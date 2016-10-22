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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dizel skandalı Audi'nin teknoloji projelerini de etkiledi

Dizel skandalı sonrası mali anlamda sıkıntılar yaşayan Volkswagen, yan firması Audi'nin bazı teknoloji projelerinin de durdurulmasına neden oldu. Detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'in yaşadığı dizel skandalı grubun diğer firmalarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak Audi durumdan etkilenirken, Reuters'a gelen son raporlara göre firmanın çeşitli projeleri harcamalarda kısıtlamaya gitmek için VW tarafından durduruldu.
Audi içinden isimsiz kaynakların Reuters'a söylediğine göre Alman üretici otonom araçlar için özel olan yeni test pistinin geliştirmesine ara veriyor, ve hatta yaklaşan konsept araçları ve elektrikli araçlara bataryalarını üretecek yeni üretim tesislerinin de yapımını tamamen durdurmuş durumda. Audi aynı zamanda Ingolstadt'daki IN-Campus teknoloji parkındaki projeleri de aksatıyor.
Bütün bunların yanında Audi'nin iş konseyi firmanın son dönemdeki bütün elektrikli modelleri Brüksel'de üretme ve Q5 SUV modelinin Meksika'da üretiminin planlanması gibi Almanya sınırları dışında yapılması düşünülen üretimlere karşı hoşnutsuzluğunu da sıkça dile getiriyor.
Kesintiler Volkswagen'in imajını düzeltme ve otonom araçlar ile elektrikli modellerin sergilendiği dönemde yaşanırken firmanın kamuoyunda aklanmasının ne kadar süreceğini bize zaman gösterecek.

http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-audi-idUSKBN12H2GP Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl
Audi ve Porsche VAG ı sarın alsın olay çözülsün, yazık oluyor.
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-KeepCalm-7 3 yıl
Bu olay yüzünden yazık oldu gibime geliyor Audi'ye.
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FreudeAmFahren 3 yıl
Vagın global liderlik hedefi çalışanlarını hile ve aldatmaca yapmaya zorluyor.

Ondan sonra da skandallara bulaşıyorlar.

Şimdi de ne yapsalar şüpheyle bakılıyor varsın yapamasınlar proje muroje.
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jimhendrix 3 yıl
Common raili beceremedi bunlar.
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FRAPS_TR 3 yıl
Araba alacaksan ya alman alacaksin yada japon. Adamlar isi biliyor
4 Yanıt Yanıtla +2
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Araba alacaksan ya alman alacaksin yada japon. Adamlar isi biliyor

tr.wikipedia.org/...
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0MG90 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Araba alacaksan ya alman alacaksin yada japon. Adamlar isi biliyor

Volkswagen nerenin bilmiyorsun sanırım.
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MrKemal17 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Araba alacaksan ya alman alacaksin yada japon. Adamlar isi biliyor

İngiliz ve İtalyan arabalarının neyi eksik?
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