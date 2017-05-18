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Dizel araçlar bir senede 38 bin kişinin ölümünden sorumlu

Yapılan bir araştırma, dizel araçlardan atmosfere yayılan azot oksitte bağlı olarak 2015 senesinde 38.000 erken ölümün yaşandığını ortaya koydu. Araçlar tahminlerden daha fazla gaz salınımı yapıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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25
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dizel araçların en çok tercih edildiği ülkelerden bazılarını kapsayan (Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Kore) yeni bir araştırmanın ortaya çıkardığına göre dizel araçlar, tahmin edilen miktarlardan yüzde 50 daha fazla azot oksit salınımı yapıyorlar. Bilim insanları, dizel otomobillerden atmosfere yayılan azot oksit miktarının yaklaşık 9.4 milyon ton olduğunu hesaplamışlardı ancak yeni araştırmaya göre dizel otomobiller bu miktardan yaklaşık 5 milyon ton daha fazla azot oksit salınımı yaptılar. Araştırma, ölçümlerden daha fazla azot oksitin atmosfere yayılmış olmasından kaynaklı olarak 2015 senesinde 38.000 erken ölümün yaşanmış olabileceğini gösteriyor.
Dizel araçlar bir senede 38 bin kişinin ölümünden sorumlu

Dizel araçlar yasal sınırın üzerinde

Bu araştırmanın yanı sıra geçtiğimiz sene yapılan başka bir araştırma, şu an kullanımda olan tüm yeni dizel otomobillerin yüzde 97’sinin yasal emisyon sınırının üzerinde azot oksit salınımı yaptığını ortaya koydu. Üretilen dizel otomobillerin emisyon seviyesinin yasalar kapsamında doğru bir şekilde kontrol edilmemesi ve şirketlerin emisyon seviyelerinde değişiklikler yapmasından ötürü oluşan hava kirliliğinin binlerce kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Örneğin hava kirliğinin en çok can aldığı ülkelerden birisi olan İtalya’da, 2013 senesinde atmosferdeki azot oksit seviyesine bağlı olarak (yalnızca otomobillerden kaynaklı değil) 20.000 kişinin yaşama veda ettiği düşünülüyor.


https://www.engadget.com/2017/05/16/diesel-emissions-above-legal-limits-contribute-to-premature-deat/ Yorum Yaz
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Front-Back 2 yıl en beğenilen
Boşuna demiyoruz, dizel araçların sonu yakında gelecek.Volvo gibi bütün markalar dizel motor üretmeyi bırakacaklar. Bir süre sonra dizel araç üreten firmalara katil gözü ile bakılacak.
Boşuna demiyoruz, dizel araçların sonu yakında gelecek.Volvogibi bütün markalar dizel motor üretmeyi bırakacaklar. Bir süre sonra dizel araç üreten fir...
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EloivSirhc 2 yıl
şu pil ömürleri artsada ; herkes kurtulsa.
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xweser 2 yıl
Afrika da binlerce insan açlıktan ölüyor, suriye de savaşta ölüyor, ab kapılarında rezil bir halde bekliyor, denizlerde boğuluyor bunlara ses yok, dizel araçlar ölüm saçıyormuş. Yok volvo durdurmuşmuş. Volvo mun durdurma nedeni emisyon azaltılımının çok maliyetli olmasından dolayı. Yani zorunluluklara uyamıyoruz diyorlar. Yoksa salınımı düşündükleri yok. Biraz ayrıntı okuyalım.
Afrika da binlerce insan açlıktan ölüyor, suriye de savaşta ölüyor, ab kapılarında rezil bir halde bekliyor, denizlerde boğuluyor bunlara ses yok, dizel araçla...
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DH Misafiri 2 yıl
benzinli satmayınca uydurulmuş haberler. yeni mazotlular benzinliden az kirletiyor.
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hanox 2 yıl
Şehirler de yasaklanmalı bence, yavaş yavaş kullanım oranı teknoloji ile paralel olarak azalacağını düşünüyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Dizel baş belasıdır.Traktör gibi çalışan dolu araba var.
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tokatli6061 2 yıl
adam gibi sorunsuz çalışacak turbo lpg li motor yapsınlar bizde alıp binelim. benzinli araçlar hem daha fazla yakıyo hem yakıt pahalı hemde turbolu seçenek B segmentte hemen hiç yok gibi C segmentte ise yüzbinlira altında alınmıyorken haliyle bizim gibiler için en iyisi multijete devam
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yolcum 2 yıl
38 bin kişi ne ki ? Sigaradan, alkolden milyonlarca insan ölüyor ama tınlayan var mı ?
Yok.
Sermayenin gücü böyle birşey... O koca kamyonlar, ağır iş makinaları, devasa gemiler dizelle çalışmaya devam edecek. Boşverin, daha ciddi şeyleri okuyun, paylaşın.
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TheNewAtilla 2 yıl
Zevkten biniyoz sanki dizel arabaya. El mahkum napalım
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__GeneraL__ 2 yıl
Kim ne derse desin.. Dizel kadar ekonomik yakit yok.. Lpg diceksiniz ama LPG ilede uğraşilmiyo be kardeşimm
Mutlaka bozuluyo biseyler
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xweser 2 yıl
Afrika da binlerce insan açlıktan ölüyor, suriye de savaşta ölüyor, ab kapılarında rezil bir halde bekliyor, denizlerde boğuluyor bunlara ses yok, dizel araçlar ölüm saçıyormuş. Yok volvo durdurmuşmuş. Volvo mun durdurma nedeni emisyon azaltılımının çok maliyetli olmasından dolayı. Yani zorunluluklara uyamıyoruz diyorlar. Yoksa salınımı düşündükleri yok. Biraz ayrıntı okuyalım.
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Kerim5100 2 yıl
Furya saçmalığından ibaret bir şey zaten dizel motor.
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mementopolis 2 yıl
"20.000 kişinin yaşama veda ettiği düşünülüyor."
Kesin değil yani düşünülüyor :D
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