnızca 43000 euro sınırını geçersek çekilecek.
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drejtc 1 yıl
Kickstarter dilenciliğin internetteki bir numaralı adresi
Paranızı kaptırnayın böyle şarlatanlara, bunların alayı fos çıkıyor
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Source 1 yıl drejtc
drejtc
Kickstarter dilenciliğin internetteki bir numaralı adresi
Paranızı kaptırnayın böyle şarlatanlara, bunların alayı fos çıkıyor

Ne Kickstarter nede web adreslerine erişilebiliyor iptal mi edildi?

Bu arada güzel projelerde çıkıyor hakkını yememek lazım en son örneği: Kingdom Come Deliverance.
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INumber1OneI 1 yıl
oyunu oynayan arkadaşlar var mı sizce vakit geçirmeye değer mi
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Source 1 yıl INumber1OneI
INumber1OneI
oyunu oynayan arkadaşlar var mı sizce vakit geçirmeye değer mi

Oyun daha çıkmadı ki oynayan olsun
web adreslerine erişilmiyor proje iptal mi edildi acaba?
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asdayanikli 1 yıl INumber1OneI
Merhaba,
Henüz oyunumuz çıkmadı. Kickstarter için gameplay'i geliştirmeye devam ediyoruz. manmadegame.com/manmade adresinden oyunla ilgili görsel ve bilgilere ulaşabilirsiniz :)
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sniper23 1 yıl
İstanbul'un var olan halini koysalar bile iyi bir distopya olurdu.

Ama gene emeğe sağlık. Potansiyeli olan bir oyun olacak gibi gözüküyor.
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Source 1 yıl
Yeni bir video yayınlanmış.

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evo_4 1 yıl
Türk yapımı ve İstanbul'da geçen bir oyunda Türk karakter olmaması ilginç olmuş.
William Kaan Roberts.
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F13 1 yıl
başrolün tipsiz olması iyi bence hep tipli olacak diye bir şey mi var?
ama textureler çöp gördüğüm kadarıyla
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simbolmina 1 yıl
Haha bu ne lan Alişan gibi tipi var adamın ahaha
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arel.gr 1 yıl
dys-topia, sentez (yunancadan δυς + τόπος) olumsuz, korkutucu topluluk veya toplum.
güzel, başarılı !
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