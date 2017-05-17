Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle otoyollarda hız limitlerine uyulmasıyla ilgili önemli bir teknolojik düzenlemeyi hayata geçireceğini duyurdu.
2 yıl
28,9b
1
207
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek
Tam Boyutta Gör

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol doğrultusunda otoyollardaki hız takibine ilişkin önemli bir düzenlemenin temelleri atıldı. Buna göre otoyollarda artık koridor hız takibi yapılmaya başlanacak. Yani sürücüler, belirlenen yolları katettikleri süreye göre cezai yaptırımla karşılaşabilecek. Kamera aralıklarını sınırların üzerinde bir sürede giden araçların plakalarına otomatik olarak ceza kesilecek.

Hangi Yollarda Uygulanacak?

Ankara – İstanbul, İstanbul – Edirne, İzmir – Aydın, Niğde – Şanlıurfa, Adana – Mersin, Adana – Şanlıurfa arasındaki otoyollarda 1 Temmuz 2017 itibariyle zamanlı olarak denetimler başlayacak. Ceza uygulaması, araçların gişelere giriş yapıp, çıkış yaptığı süre aralığına göre hesaplanacak.

İmzalanan bu protokol ile otoyollardaki aşırı hız kaynaklı kazaların önlenmesi, motora aşırı yüklenilmesinin yarattığı egzoz emisyonunun yükselmesi ve yine aynı duruma bağlı olarak artan yakıt tüketimine karşı caydırıcı etki yaratmak gibi amaçlar hedeflenmiş. Uygulama başladığında trafik işaret ve levhaları ile uygulamanın yürürlükte olduğu yollarda uyarılar yer alacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TITAN 2 yıl en beğenilen
işin ucunda para varsa dünya'da ki en üstün teknolojiler türkiye'de.
1 Yanıt Yanıtla +288
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax50 2 yıl
Bu ülkede otoyolda kaç kaza oluyor? Bazı bölgeler hariç otoyolda hız kaynaklı kazaların sayısı çok az. Her hafta sonu ankara istanbul arası gidip geliyorum. Otobüs ve kamyonlar hariç trafikte ciddi risk oluşturan yok.
Ülkedeki kazaların çoğu ağır vasıtalar yüzünden oluyor istanbulda her ay hafriyat kamyonu katliamı oluyor. Şirketler şoförlerini robot gibi kullanıyor. Dinlenme saatlerini kontrol eden yok. Bir şoför 15 16 saat günlük yolda. Akşam geliyor sabah tekrar yola gönderiliyor. Kamyon minibüs otobüs tüm ticariler otomobillerle yarışıyor.
Duble yollarda ciddi bir hız denetimi yok. Otoyollarla uğraşmayı bırakıp önemli sorunlarla ilgilensinler.
Bu ülkede otoyolda kaç kaza oluyor? Bazı bölgeler hariç otoyolda hız kaynaklı kazaların sayısı çok az. Her hafta sonu ankara istanbul arası gidip geliyorum. Ot...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +133
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marmaratic 2 yıl
Geçin bu savunma işlerini. Bizi çok düşünüyorlarsa 3 şeritli yolda orta şeritte sollama yapan tırı en sol şeride çıkıp aynı anda sollamaya çalışan tırlara ceza kessinler. Sağ şerit boşken orta şeridi mesken edinenlere kessinler. Ortalama hızmış, robotuz zaten biz.
Geçin bu savunma işlerini. Bizi çok düşünüyorlarsa 3 şeritli yolda orta şeritte sollama yapan tırı en sol şeride çıkıp aynı anda sollamaya çalışan tırlara ceza...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +86
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
turkeril 1 yıl
Hız limitinin 120 olduğu yerde 132'ye geçici olarak çıkmaya izin var. Dolayısıyla anlık radarda 132 sorun teşkil etmez.
Ama ortalama 132 ile gişeden geçmek demek herkes biliyor ki 150-160 ile gitmek demek. Dolayısıyla toleranslar anlıkta geçerli, ortalamada geçerli olmaz diye tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 1 yıl
Kameralar benim arabanın plakasını düzgün okuyamıyor. O yüzden bana çok sıkıntı yok. Otobanı genelde en uzun mesafeye yakın kullanıyorum. Girişte OGS okutmam. Çıkışta okutur en uzun mesafe öderim. 1-1.5 TL falan fark eder.
Aralardakiler zaten plakamı okuyamıyor. Mesele yok dolayısı ile.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acc04 1 yıl Huseyin-ZST
Huseyin-ZST
Kameralar benim arabanın plakasını düzgün okuyamıyor. O yüzden bana çok sıkıntı yok. Otobanı genelde en uzun mesafeye yakın kullanıyorum. Girişte OGS okutmam. Çıkışta okutur en uzun mesafe öderim. 1-1.5 TL falan fark eder.
Aralardakiler zaten plakamı okuyamıyor. Mesele yok dolayısı ile.


Girişte OGS yi 3M sticker cırtından sök sonra geri tak çıkarken okusun 👍
Umarım buna yönelik 'giriş gişesinde ogs'si okuyamayan araçları fotolayan sistem' takmazlar. Zira bu gidişle çoğu sürücü ogs sökmeye, hgs yi kapatmaya yönelir.
Sizin plakayı nasıl okuyamıyorlar ? Bunun formülü nedir üstad ? 🙄
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hbasaran82 1 yıl
birde memkelektte
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
böyle vakalar var..
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enizam 1 yıl hbasaran82
Adam iyi modifiye etmiş anlaşılan, nitro sistemi filan da takmıştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suicide 1 yıl hbasaran82
ne kadar zeki sistemleri var, tipki kendileri :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ridleyscott 1 yıl
Kanunda yasal hız sınırını %10 ile %30 arası diyor. Yani 132 km ortalama olsa dahi ceza kesemezler. Çünkü kanunda yeri Yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alks 1 yıl
Hızlar ile ilgili ortaya çıkan çelişkiler için, net bir cevap alamadık.

Söz konusu mesafeler ve hızlar, birbiri ile çelişiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahaman 1 yıl
120 mi yoksa 132 mi sınır? Radar hesabında %10 yanılma payı var bildiğim kadarıyla. Kadrandaki hızımız her zaman gerçeğin 10 altı değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesuthaksoy 1 yıl
Normalde İzmir aydın otoban kullanırdım bu sene kullanmayacağım
Duble yol hesaplanan saate göre daha hızlı oluyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suicide 1 yıl
olayın para tirtiklamak oldugu gun gibi acik. sen yol kapatip dugune gideceksin, vatandasi zorla dinlenme tesislerine HAPSEDECEKSIN, kafana gore uc tane kiytirik korumayi onune koyup allah be verdiyse basacaksin ondan sonra vatandasa her turlu gecirmek icin firsat kollayacaksin.
Delikanli adam once kurallara kendisi uyar, ornek olur.
Bunlara Yuz verenlere hayirli olsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Mersin Adana arası 83 km ölçülmüş ama 2 gişe arası 50 küsür km bu durumda 41 dk verilmiş 120 ortalama nerde ??? Yanlış uygulama yanlış hesap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetyilmaz77 1 yıl
emniyet şeridi işi noldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
28858 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, Türkiye Gündemi ve
8 etiket daha radar otoyol hız sınırı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi 2 yıl Google Assistant nihayet iOS platformunda 2 yıl Telefondan bağımsız Daydream gözlükler geliyor 2 yıl Giriş seviyesi cihazlara Android Go geliyor 2 yıl Havalimanlarında yüz tarama sistemi dönemi başlıyor 2 yıl HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık 2 yıl Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl Kadınların dijital asistanı Pepapp 500 bin kadın tarafından kullanılıyor 2 yıl SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi 2 yıl Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak 2 yıl Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 resmileşti 2 yıl Uber sürücüsüz otomobil projesinde Tesla'ya ortaklık teklif etmiş 2 yıl WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu 2 yıl Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı 2 yıl İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi 2 yıl 1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur? 2 yıl Intel işlemcilerinde AMD sürprizi 2 yıl En canavarı burada: AMD Radeon Vega Frontier ekran kartı 2 yıl Fırat Kalkanı tecrübesiyle yepyeni bir tank: Altay Asimetrik Harp Tankı ve seri üretime ilişkin açıklamalar 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek Sonraki Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor 2 yıl Dış iskeletler ağır yük kaldıran işçilerin yardımcısı olacak 2 yıl AMD vites yükseltiyor: Zen 2 işlemciler 2018'de, üstelik 7nm! 2 yıl HP’den daha gelişmiş yeni nesil A3 baskı portföyü 2 yıl AMD doğruladı: 16 çekirdekli Ryzen işlemciler geliyor 2 yıl Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana 2 yıl AMD açıkladı: Mobil Ryzen işlemciler geliyor, üstelik entegre Vega GPU ile! 2 yıl AMD yeni ekran kartı Radeon RX 560'ı tanıttı 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı 2 yıl Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi 2 yıl Yeni nesil Apple Watch'lar kan şekerini öçebilecek 2 yıl Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir 2 yıl Volvo, gelecek nesil araç içi sistemleri için Google ile ortaklık kurdu 2 yıl Disney'i hackleyen korsanlar ele geçirdikleri film için fidye istiyor 2 yıl Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler 2 yıl Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak 2 yıl Game of Thrones'un spin-off dizilerine bir yenisi daha eklendi 2 yıl Huawei'nin yeni Microsoft Surface katili hazır 2 yıl Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim