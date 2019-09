Do Not Pay uygulaması aboneliklerinizi otomatik olarak iptal ediyor

Bugün mobil dünyada en çok karşımıza çıkan sistemlerden birisi süreli abonelik. Eğitim, gazete veya magazin türündeki pek çok uygulamada süreli abonelik sistemi uygulanıyor. Yine pek çoğu da bir veya iki aylık ücretsiz abonelik sunarak dikkat çekmeye çalışıyor.

Do Not Pay nedir?

Bununla birlikte bir uygulamaya ücretsiz abone olmak için genelde kredi kartı bilgileri isteniyor. Sonrasında kullanıcının zamanı takip ederek ücretsiz abonelik bitmeden iptal etmesi gerekiyor zira ücretli abonelik devreye girerek karttan para kesiyor.

Do Not Pay adındaki bir uygulama bu konuda yeni bir çözüm geliştirmiş. İngiliz girişimci Joshua Browder tarafından geliştirilen Do Not Pay robot avukat olarak tanımlanıyor. İlk olarak haksız parkomat ücretlerine karşı geliştirilen uygulama sonrasında farklı konularda kullanıcılara danışmanlık yapmaya başlamış.

Uygulamaya eklenen yeni çözüm ücretsiz abonelikleri takip ederek zamanında iptal etmeyi amaçlıyor. Bunun için uygulama önemli bir banka ile anlaşarak sanal kredi kartı bileşeni oluşturmuş. Para yüklemediğiniz bu kart ile uygulamalarda ücretsiz abonelik seçeneğine kayıt olabiliyorsunuz. Ücretli abonelik dönemi geldiğinde ise uygulama otomatik olarak iptal ediyor.

Belirli servislerde kullanılan Do Not Pay için Browder ileride ücretli abonelik sistemine geçebileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte boş bir sanal kart tanımlayarak uygulamanın ücret çekemeyip aboneliği iptal etmesi zaten kullanıcıların başvurduğu yöntemlerden birisi ancak Do Not Pay bütün hepsini bir araya getiriyor. Uygulama şimdilik İngiltere’de ve iOS platformunda çalışıyor.