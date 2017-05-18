Dizel araçlar bir senede 38 bin kişinin ölümünden sorumlu

Dizel araçların en çok tercih edildiği ülkelerden bazılarını kapsayan (Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Kore) yeni bir araştırmanın ortaya çıkardığına göre dizel araçlar, tahmin edilen miktarlardan yüzde 50 daha fazla azot oksit salınımı yapıyorlar. Bilim insanları, dizel otomobillerden atmosfere yayılan azot oksit miktarının yaklaşık 9.4 milyon ton olduğunu hesaplamışlardı ancak yeni araştırmaya göre dizel otomobiller bu miktardan yaklaşık 5 milyon ton daha fazla azot oksit salınımı yaptılar. Araştırma, ölçümlerden daha fazla azot oksitin atmosfere yayılmış olmasından kaynaklı olarak 2015 senesinde 38.000 erken ölümün yaşanmış olabileceğini gösteriyor.

Dizel araçlar yasal sınırın üzerinde

Bu araştırmanın yanı sıra geçtiğimiz sene yapılan başka bir araştırma, şu an kullanımda olan tüm yeni dizel otomobillerin yüzde 97’sinin yasal emisyon sınırının üzerinde azot oksit salınımı yaptığını ortaya koydu. Üretilen dizel otomobillerin emisyon seviyesinin yasalar kapsamında doğru bir şekilde kontrol edilmemesi ve şirketlerin emisyon seviyelerinde değişiklikler yapmasından ötürü oluşan hava kirliliğinin binlerce kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Örneğin hava kirliğinin en çok can aldığı ülkelerden birisi olan İtalya’da, 2013 senesinde atmosferdeki azot oksit seviyesine bağlı olarak (yalnızca otomobillerden kaynaklı değil) 20.000 kişinin yaşama veda ettiği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/05/16/diesel-emissions-above-legal-limits-contribute-to-premature-deat/