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Lamborghini ve MIT yeni hafif materyallerin üretimi için birlikte çalışıyor

Lamborghini karbon fiberin kullanım alanlarını genişletmek ve yeni hafif materyaller geliştirmek için Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile ortaklık kurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Lamborghini otomobil dünyasında modellerinde hafif karbon fiber malzemeyi en sık kullanan firmalardan birisi olarak öne çıkıyor. Karbon fiberle de yetinmeyen firma yeni hafif bir malzeme arayışlarına girmiş durumda ve bu malzemenin geliştirilmesi için dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinden birisi kabul edilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile ortaklığa giriyor.
İki takım arasındaki çalışmaların amacında yeni materyallerin geliştirilmesi yatarken bu materyallerin geleceğin araçlarında kullanılması bekleniyor. Firmanın eski zamanlarda olduğu gibi karbon fiber kullanımında sektöre öncülük etmesine benzeyen durumda bu sefer firmaya MIT'nin parlak genç mühendisleri de eşlik ediyor.
Çalışmalarla ilgili spesifik detaylar verilmezken, Lamborghini'nin karbon fiberin şu anki yapabildiklerinden öte daha başka ne tür kullanım alanlarına yayılabileceğinin araştırılacağı tahmin ediliyor. Geçmişte yer alan raporlara göre İtalyan firma'nın karbon fiberin motor içi parçalarda nasıl kullanabileceğini araştırdığı belirtilmişti, böyle bir durum gerçekleşirse firmadan oldukça hafif ve güçlü motorlar görebiliriz. Lamborghini ve MIT'nin çalışmalarında ne tarz yeni buluşlar yapacağını merakla bekliyoruz.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/lamborghini-and-mit-partner-up-to-develop-new-lighter-materials-ar174919.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 3 yıl
Bende MİT sandım bir an da neyse geçti gitti.
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DH Misafiri 3 yıl
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