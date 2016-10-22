Dizel skandalı Audi'nin teknoloji projelerini de etkiledi

Volkswagen'in yaşadığı dizel skandalı grubun diğer firmalarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak Audi durumdan etkilenirken, Reuters'a gelen son raporlara göre firmanın çeşitli projeleri harcamalarda kısıtlamaya gitmek için VW tarafından durduruldu.

Audi içinden isimsiz kaynakların Reuters'a söylediğine göre Alman üretici otonom araçlar için özel olan yeni test pistinin geliştirmesine ara veriyor, ve hatta yaklaşan konsept araçları ve elektrikli araçlara bataryalarını üretecek yeni üretim tesislerinin de yapımını tamamen durdurmuş durumda. Audi aynı zamanda Ingolstadt'daki IN-Campus teknoloji parkındaki projeleri de aksatıyor.

Bütün bunların yanında Audi'nin iş konseyi firmanın son dönemdeki bütün elektrikli modelleri Brüksel'de üretme ve Q5 SUV modelinin Meksika'da üretiminin planlanması gibi Almanya sınırları dışında yapılması düşünülen üretimlere karşı hoşnutsuzluğunu da sıkça dile getiriyor.

Kesintiler Volkswagen'in imajını düzeltme ve otonom araçlar ile elektrikli modellerin sergilendiği dönemde yaşanırken firmanın kamuoyunda aklanmasının ne kadar süreceğini bize zaman gösterecek.

http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-audi-idUSKBN12H2GP