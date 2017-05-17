Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek

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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol doğrultusunda otoyollardaki hız takibine ilişkin önemli bir düzenlemenin temelleri atıldı. Buna göre otoyollarda artık koridor hız takibi yapılmaya başlanacak. Yani sürücüler, belirlenen yolları katettikleri süreye göre cezai yaptırımla karşılaşabilecek. Kamera aralıklarını sınırların üzerinde bir sürede giden araçların plakalarına otomatik olarak ceza kesilecek.

Hangi Yollarda Uygulanacak?

Ankara – İstanbul, İstanbul – Edirne, İzmir – Aydın, Niğde – Şanlıurfa, Adana – Mersin, Adana – Şanlıurfa arasındaki otoyollarda 1 Temmuz 2017 itibariyle eş zamanlı olarak denetimler başlayacak. Ceza uygulaması, araçların gişelere giriş yapıp, çıkış yaptığı süre aralığına göre hesaplanacak.

İmzalanan bu protokol ile otoyollardaki aşırı hız kaynaklı kazaların önlenmesi, motora aşırı yüklenilmesinin yarattığı egzoz emisyonunun yükselmesi ve yine aynı duruma bağlı olarak artan yakıt tüketimine karşı caydırıcı etki yaratmak gibi amaçlar hedeflenmiş. Uygulama başladığında trafik işaret ve levhaları ile uygulamanın yürürlükte olduğu yollarda uyarılar yer alacak.